System Release Date: सोनाक्षी सिन्हा आणि ज्योतिकाचा पॉवरपॅक परफॉर्मन्स असलेला सिस्टम ‘या’ तारखेला होणार रिलीज

‘सिस्टम’मध्ये सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका आणि आशुतोष गोवारिकर प्रमुख भूमिकांमध्ये दमदार अभिनय करताना दिसतील. यांच्यासोबत प्रीती अग्रवाल, अदिनाथ कोठारे, आश्रिया मिश्रा, गौरव पांडेय आणि सायंदीप गुप्ता महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकतील. हा चित्रपट २२ मे रोजी भारतासह जगभरातील २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये फक्त प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे.
प्राइम व्हिडिओने या चित्रपटाच्या जागतिक प्रदर्शनाची तारीख २२ मे जाहीर केली. हा एक उत्कंठावर्धक न्यायालयीन नाट्यपट असून प्रत्येक टप्प्यावर प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करण्याचे आश्वासन देतो. कथानक एका विशेष सुविधा मिळालेल्या सरकारी वकिलावर आधारित आहे, जी एका सामान्य न्यायालयीन लेखनिकासोबत मिळून दडपलेला अन्याय उघड करण्याचा प्रयत्न करते. या प्रवासात तिला ताकद आणि न्याय यांमध्ये निवड करावी लागते.
हा चित्रपट नेहा राजवंश (सोनाक्षी सिन्हा) या सरकारी वकिल आणि सारिका रावत (ज्योतिका) या न्यायालयीन लेखनिक यांच्या अनोख्या नात्याभोवती फिरतो. सारिका सामान्य कुटुंबातून आलेली आहे, तर नेहाचा सामाजिक स्तर वेगळा आहे. तरीही दोघी सत्य आणि न्यायासाठी एकत्र उभ्या राहतात, जरी त्यासाठी त्यांना सर्वात प्रभावशाली लोकांविरुद्ध लढावे लागले तरी.
प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे मूळ सामग्री विभाग प्रमुख निखिल माधोक म्हणाले, “सिस्टम हा महत्वाकांक्षा, न्याय आणि नैतिकता या विषयांवर आधारित दमदार आणि उत्कंठावर्धक नाट्यपट आहे. अश्विनी अय्यर तिवारी यांच्या दिग्दर्शनात तयार झालेला आणि बावेजा स्टुडिओजसोबत साकारलेला हा चित्रपट प्रत्येक टप्प्यावर प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवेल. सोनाक्षी सिन्हा आणि ज्योतिका यांच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे २२ मे रोजी प्रदर्शित झाल्यावर हा चित्रपट जगभरातील प्रेक्षकांशी नक्कीच जोडला जाईल.”
निर्माते हरमन बावेजा म्हणाले, “सिस्टम हा दोन मजबूत इच्छाशक्ती असलेल्या महिलांची कथा सांगणारा प्रभावी न्यायालयीन नाट्यपट आहे. वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या या दोघी न्यायासाठी एकत्र येतात. सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका आणि आशुतोष गोवारिकर यांच्या अभिनयातून आम्ही अर्थपूर्ण आणि प्रभावी कथा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्राइम व्हिडिओ आणि अश्विनी अय्यर तिवारी यांच्यासोबत काम करताना आम्हाला आनंद झाला. या सहकार्यामुळे ही कथा मोठ्या प्रमाणावर आणि प्रामाणिकपणे साकारता आली. आता ही वेगळी कथा भारतासह जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत.”
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अश्विनी अय्यर तिवारी यांनी केले आहे. पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा आणि स्मिता बालिगा यांनी बावेजा स्टुडिओजच्या बॅनरखाली निर्मिती केली आहे. हरमन बावेजा, अरुण सुकुमार, अश्विनी अय्यर तिवारी, तस्नीम लोखंडवाला आणि अक्षत घिल्डियाल यांनी कथालेखन केले आहे.
