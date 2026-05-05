Vasai News : 134 जणांवर प्रतिबंधात्मक तर 8 ड्रग्स तस्करांवर PIT NDPS कायद्यांतर्गत कारवाई

वसई-विरार परिसरात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत लाखो रुपयांचा अमली पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. या मोहिमेत 134 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली असून 8 ड्रग्स तस्करांवर पीआयटी एनडीपीएस कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या धडक कारवाईमुळे अमली पदार्थांच्या साखळीला मोठा धक्का बसला असून पोलिसांनी अशा गुन्हेगारीविरोधात पुढील काळातही मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
वसई-विरार परिसरात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत लाखो रुपयांचा अमली पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. या मोहिमेत 134 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली असून 8 ड्रग्स तस्करांवर पीआयटी एनडीपीएस कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या धडक कारवाईमुळे अमली पदार्थांच्या साखळीला मोठा धक्का बसला असून पोलिसांनी अशा गुन्हेगारीविरोधात पुढील काळातही मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.