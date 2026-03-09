Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर; नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, “जना नायगन” हा चित्रपट आज, ९ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) च्या पुनरावलोकन समितीसमोर प्रदर्शित होणार होता. चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी समितीचा निर्णय महत्त्वाचा होता. चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे जाईल की नाही हे जाणून घेण्यासाठी सर्वांना उत्सुकता होती, परंतु आज चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही आहे.
तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात अभिनेत्याची चौकशी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. विजय यापूर्वी या वर्षी १२ आणि १९ जानेवारी रोजी सीबीआय मुख्यालयात हजर झाला होता, जिथे त्याची तासन्तास चौकशी करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की तपासादरम्यान नवीन साहित्य आणि तथ्ये समोर आली आहेत, ज्यामुळे अभिनेत्याकडून स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. म्हणूनच, त्याला हजर राहण्याचे निर्देश देणारी एक नवीन नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
करूर चेंगराचेंगरी प्रकरण नक्की काय?
ही संपूर्ण घटना २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी घडली, जेव्हा तामिळनाडूतील करूर येथे विजयसाठी एक मोठी राजकीय रॅली आयोजित करण्यात आली होती. रॅली दरम्यान चेंगराचेंगरी झाली, ज्यामुळे ४१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि ६० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आणि रॅलीच्या व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचा ऐतिहासिक आदेश जारी केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जीवितहानीमुळे नागरिकांना खूप धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की पीडितांच्या कुटुंबियांचे मूलभूत हक्क सुनिश्चित करणे आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करणे अत्यावश्यक आहे. तपास पूर्णपणे निष्पक्ष आणि स्वतंत्र आहे याची खात्री करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देखरेख समिती देखील स्थापन केली आहे, जी वेळोवेळी अहवाल घेत आहे.