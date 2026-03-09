Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर; नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या थलापती विजयचे चाहते त्याच्या "जना नायगन" चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:47 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे?
  • थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर
  • नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी
दक्षिणेचा सुपरस्टार थलापती विजयचे चाहते त्याच्या बहुप्रतिक्षित “जना नायगन” चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट वर्षाच्या सुरुवातीला प्रदर्शित होणार होता परंतु चित्रपटाची रिलीज डेट वारंवार पुढे ढकलण्यात येत आहे. ताज्या माहितीनुसार, विजयच्या चित्रपटाचे प्रदर्शन आणखी लांबणीवर पडू शकते असे वृत्त आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, “जना नायगन” हा चित्रपट आज, ९ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) च्या पुनरावलोकन समितीसमोर प्रदर्शित होणार होता. चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी समितीचा निर्णय महत्त्वाचा होता. चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे जाईल की नाही हे जाणून घेण्यासाठी सर्वांना उत्सुकता होती, परंतु आज चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही आहे.

Rihanna Firing: हॉलिवूड गायिका Rihanna च्या घरावर गोळीबार, पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक

विजय तिसऱ्यांदा सीबीआयसमोर होणार हजर

तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात अभिनेत्याची चौकशी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. विजय यापूर्वी या वर्षी १२ आणि १९ जानेवारी रोजी सीबीआय मुख्यालयात हजर झाला होता, जिथे त्याची तासन्तास चौकशी करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की तपासादरम्यान नवीन साहित्य आणि तथ्ये समोर आली आहेत, ज्यामुळे अभिनेत्याकडून स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. म्हणूनच, त्याला हजर राहण्याचे निर्देश देणारी एक नवीन नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

करूर चेंगराचेंगरी प्रकरण नक्की काय?

ही संपूर्ण घटना २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी घडली, जेव्हा तामिळनाडूतील करूर येथे विजयसाठी एक मोठी राजकीय रॅली आयोजित करण्यात आली होती. रॅली दरम्यान चेंगराचेंगरी झाली, ज्यामुळे ४१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि ६० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आणि रॅलीच्या व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचा ऐतिहासिक आदेश जारी केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जीवितहानीमुळे नागरिकांना खूप धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की पीडितांच्या कुटुंबियांचे मूलभूत हक्क सुनिश्चित करणे आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करणे अत्यावश्यक आहे. तपास पूर्णपणे निष्पक्ष आणि स्वतंत्र आहे याची खात्री करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देखरेख समिती देखील स्थापन केली आहे, जी वेळोवेळी अहवाल घेत आहे.

Web Title: Jana nayagan vijay starrer delayed again due to this reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 02:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rihanna Firing: हॉलिवूड गायिका Rihanna च्या घरावर गोळीबार, पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक
1

Rihanna Firing: हॉलिवूड गायिका Rihanna च्या घरावर गोळीबार, पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक

Dhurandhar 2 OTT Release: थिएटरनंतर तुम्ही ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता ‘धुरंधर 2’, जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?
2

Dhurandhar 2 OTT Release: थिएटरनंतर तुम्ही ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता ‘धुरंधर 2’, जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

‘तिघी’ चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद; चित्रपटाच्या कलाकारांना भेटून प्रेक्षक भावुक
3

‘तिघी’ चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद; चित्रपटाच्या कलाकारांना भेटून प्रेक्षक भावुक

अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन
4

अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : संजू सॅमसन ठरला खरा ‘गेम चेंजर’, भारताला तिसऱ्यांदा विश्वविजेते बनवण्यात बजावली मोठी भूमिका

T20 World Cup 2026 : संजू सॅमसन ठरला खरा ‘गेम चेंजर’, भारताला तिसऱ्यांदा विश्वविजेते बनवण्यात बजावली मोठी भूमिका

Mar 09, 2026 | 02:47 PM
Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर; नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी

Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर; नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी

Mar 09, 2026 | 02:47 PM
सर्वात स्लिम ‘iPhone Air’वर तब्बल 26000 रुपयांचं बंपर डिस्काउंट, Amazon सेलची धमाकेदार ऑफर!

सर्वात स्लिम ‘iPhone Air’वर तब्बल 26000 रुपयांचं बंपर डिस्काउंट, Amazon सेलची धमाकेदार ऑफर!

Mar 09, 2026 | 02:47 PM
पहिल्यांदा ‘बाबा’ झाल्याचा क्षण! थरथरणारे हात अन् अश्रूंचा पूर, Video पाहून तुमचेही डोळे भरावतील

पहिल्यांदा ‘बाबा’ झाल्याचा क्षण! थरथरणारे हात अन् अश्रूंचा पूर, Video पाहून तुमचेही डोळे भरावतील

Mar 09, 2026 | 02:44 PM
चलो निकलो यहा से! रत्नागिरी पोलिसांची मोठी कारवाई; बांग्लादेशी महिलेला केली अटक

चलो निकलो यहा से! रत्नागिरी पोलिसांची मोठी कारवाई; बांग्लादेशी महिलेला केली अटक

Mar 09, 2026 | 02:43 PM
Mahabharat : महाभारतातील तो योद्धा ज्याचा शापच ठरला त्याच्या जीवनातील मोठा वरदान

Mahabharat : महाभारतातील तो योद्धा ज्याचा शापच ठरला त्याच्या जीवनातील मोठा वरदान

Mar 09, 2026 | 02:30 PM
पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

Mar 09, 2026 | 02:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM