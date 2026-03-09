‘धर्म पाहून काम दिलं जात नाही’; सलीम मर्चंट यांनी आता ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर साधला निशाणा, म्हणाले…

प्रसिद्ध भारतीय चित्रपट संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, बॉलीवूड सांप्रदायिकतेला बळी पडले आहे, म्हणूनच त्यांना पूर्वीसारखे काम मिळत नाही. बॉलीवूड आता अशा लोकांकडून चालवले जाते जे सर्जनशील नसून सांप्रदायिक आहेत. ए.आर. रहमान यांच्या या विधानामुळे केवळ भारतातच नाही तर परदेशी माध्यमांमध्येही खळबळ उडाली आहे, पण ते खरोखर खरे आहे का? संगीतकार सलीम मर्चंट यांना हा प्रश्न विचारल्यानांतर संगीतकार सलीम मर्चंट यांनी म्हटले आहे की, बॉलीवूड नेहमीच धर्मनिरपेक्ष राहिले आहे आणि “सर्व धर्म शक्य” ही कल्पना अजूनही त्याच्या नसांमधून वाहते. जर तसे नसते तर ए.आर. रहमान हिंदू धर्मातील सर्वात आदरणीय देवता भगवान राम यांच्याबद्दलच्या चित्रपटासाठी संगीत तयार करत नसतील.
सलीम मर्चंट यांनी ए.आर. रहमान यांच्या दाव्यांचा केला पर्दाफाश
संगीतकार सलीम मर्चंट यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, बॉलीवूडमध्ये काम धर्मावर आधारित नाही. येथे काम करणारे कलाकार कोणत्याही धर्माचे असू शकतात. जर एखाद्याकडे प्रतिभा असेल तर त्याला बॉलीवूडमध्ये नक्कीच काम मिळेल. सलीम मर्चंट म्हणाले, “मला रहमानच्या अनुभवावर भाष्य करायचे नाही किंवा त्याला बदनाम करायचे नाही, परंतु माझा अनुभव पूर्णपणे वेगळा आहे. मी कधीही वैयक्तिकरित्या असे काही अनुभवले नाही. मला वाटत नाही की बॉलीवूडमध्ये असा कोणताही जातीय पक्षपात आहे जो लोकांना काम मिळण्यापासून रोखतो. माझा धर्म माझ्या कामाच्या मार्गात कधीही आड आला नाही.”
सलीम मर्चंट पुढे म्हणाले की जर बॉलीवूडमध्ये काम धर्मावर आधारित काम मिळाले असते तर एआर रहमान यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या पौराणिक चित्रपट रामायणसाठी संगीत दिले नसते. सलीम यांनी असा युक्तिवाद केला की जर काम धर्मावर आधारित असते तर रामायणच्या निर्मात्यांनी त्यांना संधी का दिली असती? त्यांनी म्हटले की हा पुरावा आहे की चित्रपट उद्योग धार्मिक ओळखींच्या पलीकडे जातो आणि प्रतिभेला प्राधान्य देतो.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की काही काळापूर्वी एआर रहमान यांनी सांगितले होते की गेल्या आठ वर्षांत बॉलीवूडमध्ये सत्तांतर दिसून आले आहे आणि ते आता अशा लोकांकडून चालवले जात आहे जे सर्जनशील नाहीत. एआर रहमानने छावा चित्रपटालाही सोडले नाही, तो समाजात फूट पाडणारा चित्रपट असल्याचे म्हटले आहे. एआर रहमान यांनी बॉलीवूडवर इतका गंभीर आरोप का केला हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे, परंतु त्यांनी रामायणाचे जे उदाहरण दिले ते दर्शवते की बॉलीवूड अजूनही एकतेवर विश्वास ठेवतो.