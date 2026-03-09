स्वयंपाकघरात उतरली ‘तिघी’ची टीम; ‘तिखट मीठ फूड्स’ क्लाऊड किचनसोबत अनोखा उपक्रम

जीजिविषा काळे दिग्दर्शित ‘तिघी’ हा चित्रपट सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत असून चित्रपटातील भारती आचरेकर, नेहा पेंडसे आणि सोनाली कुलकर्णी यांच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. पडद्यावर कणखर आणि स्वाभिमानी स्त्रियांची कथा मांडणाऱ्या या चित्रपटातील कलाकारांनी अलीकडेच खऱ्या आयुष्यातील जिद्दी महिलांची भेट घेतली.
पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण
‘तिघी’च्या टीमने महिलांनी चालवलेल्या ‘तिखट मीठ फूड्स’ या क्लाऊड किचनला भेट देत प्रेरणादायी दिवस अनुभवला. या उपक्रमाचा उद्देश घरबसल्या महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. चित्रपटातील स्त्रियांच्या संघर्षाशी या महिलांची जिद्द साधर्म्य साधत असल्याने कलाकारांनाही हा अनुभव विशेष वाटला आहे.
‘तिखट मीठ फूड्स’ हा केवळ व्यवसाय म्हणून नव्हे, तर घरबसल्या महिलांना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने उभा राहिलेला उपक्रम आहे. स्वतःच्या पायावर उभं राहाण्याची जिद्द असलेल्या या महिलांच्या विचारांशी ‘तिघी’ चित्रपटाचा आशयही जुळणारा आहे. चित्रपटात जशा तीन स्त्रिया आपल्या आयुष्याचा लढा स्वतः देताना दिसतात, तशाच या खऱ्या आयुष्यातील स्त्रिया स्वतःचं विश्व उभारताना दिसतात. या भेटीत गप्पा, हशा, अनुभवांची देवाणघेवाण यासोबतच मदतीचा हातही पुढे करण्यात आला.
Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर; नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी
या भेटीदरम्यान कलाकारांनी महिलांसोबत गप्पा मारल्या, त्यांच्या अनुभवांबद्दल जाणून घेतले आणि कामातही हातभार लावला. भारती आचरेकर यांनी स्वयंपाकघरात उतरून मदत केली, तर नेहा पेंडसे यांनी पॅकिंगची जबाबदारी सांभाळली. सोनाली कुलकर्णी आणि दिग्दर्शिका जीजिविषा काळे यांनीही महिलांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करत त्यांना प्रोत्साहन दिले. विशेष म्हणजे या क्लाऊड किचनच्या नफ्यातून अनाथ मुलींना जेवण देण्याचा उपक्रमही राबवला जातो. त्यामुळे हा दिवस कलाकारांसाठी अधिकच भावनिक आणि संस्मरणीय ठरला. पडद्यावरच्या ‘तिघी’ आणि प्रत्यक्ष आयुष्यातील जिद्दी स्त्रिया यांची ही भेट प्रेरणा, माया आणि आनंदाने भरलेली ठरली.