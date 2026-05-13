कन्नडा सिनेसृष्टीवर शोककळा! Kannada Industry हादरली… सुप्रसिद्ध अभिनेते Dileep Raj काळाच्या ओघात हरपले

कन्नड चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते आणि निर्माते Dileep Raj यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाने कन्नड सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली असून चाहत्यांकडून सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 02:49 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • चाहत्यांनी सोशल मीडिया तसेच इतर माध्यमांच्या माध्यमातून श्रद्धांजली शेअर केली
  • आर्थिक खर्च भागवण्यासाठी त्याने स्वतःची महागडी घडी आणि महागडं Perfume विकलं.
  • हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्याची प्राणज्योत माळवली
Kannada Cinema Industry चे मोठे नुकसान झाले आहे. सिनेसृष्टीने कन्नड सिनेविश्वातला एक सितारा गमावला आहे. अभिनेते व निर्माते दिलीप राज यांचे निधन झाले आहे. हृदयविकाराच्या झटक्याने अभिनेत्याची प्राणज्योत माळवली आहे. त्यांच्या निधनाची बातमी येताच, संपूर्ण भारतीय सिनेसृष्टीतून शोक व्यक्त केला जात आहे. त्यांच्या चाहत्यांनी सोशल मीडिया तसेच इतर माध्यमांच्या माध्यमातून श्रद्धांजली शेअर केली आहे.

Dileep Raj कन्नड चित्रपटसृष्टी तसेच कन्नड लहान पडद्यावर कार्ययत होते. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत 25 सिनेमे केले आहेत तसेच काही कन्नड TV Serials मध्ये अभिनय केला आहे. Dileep Raj यांनी Boyfriend या कन्नड चित्रपटातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केले, त्यांनतर त्यांनी Love Mocktail 3, Milana, Tony, Orchestra Mysuru, U Turn, Minchagi Nee Baralu तसेच Hitler Kalyana अशा अनेक चित्रपटांमध्ये अभिनय करून कामाच्या जोरावर सिनेसृष्टीत मोठे नाव कमावले.

Kannda सिनेसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेते आणि Voice Artist रवी शंकर यांनी Dileep Raj यांच्या निधनाने शोक व्यक्त केले आहे. तसेच त्यांनी सांगितले की, “Dileep ला कोणत्याही प्रकारचे व्यसन नव्हते. ना तो मद्यपान करायचा आणि ना ही धूम्रपान!” रवी शंकर म्हणतो की “Dileep च्या निधनाची बातमी ही माझ्यासाठी फार धक्कादायक आहे. त्याने त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत खूप चढउतार पाहिले. आधी Dileep Raj कन्नड TV क्षेत्रात अभिनय करत होता पण एका चित्रपटातून ऑफर आल्यामुळे त्याने TV क्षेत्र सोडून दिले. पण सिनेक्षेत्रात त्याचे काम बनले नाही त्यामुळे तो पुन्हा TV क्षेत्राकडे वळला. पण TV क्षेत्राकडे परतल्यावर त्याला पुन्हा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले.” Ravi Shankar म्हणाला की, “मध्यंतरी Dileep Raj ची आर्थिक परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की आपल्या घरातले आर्थिक खर्च भागवण्यासाठी त्याने स्वतःची महागडी घडी आणि महागडं Perfume विकलं.”

मंगळवारी रात्री Dileep Raj याची तब्येत खालावली. त्याने त्याच्या डॉक्टरांना कळवलं आणि बुधवार सकाळची Appointment घेतली. पण सकाळ होण्याआधीच हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्याची प्राणज्योत माळवली. त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार रामनगर येथे करण्यात येणार आहे.

