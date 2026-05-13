‘एकाच भूमिकेसाठी शिकाव्या लागल्या अनेक भाषा’, ‘तारिणी’ मध्ये अभिनेत्री पायल जाधवचा नवा प्रवास

अभिनेत्री पायल जाधव या मालिकेत हरप्रीत ऊर्फ रेवाची भूमिका साकारताना दिसत असून, तिच्या येण्याने मालिकेच्या कथानकाला एक नवी आणि रोमांचक कलाटणी मिळाली आहे. रेवा गेल्या काही वर्षांपासून पत्रकारितेचे काम करत होती आणि आता ती एका अंडरकव्हर कॉपच्या भूमिकेत दिसणार आहे. केदारने तिला राहण्यासाठी आपल्या बेलसरे येथील घरी जागा दिली असून, तिथूनच या दोघांच्या मैत्रीचा नवा प्रवास सुरू होणार आहे.
Tarini Serial : मालिकेत मोठा ट्विस्ट, ‘या’ खलनायिकेने गाशा गुंडाळला , बेलसरे कुटुंबात शितल क्षीरसागरची होणार एन्ट्री
रेवा नक्की कोण?
रेवाच्या या भूमिकेबद्दल पायल जाधव म्हणाली “माझ्या भूमिकेचं नाव हरप्रीत कौर चढ्ढा असले तरी माझे खरे नाव रेवा आहे. या भूमिकेसाठी मला खूप तयारी करावी लागली. या मालिकेचे दिग्दर्शक भीमराव मुडे यांच्यासोबत काम करण्याची माझी खूप दिवसांपासूनची इच्छा होती. माझी सह-कलाकार शिवानी सोनार हिला मी आधीपासून ओळखते. ती उत्तम काम करते.
या भूमिकेत मला वेगवेगळ्या भाषा शिकण्याची संधी मिळत आहे. जे माझ्यासाठी खूप आव्हानात्मक पण मजेशीर आहे. मालिकेत मला विविध भाषा बोलणाऱ्या पात्रांशी संवाद साधायचा आहे. माझ्यासाठी या सर्वच भाषा नवीन आणि कठीण आहेत, त्यामुळे त्यांचा लहेजा अचूक पकडण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. एखादी भाषा इतक्या कमी वेळात आत्मसात करून ती सफाईदारपणे बोलणं हे एक मोठं आव्हान आहे. सुदैवाने, सेटवर काही बहुभाषिक लोक आहेत, ज्यांची आम्हाला खूप मदत होत आहे.”
नवा ट्रॅक प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल
याबाबत पायलने सांगितले की, ‘टीमने मला अवघ्या दोन दिवसांत आपलेसे केले. ‘टीम तारिणी’मधील हा नवा ट्रॅक प्रेक्षकांसाठी नक्कीच कुतूहलाचा ठरणार आहे. रेवाचे मिशन नक्की काय आहे आणि ती केदारच्या आयुष्यातील गुपित कशी उघड करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.”
अभिनेत्री पायल जाधवच्या या दमदार एन्ट्रीमुळे तारिणी – केदारच्या आयुष्यात काय नवी कलाटणी मिळेल? असे प्रश्न आता चाहत्यांना नक्कीच पडले आहेत आणि यासाठी त्यांना मालिकाच पहावी लागणार आहे. केदारच्या मनात तारिणीबाबत असणारे प्रेम तर सर्वांनाच माहीत आहे पण रेवाच्या येण्यामुळे तारिणीलाही केदारवरील प्रेमाची चाहुल लागणार की नाही हेदेखील आता पहावे लागणार आहे.
Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा