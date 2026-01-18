Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?

“बिग बॉस तक” च्या वृत्तानुसार, “खतरों के खिलाडी सीझन १५” चे शूटिंग मूळतः जानेवारीमध्ये सुरू होणार होते. आता असा दावा केला जात आहे की सर्व भाग मे मध्ये शूट केले जाणार आहेत आणि जून २०२६ मध्ये प्रीमियर होणार आहे. परंतु, सेटचे स्थान अद्याप अंतिम झालेले नाही. निर्माते सध्या स्थान अंतिम करण्याचे काम करत आहेत.
‘खतरों के खिलाडी १५’ मध्ये कोणते स्पर्धक दिसणार?
या शोसाठी स्पर्धकांची तात्पुरती नावे उघड झाली आहेत. बॉम्बे टाईम्समधील वृत्तानुसार, बिग बॉस १९ चा विजेता गौरव खन्ना आणि उपविजेता फरहाना भट्ट या सीझनचा भाग असण्याची शक्यता आहे. अभिषेक बजाज आणि बसीर अली यांचाही विचार केला जात आहे. ओरी, मनीषा राणी, एल्विश यादव, चुम दरंग, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन आणि अविनाश मिश्रा हे देखील शोमध्ये सहभागी होऊ शकतात अशा अफवा आहेत, परंतु स्पर्धकांच्या नावाची अद्याप काहीही पुष्टी झालेली नाही.
‘खतरों के खिलाडी १५’ चे शूटिंग लोकेशन?
‘खतरों के खिलाडी’ चे बहुतेक सीझन थंड ठिकाणी शूट केले जाणार आहे. गेल्या सीझनचे शूटिंग रोमानियामध्ये झाले होते आणि करणवीर मेहराला विजेता घोषित करण्यात आले होते. यावेळी चाहते लोकेशन, स्पर्धक आणि विजेता जाणून घेण्यासाठी उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. हा शो दर शनिवार आणि रविवारी रात्री ९ वाजता प्रसारित होणार आहे आणि यावेळीही तीच धमाल प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.