Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?

"खतरों के खिलाडी सीझन १५" या रिॲलिटी शो आता लवकरच सुरु होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जून २०२६ मध्ये त्याचा प्रीमियर होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धकांची तात्पुरती यादी देखील उघड झाली आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 03:07 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • “खतरों के खिलाडी सीझन १५” बद्दल मोठी अपडेट
  • कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?
  • ‘खतरों के खिलाडी १५’ चे शूटिंग लोकेशन?
२०२५ मध्ये स्टंट-आधारित रिॲलिटी शो “खतरों के खिलाडी सीझन १५” ची प्रेक्षक वाट पाहत होते आणि अखेर ही प्रतीक्षा संपली आहे. पण आता या शो च्या प्रीमियरबद्दल अटकळ बांधली जात आहे. रोहित शेट्टी हा शो होस्ट करणार असल्याचे समोर आले आहे, जो कलर्स टीव्ही आणि जिओहॉटस्टारवर प्रसारित होणार आहे. परंतु, स्पर्धक आणि तो कधी प्रसारित होईल हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

“बिग बॉस तक” च्या वृत्तानुसार, “खतरों के खिलाडी सीझन १५” चे शूटिंग मूळतः जानेवारीमध्ये सुरू होणार होते. आता असा दावा केला जात आहे की सर्व भाग मे मध्ये शूट केले जाणार आहेत आणि जून २०२६ मध्ये प्रीमियर होणार आहे. परंतु, सेटचे स्थान अद्याप अंतिम झालेले नाही. निर्माते सध्या स्थान अंतिम करण्याचे काम करत आहेत.

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा

‘खतरों के खिलाडी १५’ मध्ये कोणते स्पर्धक दिसणार?

या शोसाठी स्पर्धकांची तात्पुरती नावे उघड झाली आहेत. बॉम्बे टाईम्समधील वृत्तानुसार, बिग बॉस १९ चा विजेता गौरव खन्ना आणि उपविजेता फरहाना भट्ट या सीझनचा भाग असण्याची शक्यता आहे. अभिषेक बजाज आणि बसीर अली यांचाही विचार केला जात आहे. ओरी, मनीषा राणी, एल्विश यादव, चुम दरंग, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन आणि अविनाश मिश्रा हे देखील शोमध्ये सहभागी होऊ शकतात अशा अफवा आहेत, परंतु स्पर्धकांच्या नावाची अद्याप काहीही पुष्टी झालेली नाही.

वडीलांनी मारहाण केली, अंगावर वळ उमटले त्याच अवस्थेत मालिकेचा प्रोमो केला शुट; ‘या’ मराठी अभिनेत्रीने सांगितला ‘तो’ किस्सा

‘खतरों के खिलाडी १५’ चे शूटिंग लोकेशन?

‘खतरों के खिलाडी’ चे बहुतेक सीझन थंड ठिकाणी शूट केले जाणार आहे. गेल्या सीझनचे शूटिंग रोमानियामध्ये झाले होते आणि करणवीर मेहराला विजेता घोषित करण्यात आले होते. यावेळी चाहते लोकेशन, स्पर्धक आणि विजेता जाणून घेण्यासाठी उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. हा शो दर शनिवार आणि रविवारी रात्री ९ वाजता प्रसारित होणार आहे आणि यावेळीही तीच धमाल प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

Published On: Jan 18, 2026 | 03:07 PM

