Boong: बाफ्टा जिंकलेला पहिला भारतीय चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित; ‘या’ दिवशी होणार सिनेगृहात प्रदर्शित

“बूंग” या भारतीय चित्रपटाला नुकताच बाफ्टा पुरस्कार मिळाला असल्याचे समोर आले आहे. हा चित्रपट ६ मार्च रोजी भारतात प्रदर्शित होणार असून, प्रेक्षकांना या चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी निर्मात्यांनी त्याचा ट्रेलर रिलीज केला आहे. ट्रेलरमध्ये एका हृदयस्पर्शी कथेची झलक दिसून येत आहे. तसेच चित्रपटाच्या ट्रेलरला देखील प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे.
ट्रेलरमध्ये काय दिसले?
ट्रेलरमध्ये एका अशा कुटुंबाची कथा दाखवण्यात आली आहे, ज्याचा कर्ता पुरुष आपल्या कुटुंबापासून दूर राहतो. पत्नी त्याला घरी परत येण्याची विनंती करते, मात्र काही कारणास्तव तो घरी येऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत आईला व्यथित पाहून त्यांचा लहान मुलगा वडिलांना शोधण्यासाठी एका प्रवासाला निघतो. ट्रेलरमध्ये या भावनिक प्रवासाची झलक पाहायला मिळते आहे, जिथे बालपणाची निरागसता आणि गहिरे भाव एकत्र गुंफलेले दिसत आहेत. आपल्या मातीतल्या मुळांशी जोडलेली ही कथा कुटुंब, धैर्य आणि आशा यांचा संदेश देणारा हा ट्रेलर आहे.
‘बूंग’ने बदलला इतिहास
बूंगला फ्रेंच ॲनिमेटेड सायन्स फिक्शन चित्रपट आर्को, हॉलिवूडचा लाइव्ह-अॅक्शन ॲनिमेटेड कॉमेडी लिलो अँड स्टिच आणि हॉलिवूड ॲनिमेटेड कॉमेडी झूटोपिया २ विरुद्ध नामांकन मिळाले होते. पॅडिंग्टन बेअरने मंचावर पुरस्कार प्रदान केला. बूंगचा बाफ्टा विजय हा भारतीय चित्रपटांसाठी, एक मोठी कामगिरी आहे. पुरस्कार सोहळ्यात दिग्दर्शक लक्ष्मीप्रिया देवी, फरहान अख्तर आणि शिबानी दांडेकर देखील उपस्थित होते. पुरस्कार जिंकल्यानंतर लक्ष्मीप्रियाने ज्युरी सदस्यांचे आणि बाफ्टाचे आभार मानले.
‘बूंग’ हा बाफ्टा पुरस्कार जिंकणारा पहिला भारतीय चित्रपट आहे. ७९ व्या ब्रिटिश अकादमी चित्रपट पुरस्कारांमध्ये ‘बूंग’ने सर्वोत्कृष्ट बाल आणि कुटुंब चित्रपट श्रेणीत बाफ्टा जिंकून इतिहास रचला आहे. बाफ्टा विजयात या चित्रपटाने ‘झूटोपिया २’, ‘लिलो अँड स्टिच’ आणि ‘आर्को’ सारख्या चित्रपटांना देखील टक्कर दिली आहे.
चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
हा चित्रपट ६ मार्च रोजी पुन्हा एकदा चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार असल्याचे समोर आले आहे. लक्ष्मीप्रिया देवी यांनी या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले आहे. एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट आणि सूटिबल पिक्चर्स यांच्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे.