Mardaani 3: तिसऱ्या दिवशीही राणी मुखर्जीचा चित्रपट सुस्साट; Box Office वर केली एवढ्या कोटींची कमाई!

राणी मुखर्जीचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. दमदार ओपनिंगमुळे चित्रपटाची कमाई दिवसेंदिवस वाढत चाललेली दिसत आहे. तिसऱ्या दिवशीही थिएटरमध्ये 'मर्दानी ३' सुस्साट सुरु आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 11:26 AM
(फोटो सौजन्य- Social Media)

(फोटो सौजन्य- Social Media)

  • तिसऱ्या दिवशीही राणी मुखर्जीचा चित्रपट सुस्साट
  • Box Office वर केली एवढ्या कोटींची कमाई
  • जगभरात चित्रपटाचे कलेक्शन
तिसऱ्या दिवशीही बॉक्स ऑफिसवर राणी मुखर्जीचा करिष्मा कायम राहिला आहे. चित्रपट पहिल्यापासूनच चांगली कमाई करताना दिसत आहे. यशराज फिल्म्स बॅनरखाली निर्मित हा चित्रपट मुलांच्या अपहरणाच्या संवेदनशील मुद्द्यावर भाष्य करतो. या अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपटात राणी मुखर्जी शिवाजी रॉयची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. अशातच आता हा चित्रपट पुढे किती कमाई करतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Grammy 2026: दलाई लामा यांनी जिंकला पहिला ग्रॅमी पुरस्कार, के-पॉप डेमन हंटर्सनेहा रचला इतिहास

पहिल्या दिवसाची एकूण किती कमाई

शुक्रवारी पहिल्या दिवशी चित्रपटाची सुरुवात मंदावली होती, भारतात त्याने अंदाजे ₹४ कोटींची कमाई केली आहे. सुरुवातीला प्रेक्षकांची संख्या कमी होती, परंतु कथा आणि राणीच्या अभिनयाने लोकांना थिएटरकडे आकर्षित केले आहे. परंतु चित्रपटाची पुढे आणखी कमाई होणार असल्याचे समजले आहे. तसेच हा चित्रपट प्रेक्षकांना देखील भरभरून आवडत आहे.

चित्रपटाची दुसऱ्या दिवसाची कमाई

लोकांना मर्दानी ३ ची कथा खूप आवडली, हे कमाईवरून स्पष्ट होते. शनिवारी चित्रपटाने चांगलीच गर्दी केली आणि थिएटरमध्ये प्रेक्षकंची गर्दी आणखी वाढली आहे. दुसऱ्या दिवशी चित्रपटाने ₹६.२५ कोटी कमावले. पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.

तिसऱ्या दिवशी सर्वोत्तम कामगिरी झाली

रविवारी, म्हणजे काल या चित्रपटाने सर्वोत्तम कामगिरी केली. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, भारतात एकूण ₹७.२५ कोटी कमाई झाली. हा दिवस सर्वाधिक कमाई करणारा दिवस होता. या दिवशी चित्रपटात पाहण्यासाठी प्रेक्षक संख्या ऐकून सरासरी ३३% पेक्षा जास्त होती आणि शोची संख्या देखील वाढली. आतापर्यंत, भारतातील एकूण कलेक्शन ₹१७.५० कोटींच्या पुढे गेले आहे. आठवड्याच्या शेवटी चित्रपटात चांगली वाढ दिसून आली आहे.

‘शतक’ चित्रपटातून RSS च्या शताब्दीचा गौरव; चित्रपटाबद्दल बाबा रामदेव यांचा भावपूर्ण संदेश

जगभरात चित्रपटाचे कलेक्शन

राणी मुखर्जीचा चित्रपट मर्दानी ३ हा यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि फ्रान्समध्ये देखील प्रदर्शित झाला. त्याच्या जगभरातील कलेक्शनने एकूण ₹२७ कोटींची कमाई केली आहे. हा चित्रपट इतर दोन सिक्वेलपेक्षा चांगला कामगिरी करत आहे. यापूर्वी, मर्दानी २ आणि मर्दानी हे दोन भाग प्रदर्शित झाले होते. २०१४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या मर्दानीने फक्त ₹४.७० कोटी कलेक्शन केले होते. दरम्यान, 2019 मध्ये रिलीज झालेल्या मर्दानी 2 ने बॉक्स ऑफिसवर 6.55 कोटी रुपयांची कमाई केली. त्यामुळे या दोन्ही चित्रपटांपेक्षा मर्दानी 3 चांगली कामगिरी करत आहे.

Published On: Feb 02, 2026 | 11:26 AM

Feb 02, 2026 | 11:26 AM
