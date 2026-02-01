काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीदरम्यान ए.आर. रहमान यांनी एक खळबळजनक विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, “गेल्या आठ वर्षांत मला बॉलिवूडमध्ये फारसे काम मिळालेले नाही आणि यामागे जातीय कारणे असू शकतात.” रहमान यांच्या या विधानामुळे देशात मोठा गोंधळ उडाला होता. अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली होती की, इतकी प्रसिद्धी आणि मानमरातब मिळूनही त्यांनी जातीयतेचा मुद्दा उपस्थित केला.
कॉमेडी म्हटलं की नाव येतं कपिल शर्मा यांचं, आणि The Great Indian Kapil Show ला देश-विदेशात मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे. मात्र A. R. Rahman यांच्या काही वादग्रस्त विधानांमुळे भारत, इतिहास आणि हिंदू समाजाच्या भावनांबाबत अनेकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांना… — Nitesh Rane (@NiteshNRane) February 1, 2026
ए.आर. रहमान यांनी अलीकडेच कपिल शर्माच्या शोमध्ये भाग घेतला. यावर प्रतिक्रिया देताना नितेश राणे म्हणाले की, अशा मोठ्या व्यासपीठावर कोणाला आमंत्रित करावे, याचे भान निर्मात्यांनी ठेवले पाहिजे.
नितेश राणे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत म्हटले:
“जेव्हा विनोदाचा विचार होतो तेव्हा कपिल शर्माचे नाव सर्वात आधी येते. त्याच्या शोला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रियता मिळाली आहे. मात्र, ए.आर. रहमान यांच्या काही वादग्रस्त विधानांमुळे भारत, आपला इतिहास आणि विशेषतः हिंदू समुदायाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना अशा सन्माननीय व्यासपीठावर स्थान देण्याच्या निर्णयाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.”
राणे पुढे म्हणाले:
“आम्ही मनोरंजनाच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो, परंतु सार्वजनिक भावना, हिंदू समुदायाच्या भावनांचा आदर आणि राष्ट्रीय एकतेला प्राधान्य दिले पाहिजे. नेटफ्लिक्स आणि शोच्या निर्मात्यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि समाजाच्या संवेदनशीलतेचा विचार करावा. विनोद स्वागतार्ह आहे, परंतु भारताची अखंडता, सांस्कृतिक ओळख आणि हिंदुत्वाशी तडजोड करणे अस्वीकार्य आहे.”
वाद वाढल्यानंतर ए.आर. रहमान यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या संदेशात त्यांनी म्हटले आहे की भारत त्यांच्यासाठी केवळ एक देश नाही, तर त्यांचे प्रेरणास्थान आणि कार्यस्थान आहे. त्यांनी हे देखील मान्य केले की त्यांच्या शब्दांचा गैरसमज होऊ शकतो, परंतु त्यांचा हेतू कधीही कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा नव्हता. त्यांनी सांगितले की ते लोकांना जोडण्यात आणि त्यांच्या संगीताद्वारे सकारात्मकता पसरवण्यात विश्वास ठेवतात.
