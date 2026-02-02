Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Grammy 2026: दलाई लामा यांनी जिंकला पहिला ग्रॅमी पुरस्कार, के-पॉप डेमन हंटर्सनेहा रचला इतिहास

२०२६ च्या गॅमी पुरस्कारांमध्ये दलाई लामा यांनी चमकदार ग्रॅमी ट्रॉफी जिंकण्यासाठी प्रख्यात कलाकारांना मागे टाकले. त्यांनी नक्की कोणत्या श्रेणीत पुरस्कार जिंकला आहे जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:58 AM
(फोटो सौजन्य - x अकाउंट)

  • दलाई लामा यांनी जिंकला पहिला ग्रॅमी पुरस्कार
  • के-पॉप डेमन हंटर्सनेहा रचला इतिहास
  • कोणत्या श्रेणीत मिळाला त्यांना पुरस्कार?
२०२६ चा ग्रॅमी पुरस्कार सोहळा अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे होत आहे. आध्यात्मिक नेते दलाई लामा यांना त्यांचा पहिला ग्रॅमी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. हा विजय सर्वांसाठी खूप खास आहे. चला जाणून घेऊया कोणत्या श्रेणीत त्यांनी जगातील सर्वात प्रसिद्ध कलाकारांना मागे टाकले आहे. तसेच के-पॉप जोडी डेमन हंटर्सच्या गोल्डन सॉन्गने त्यांचा पहिला ग्रॅमी पुरस्कार जिंकून इतिहास रचला आहे. अनेक भारतीय कलाकारांना विविध श्रेणींमध्ये नामांकने मिळाली आहेत.

कोणत्या श्रेणीत मिळाला हा पुरस्कार?

दलाई लामा यांना सर्वोत्कृष्ट ऑडिओबुक, कथन आणि कथाकथन रेकॉर्डिंग श्रेणीत हा पुरस्कार मिळाला आहे. त्यांच्या ऑडिओबुकचे शीर्षक “मेडिटेशन्स: द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज हॉलिनेस द दलाई लामा” आहे. हा एक बोलका अल्बम आहे ज्यामध्ये दलाई लामा स्वतः स्वतःच्या आवाजात ध्यान, शांती, करुणा आणि जीवनाचे धडे सांगतात. भारतीय सुर आणि संगीताचा देखील वापर केला जातो, ज्यामुळे हा विजय भारतासाठी खूप खास बनतो. ही श्रेणी ऑडिओबुक आणि कथनासाठी आहे, जिथे कथाकथनाची कला आणि आवाजाची खोली ओळखली जाते.

कोणत्या मोठ्या नावांना शर्यतीतून वगळण्यात आले?

या श्रेणीमध्ये ट्रेवर नोआचा समावेश होता, ज्यांचे “इनटू द अनकट ग्रास” हे पुस्तक नामांकित झाले होते. तसेच अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जॅक्सन, मिली व्हॅनिलीचे फॅब मोरवन आणि अभिनेत्री कॅथी गार्व्हर यांनाही नामांकन देण्यात आले होते. तसेच, दलाई लामा यांच्या आवाजाची खोली लोकांच्या हृदयाला स्पर्शून गेली, ज्यामुळे ते या पुरस्काराचे पहिले प्राप्तकर्ता बनले.

दलाई लामांसाठी हा विजय खास का आहे?

दलाई लामांसाठी ग्रॅमी पुरस्कार मिळणे ही दलाई लामांसाठी एक महत्त्वाची कामगिरी आहे. त्यांनी यापूर्वी नोबेल शांतता पुरस्कार जिंकला आहे. यामुळे त्यांच्या कामगिरीत भर पडते. आजच्या वेगवान जगात हा संदेश महत्त्वाचा आहे. संगीताव्यतिरिक्त, ग्रॅमी बोललेले शब्द आणि कथाकथन देखील ओळखतात आणि दलाई लामा यांनी दाखवून दिले की शांततेचा संदेश गाण्याइतकाच शक्तिशाली असू शकतो.

Published On: Feb 02, 2026 | 09:58 AM

