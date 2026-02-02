Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आता अजगर करून घेतोय लोकांकडून Yoga! फिटनेस जगात खळबळ, जिवंत सापांसह फिटनेस; Video Viral

पोर्टलँडमधून एक विचित्र बातमी समोर आली आहे. फिटनेस वर्ल्डमध्ये लोक सापांसोबत, विशेषतः अजगरांसोबत, योगाभ्यास करत आहेत. ही बातमी व्हायरल झाल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 11:20 AM
स्नेक योगा, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

स्नेक योगा, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • पहावं ते नवलंच! अजगर-सापांसह योगा 
  • व्हिडिओ झाला व्हायरल 
  • भयावह व्हिडिओ पाहून अंगावर येईल काटा 
आजकाल, फिटनेसची क्रेझ आहे. लोक आरोग्याबाबत अधिकाधिक जागरूक झाले आहेत. अलिकडेच, फिटनेस जगात एक ट्रेंड उदयास आला आहे ज्याने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. अमेरिकेतील पोर्टलँडमध्ये, लोक आता जिवंत अजगरांसह योगाभ्यास करत आहेत. हो, तुम्ही ते बरोबर वाचले आहे. हे सत्र “सर्प योगा” म्हणून लोकप्रिय होत आहेत, जिथे योग प्रशिक्षक किंवा सहभागी मोठ्या सापांना त्यांच्या शरीराभोवती गुंडाळून आसने करतात. 

हा व्हिडिओ पाहताना नक्कीच तुमच्या अंगावर काटा येईल. तुम्हाला जर साप अथवा अजगर या जमातीची भीती वाटत असेल तर हा व्हिडिओ नक्कीच तुमच्यासाठी भीतीदायक आहे. पोर्टलँडमध्ये मात्र सर्रास अंगावर साप घेऊन योगा करण्यात येत आहे. इथल्या लोकांना अजिबात त्यांची भीती वाटत नाही. Viral Video तून तुम्हीही जाणून घ्या.

सर्प योगा म्हणजे काय?

या योगाभ्यासात, सापांना खांद्यावर, कंबरेत, हातावर किंवा पायांवर गुंडाळले जाते आणि सहभागी त्यांच्यासोबत ताणणे, संतुलन राखणे आणि ध्यानधारणेचा सराव करतात. प्रशिक्षकांचा दावा आहे की सापांची थंड त्वचा आणि हलके वजन खोल विश्रांती देते, ताण कमी करते, रक्ताभिसरण वाढवते आणि लक्ष केंद्रित करते. गेल्या काही महिन्यांत ही प्रवृत्ती वेगाने पसरली आहे.

पोर्टलँडमधील अनेक योगा स्टुडिओ आणि वेलनेस सेंटर आता साप योगा वर्ग देत आहेत. या सत्रांमध्ये ८-१० फूट लांब, सुप्रशिक्षित अजगर सापांचा वापर केला जातो. व्यावसायिक साप हाताळणारे उपस्थित असतात. सहभागी प्रथम सापांशी परिचित होतात, नंतर हळूहळू त्यांना त्यांच्या शरीराभोवती गुंडाळतात. बरेच जण म्हणतात की सापांसह योगा केल्याने भीती कमी होण्यास मदत होते आणि मानसिक शांती मिळते.

लोक आश्चर्यचकित

सोशल मीडियावर या अनोख्या योग सत्राचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर काही लोकांनी याला वेडेपणा आणि धोकादायक म्हटले. प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी निषेध केला आणि म्हटले की अशा प्रकारे सापांचा वापर करणे त्यांच्यासाठी तणावपूर्ण आहे. दरम्यान, अनेक फिटनेस उत्साही हा एक नवीन अनुभव म्हणून वापरून पाहत आहेत. एका सहभागीने म्हटले की, “सापासोबत योगा केल्याने शरीरात नवीन ऊर्जा येते, जसे थंड वारा.” 

प्रशिक्षक म्हणतात की साप चांगले प्रशिक्षित असतात आणि ते लोकांवर हल्ला करत नाहीत. सत्रादरम्यान सुरक्षा नियमांचे पालन केले जाते. साप उपाशी राहत नाहीत आणि जर कोणी घाबरले तर सत्र ताबडतोब थांबवले जाते. परंतु अनेक तज्ञ चेतावणी देतात की साप हे वन्य प्राणी आहेत आणि त्यांच्या इतक्या जवळ जाणे धोकादायक असू शकते. ही प्रवृत्ती फिटनेस जगात एक नवीन चर्चा निर्माण करत आहे. योगामध्ये पूर्वी कुत्रे (कुत्रा योगा), मांजरी किंवा घोडे यांचा समावेश होता, आता सापांची वेळ आली आहे.

पहा व्हिडिओ 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by HereisOregon (@hereisoregon)

Published On: Feb 02, 2026 | 11:20 AM

