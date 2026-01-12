Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mastiii 4 OTT Release: ‘मस्ती ४’ आता ओटीटीवर घालणार धुमाकूळ! जाणून घ्या कुठे आणि कधी होणार रिलीज?

विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख आणि आफताब शिवदासानी यांचा "मस्ती ४" आता ओटीटीवर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना कुठे पाहायला मिळणार आहे हे आपण आता जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 12, 2026 | 11:43 AM
“मस्ती” फ्रँचायझीच्या चौथ्या भागात पुन्हा एकदा रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय आणि आफताब शिवदासानी हे त्रिकूट दिसले. जरी हा प्रौढ विनोदी चित्रपट थिएटरमध्ये प्रेक्षकांना प्रभावित करण्यात अपयशी ठरला असला तरी, आता तो डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कधी आणि कुठे प्रदर्शित होणार आहे हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

“मस्ती ४” ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कधी आणि कुठे होणार प्रदर्शित?

“मस्ती ४” थिएटरमध्ये चांगला अभिनय करण्यात अपयशी ठरला. परंतु, चाहते त्याच्या ओटीटी रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा विनोदी चित्रपट झी ५ वर पाहण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. १६ जानेवारी २०२६ पासून प्रेक्षक घरबसल्या आरामात पाहू शकणार आहेत. ज्यांचेकडे झी ५ चे सबस्क्रिप्शन आहे त्यांना हा विनोदी चित्रपट मोफत पाहता मिळणार आहे.

‘मस्ती ४’ चित्रपटाबद्दल

मिलाप मिलन झवेरी दिग्दर्शित या चित्रपटात रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, नर्गिस फाखरी, रुही सिंग, श्रेया शर्मा, शाद रंधावा, नतालिया जानोस्झेक, तारा सुमनर आणि एलनाज नोरोझी यांच्या भूमिका चित्रपटामध्ये पाहायला मिळणार आहेत. मीत ब्रदर्स आणि संजीव-दर्शन यांनी या चित्रपटाला संगीत दिले आहे. दानिश साबरी, मेलो डी, संजीव चतुर्वेदी आणि मीत ब्रदर्स यांनी गाणी लिहिली आहेत. गाणी प्रेक्षकांवर फारसा प्रभाव पाडू शकली नाहीत. हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. परंतु, चित्रपट निर्माते मोठ्या पडद्यावर या चित्रपटाच्या विनोदी शैलीला पुनरुज्जीवित करण्यात अयशस्वी ठरले. चित्रपटाच्या कमकुवत कथानकामुळे शेवटी बॉक्स ऑफिसवर अपयश आले आहे.

‘मस्ती ४’ चे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘मस्ती ४’ ने बॉक्स ऑफिसवर १५.१४ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. अंदाजे ४० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये, चित्रपटाला त्याचा निम्माही खर्च वसूल करता आलेला नाही. ‘मस्ती’ २००४ मध्ये प्रदर्शित झाला, त्यानंतर २०१३ मध्ये ‘ग्रँड मस्ती’ आणि २०१६ मध्ये ‘ग्रेट ग्रँड मस्ती’ प्रदर्शित झाला. या तिन्ही चित्रपटाला प्रेक्षकांचा बॉक्स ऑफिसवर हवातसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.

 

 

Published On: Jan 12, 2026 | 11:43 AM

