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‘मिर्झापूर’ सिनेमा लवकरच येतोय भेटीला! सिनेमातील कलाकारांचा फर्स्ट लुक आउट

Updated On: Jun 24, 2026 | 09:51 PM IST
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सारांश

‘मिर्झापूर द मूव्ही’च्या टीझरआधीच नव्या पोस्टर्सनी चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे. पोस्टर्समध्ये दिव्येंदू शर्माचा मुन्ना भैया पुन्हा दिसल्याने त्याच्या पुनरागमनाबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. अली फझलचा गुड्डू पंडित आणि पंकज त्रिपाठींचा कलीन भैया यांचाही दमदार अवतार पाहायला मिळत आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

‘मिर्झापूर द मूव्ही’चा टीझर उद्या प्रदर्शित होणार असून त्याआधी निर्मात्यांनी काही दमदार पोस्टर्स रिलीज करून चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे. नव्या पोस्टर्समधून चित्रपटातील हिंसक, थरारक आणि सत्तासंघर्षाने भरलेल्या जगाची झलक पाहायला मिळत असून, सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे दिव्येंदू शर्माने साकारलेला मुन्ना भैया पुन्हा एकदा पोस्टरमध्ये दिसत आहे. वेब सिरीजच्या दुसऱ्या पर्वाच्या शेवटी त्याचा मृत्यू झाल्याचे दाखवण्यात आले होते. त्यामुळे नव्या पोस्टरमध्ये त्याची पुनरागमनासारखी दिसणारी उपस्थिती पाहून चाहत्यांमध्ये विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. कथानकात त्याची भूमिका नेमकी कशी असेल, याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

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पोस्टरमध्ये अली फझलचा गुड्डू पंडितही आक्रमक आणि लढाऊ अंदाजात दिसत असून, हातात शस्त्र घेऊन तो पुन्हा एकदा सत्तेसाठी सज्ज असल्याचे संकेत मिळतात. त्याचबरोबर पंकज त्रिपाठी यांचा कलीन भैयाही नेहमीप्रमाणे प्रभावी आणि धोकादायक अवतारात झळकत आहे. या तिन्ही प्रमुख पात्रांच्या उपस्थितीमुळे मिर्झापूरच्या गादीसाठीचा संघर्ष आणखी तीव्र होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, मुन्ना भैय्याच्या पुनरागमनामुळे कथानक कोणत्या दिशेने जाणार याबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. दुसऱ्या सीझनच्या शेवटी त्याचा शेवट झाल्यानंतरही तो नव्या प्रमोशनल मटेरियलमध्ये दिसत असल्याने चित्रपटात फ्लॅशबॅक, वेगळा ट्विस्ट किंवा अनपेक्षित कथानक उलगडू शकते, अशी अटकळ बांधली जात आहे. उद्या प्रदर्शित होणाऱ्या टीझरमधून या प्रश्नांची काही उत्तरे मिळण्याची चाहत्यांना अपेक्षा आहे.

‘मिर्झापूर’ने भारतीय ओटीटी विश्वात पदार्पण करताच मोठी क्रांती घडवून आणली होती. वास्तववादी मांडणी, रांगडे वातावरण, हिंसक संघर्ष आणि प्रभावी व्यक्तिरेखा यामुळे या मालिकेने प्रेक्षकांची मने जिंकली. मिर्झापूर शहराच्या पार्श्वभूमीवर उभ्या राहिलेल्या या कथेत कलीन भैय्याचे गुन्हेगारी साम्राज्य, पंडित बंधूंची संघर्षमय वाटचाल आणि सत्तेसाठीचे रक्तरंजित राजकारण प्रभावीपणे दाखवण्यात आले होते.

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गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया आणि कलीन भैया यांसारख्या व्यक्तिरेखांनी लोकप्रियतेचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले. त्यांच्या संवादांपासून ते स्वभाववैशिष्ट्यांपर्यंत अनेक गोष्टी सोशल मीडियावर आणि चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरल्या. त्यामुळे ‘मिर्झापूर’ ही केवळ वेब सिरीज न राहता भारतीय ओटीटी क्षेत्रातील सर्वाधिक प्रभावशाली फ्रँचायझींपैकी एक बनली.

आता ‘मिर्झापूर द मूव्ही’च्या नव्या पोस्टर्सनंतर प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली असून, उद्या प्रदर्शित होणाऱ्या टीझरकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः मुन्ना भैय्याच्या पुनरागमनामागील रहस्य काय आहे आणि मिर्झापूरच्या सत्तासंघर्षाला यावेळी कोणते नवे वळण मिळणार, याची उत्तरे मिळण्याची चाहत्यांना उत्सुकता आहे.

Web Title: Mirzapur first look out of the actors in the movie

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Published On: Jun 24, 2026 | 09:51 PM

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