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भूषण प्रधान-सायली पाटीलच्या केमिस्ट्रीने खुललं ‘जादू केलीस तू’; ‘स्वप्नसुंदरी’चं नवं गाणं प्रदर्शित

Updated On: Jun 24, 2026 | 04:37 PM IST
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सारांश

‘स्वप्नसुंदरी’ चित्रपटातील ‘जादू केलीस तू’ हे नवं रोमँटिक गाणं प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं आहे. या गाण्यात भूषण प्रधान आणि सायली पाटील यांची मोहक केमिस्ट्री विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

आगामी मराठी चित्रपट ‘स्वप्नसुंदरी’ मधील ‘जादू केलीस तू’ हे नवं रोमँटिक गाणं प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं आहे. या गाण्यात अभिनेता भूषण प्रधान आणि अभिनेत्री सायली पाटील यांची ताजी आणि आकर्षक जोडी पाहायला मिळत असून, दोघांमधील सहजसुंदर केमिस्ट्री प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. प्रेमातील निरागस भावना, नव्या नात्याची सुरुवात आणि मनात हळूहळू फुलणाऱ्या भावविश्वाचं नाजूक चित्रण या गाण्यात करण्यात आलं आहे. सुरेल संगीत, भावपूर्ण शब्द आणि मोहक दृश्यरचना यामुळे हे गाणं प्रेमगीतांच्या चाहत्यांसाठी खास ठरत आहे.

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या गाण्याची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे त्याचे संगीत बुडापेस्टमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आले आहे. त्यामुळे गाण्याच्या सादरीकरणात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची झलक अनुभवायला मिळते. इंडियन आयडॉल विजेता अभिजीत सावंत आणि मराठी संगीतविश्वातील लोकप्रिय गायिका आर्या आंबेकर यांच्या मधुर आवाजामुळे गाण्याला वेगळीच उंची लाभली आहे. श्रीरंग गोडबोले यांनी लिहिलेल्या अर्थपूर्ण गीतांना अंकुश बोराडकर यांनी सुरेल संगीताची साथ दिली असून, प्रत्येक ओळ प्रेमाच्या भावनांना अधिक गहिरेपणाने व्यक्त करते.

चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांच्या मते, ‘जादू केलीस तू’ हे केवळ एक प्रेमगीत नसून दोन व्यक्तींमधील भावनिक नात्याचा प्रवास उलगडणारं गाणं आहे. भूषण प्रधान आणि सायली पाटील यांनी या भावना अत्यंत नैसर्गिक पद्धतीने पडद्यावर साकारल्या असून, गाणं पाहताना अनेकांना त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यातील खास आठवणी जाग्या होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

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अभिजीत सावंत आणि आर्या आंबेकर यांनीही या गाण्याविषयी बोलताना ते मनाला स्पर्श करणारे असल्याचे सांगितले. प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी एखादी व्यक्ती असते जी नकळत आपल्या जगात प्रेमाची जादू निर्माण करते आणि हे गाणं त्याच भावनेचं सुंदर प्रतिबिंब असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. गाण्याची सुरावट, शब्दांची सहजता आणि भावनांची खोली यामुळे ते गातानाही वेगळाच आनंद मिळाल्याचे दोन्ही गायकांनी सांगितले.

सतीश महादेव गेजगे निर्मित आणि अक्षय जयसिंगराव शिंदे दिग्दर्शित ‘स्वप्नसुंदरी’ हा चित्रपट लग्नसंस्था, नातेसंबंधांतील गुंतागुंत आणि योग्य जोडीदाराच्या शोधाभोवती फिरणारी कौटुंबिक कथा मांडणार आहे. चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारी अक्षय जयसिंगराव शिंदे यांनी सांभाळली असून, दर्शना सतीश गेजगे आणि निलेश सुरेश अग्रवाल हे सहनिर्माते आहेत. येत्या २४ जुलै रोजी हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, त्याआधीच ‘जादू केलीस तू’ या गाण्यामुळे चित्रपटाविषयीची उत्सुकता अधिक वाढली आहे.

Web Title: Swapnasundari movie new song jadu kelis tu

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Published On: Jun 24, 2026 | 04:37 PM

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