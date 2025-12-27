Salman Khan Birthday: सलमान खानच्या 60 व्या वाढदिवसानिमित्त वरळी सीलिंकवर झळकला भाईजानचा फोटो, Video व्हायरल

बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खानचा आज 60 वा वाढदिवस आहे. त्याने त्याचा वाढदिवस शहरापासून दूर असलेल्या त्याच्या पनवेल फार्महाऊसवर एका भव्य उत्सवात साजरा केला. अभिनेत्याने त्याच्या वाढदिवसाची सुरुवात त्याच्या कुटुंबीय, जवळचे मित्र आणि चित्रपट उद्योगातील मित्रांच्या उपस्थितीत एका भव्य मध्यरात्रीच्या पार्टीने केली. ऑनलाइन समोर आलेल्या अनेक व्हिडिओंपैकी एका व्हिडिओमध्ये चाहत्यांना अभिनेता केक कापतानाची झलकही मिळाली.
व्हिडिओ क्लिपमध्ये, सलमान खान केकच्या टेबलाच्या मध्यभागी उभा असल्याचे दिसून येते, तो क्लीन-शेव्हन लूकमध्ये, काळा टी-शर्ट आणि जीन्स घातलेला आहे. सलमान त्याचे वडील सलीम खान यांचा हात धरून केक कापतो. त्याच्या मागे त्याच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य देखील दिसत आहेत.
दरम्यान, गायक मिका सिंग त्याचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्याच्या स्कूटरवरून आला. पोहोचल्यावर त्याने स्पष्ट केले की त्याच्या मागे वाहनांची एक लांब रांग होती आणि सर्वजण ट्रॅफिकमध्ये अडकले होते, परंतु त्याला येण्यास भाग पाडले गेले.
दरम्यान, सलमान खानने सजवलेले मुंबईचे रस्ते दाखवणारे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. सर्वत्र रस्ते रोषणाईने सजले होते, ज्यात सलमान खानच्या विविध भूमिकांची झलक दिसून येत होती. रात्री ये-जा करणाऱ्यांना आकाशात सलमान खानचा मोठा, तेजस्वी वाढदिवसाचा संदेश दिसला. वांद्रे सी लिंक हा उत्सवासाठी एक खास मंच बनला, जो मुंबईच्या सुंदर भावनेचे आणि त्यांच्या आवडत्या सुपरस्टारच्या उपस्थितीचे दर्शन घडवत होता. चाहत्यांनी व्हिडिओ आणि फोटो काढले, जे लवकरच सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. वांद्रे सी लिंकवर त्याचा फोटो झळकताना दिसला. हा फोटो त्याच्या दबंग चित्रपटातील आहे.
View this post on Instagram
Salman Khan Birthday: बॅकग्राऊंड डान्सर, 75 रुपये पगारापासून केली होती करिअरची सुरूवात; 37 वर्षापासून सुपरस्टार ‘भाईजान’
सलमानने त्याचा वाढदिवस पनवेल येथील त्याच्या फार्महाऊसवर साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आणि जवळच्या कुटुंब आणि मित्रांसोबत हा खास दिवस साजरा केला. शुक्रवारी रात्री त्याच्या घरी अनेक पाहुणे आले, ज्यात त्याचे वडील सलीम खान आणि अभिनेत्री हुमा कुरेशी यांचा समावेश होता.
View this post on Instagram
”प्रत्येकजण राक्षस..”, Shehnaaz Gillची झाली फसवणूक; बॉलिवूडमधील अनुभवांवर व्यक्त केली भावना, म्हणाली…
सलमान शेवटचा मोठ्या पडद्यावर “सिकंदर” या चित्रपटात दिसला होता, ज्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. आर्यन खानच्या दिग्दर्शनात पदार्पण करणाऱ्या “द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड” या वेब सिरीजमध्येही त्याने एक छोटी भूमिका केली होती. सलमानने “बिग बॉस १९” हा रिअॅलिटी शो देखील होस्ट केला होता. आता, त्याचा “बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यास सज्ज आहे आणि त्याचा टीझर शनिवारी प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे.