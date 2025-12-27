Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • On The Occasion Of Salman Khans 60th Birthday Bhai Jaans Photo Was Displayed On The Worli Sea Link

Salman Khan Birthday: सलमान खानच्या 60 व्या वाढदिवसानिमित्त वरळी सीलिंकवर झळकला भाईजानचा फोटो, Video व्हायरल

बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खानचा आज 60 वा वाढदिवस आहे या निमित्ताने मुंबईतील वरळी सीलिंकवर अभिनेत्याचा फोटो झळकला आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 12:51 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खानचा आज 60 वा वाढदिवस आहे. त्याने त्याचा वाढदिवस शहरापासून दूर असलेल्या त्याच्या पनवेल फार्महाऊसवर एका भव्य उत्सवात साजरा केला. अभिनेत्याने त्याच्या वाढदिवसाची सुरुवात त्याच्या कुटुंबीय, जवळचे मित्र आणि चित्रपट उद्योगातील मित्रांच्या उपस्थितीत एका भव्य मध्यरात्रीच्या पार्टीने केली. ऑनलाइन समोर आलेल्या अनेक व्हिडिओंपैकी एका व्हिडिओमध्ये चाहत्यांना अभिनेता केक कापतानाची झलकही मिळाली.

व्हिडिओ क्लिपमध्ये, सलमान खान केकच्या टेबलाच्या मध्यभागी उभा असल्याचे दिसून येते, तो क्लीन-शेव्हन लूकमध्ये, काळा टी-शर्ट आणि जीन्स घातलेला आहे. सलमान त्याचे वडील सलीम खान यांचा हात धरून केक कापतो. त्याच्या मागे त्याच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य देखील दिसत आहेत.

दरम्यान, गायक मिका सिंग त्याचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्याच्या स्कूटरवरून आला. पोहोचल्यावर त्याने स्पष्ट केले की त्याच्या मागे वाहनांची एक लांब रांग होती आणि सर्वजण ट्रॅफिकमध्ये अडकले होते, परंतु त्याला येण्यास भाग पाडले गेले.

दरम्यान, सलमान खानने सजवलेले मुंबईचे रस्ते दाखवणारे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. सर्वत्र रस्ते रोषणाईने सजले होते, ज्यात सलमान खानच्या विविध भूमिकांची झलक दिसून येत होती. रात्री ये-जा करणाऱ्यांना आकाशात सलमान खानचा मोठा, तेजस्वी वाढदिवसाचा संदेश दिसला. वांद्रे सी लिंक हा उत्सवासाठी एक खास मंच बनला, जो मुंबईच्या सुंदर भावनेचे आणि त्यांच्या आवडत्या सुपरस्टारच्या उपस्थितीचे दर्शन घडवत होता. चाहत्यांनी व्हिडिओ आणि फोटो काढले, जे लवकरच सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. वांद्रे सी लिंकवर त्याचा फोटो झळकताना दिसला. हा फोटो त्याच्या दबंग चित्रपटातील आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)


Salman Khan Birthday: बॅकग्राऊंड डान्सर, 75 रुपये पगारापासून केली होती करिअरची सुरूवात; 37 वर्षापासून सुपरस्टार ‘भाईजान’

सलमानने त्याचा वाढदिवस पनवेल येथील त्याच्या फार्महाऊसवर साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आणि जवळच्या कुटुंब आणि मित्रांसोबत हा खास दिवस साजरा केला. शुक्रवारी रात्री त्याच्या घरी अनेक पाहुणे आले, ज्यात त्याचे वडील सलीम खान आणि अभिनेत्री हुमा कुरेशी यांचा समावेश होता.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Deepak Yadav (@deepakyadav___)


”प्रत्येकजण राक्षस..”, Shehnaaz Gillची झाली फसवणूक; बॉलिवूडमधील अनुभवांवर व्यक्त केली भावना, म्हणाली…

सलमान शेवटचा मोठ्या पडद्यावर “सिकंदर” या चित्रपटात दिसला होता, ज्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. आर्यन खानच्या दिग्दर्शनात पदार्पण करणाऱ्या “द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड” या वेब सिरीजमध्येही त्याने एक छोटी भूमिका केली होती. सलमानने “बिग बॉस १९” हा रिअॅलिटी शो देखील होस्ट केला होता. आता, त्याचा “बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यास सज्ज आहे आणि त्याचा टीझर शनिवारी प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे.

Web Title: On the occasion of salman khans 60th birthday bhai jaans photo was displayed on the worli sea link

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 12:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर
1

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…
2

‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

Jan 20, 2026 | 08:15 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

Jan 20, 2026 | 08:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

Jan 20, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा

Jan 20, 2026 | 07:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM