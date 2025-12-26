”प्रत्येकजण राक्षस..”, Shehnaaz Gillची झाली फसवणूक; बॉलिवूडमधील अनुभवांवर व्यक्त केली भावना, म्हणाली…

अभिनेत्री शहनाज गिल हिला बिग बॉस १३ मध्ये प्रसिद्धी मिळाली. तिच्या विनोदी स्वभावाने आणि निरागसतेने शोमधील चाहत्यांची मने जिंकली, ज्यामुळे ती संपूर्ण भारतात लोकप्रिय झाली. तिने स्वतःच्या बळावर काम केले, संगीत व्हिडिओ, हिंदी चित्रपट आणि नंतर पंजाबी चित्रपटांमध्ये तिची छाप पाडली. आज ती केवळ एक अभिनेत्रीच नाही तर एक निर्माती देखील आहे.
पण शहनाजसाठी हा टप्पा गाठणे सोपे नव्हते. तिला अनेक विश्वासघातांना सामोरे जावे लागले. आज ती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत वाटत आहे. ती म्हणते की या संघर्षांमुळे तिला एका विशेष स्थानावर पोहोचण्यास मदत झाली आहे. झूम फॅन क्लबशी बोलताना, अभिनेत्री म्हणाली, “तुम्ही लोकांसमोर तुमच्या भावना व्यक्त करू नयेत. तुम्हाला खंबीर राहावे लागेल. तुमचे अश्रू तुमच्या कामात गुंतवा. अनेकांनी विश्वासघात केल्यानंतर मी आज परिपक्व झाली आहे. मला संघर्षांचा सामना करावा लागला आहे. जर मी त्यांच्याबद्दल बोलू लागलो तर माझा बायोपिक बनणार नाही. तुम्हाला खंबीर राहावे लागेल. जीवनात संघर्ष महत्त्वाचा आहे. जर तुम्ही संघर्षानंतर पुढे गेलात तर चांगल्या गोष्टी घडतात.”
शहनाज तिच्या बिग बॉसच्या दिवसांत तिच्या बबली प्रतिमेसाठी ओळखली जात होती. तिच्या मेकओव्हरबद्दल ती म्हणते, “पूर्वी लोक मला मूर्ख समजत होते. तेव्हा मी फनी आणि बबली होते. पण जेव्हा तुमचा विश्वासघात होतो तेव्हा तुमची जीवनाबद्दलची समज वाढते. तुम्ही परिपक्व आणि स्वतंत्र होता. काही काळानंतर तुम्हाला शहाणपण येते.” चाहत्यांना सल्ला देताना शहनाज म्हणाली, “तुम्ही तुमच्या संघर्षाच्या काळात कठोर परिश्रम केले पाहिजेत. तुमच्या कृतींवर विश्वास ठेवा आणि योग्य मार्ग निवडा. तुम्हाला सकारात्मक राहावे लागेल. तुमची कमकुवत बाजू किंवा तुमचे अश्रू दाखवू नका. लोक त्याचा फायदा घेतात. इथे प्रत्येकजण राक्षस आहे. तुमच्या खऱ्या भावना फक्त तुमच्या जवळच्यांना दाखवा.”