Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

”प्रत्येकजण राक्षस..”, Shehnaaz Gillची झाली फसवणूक; बॉलिवूडमधील अनुभवांवर व्यक्त केली भावना, म्हणाली…

अभिनेत्री शहनाज गिलने स्वतःच्या बळावर बॉलिवूडमध्ये काम केले पण तिच्यासाठी हा टप्पा गाठणे सोपे नव्हते.याबद्दल तिने तिचा अनुभव सांगितला आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 07:29 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

अभिनेत्री शहनाज गिल हिला बिग बॉस १३ मध्ये प्रसिद्धी मिळाली. तिच्या विनोदी स्वभावाने आणि निरागसतेने शोमधील चाहत्यांची मने जिंकली, ज्यामुळे ती संपूर्ण भारतात लोकप्रिय झाली. तिने स्वतःच्या बळावर काम केले, संगीत व्हिडिओ, हिंदी चित्रपट आणि नंतर पंजाबी चित्रपटांमध्ये तिची छाप पाडली. आज ती केवळ एक अभिनेत्रीच नाही तर एक निर्माती देखील आहे.

पण शहनाजसाठी हा टप्पा गाठणे सोपे नव्हते. तिला अनेक विश्वासघातांना सामोरे जावे लागले. आज ती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत वाटत आहे. ती म्हणते की या संघर्षांमुळे तिला एका विशेष स्थानावर पोहोचण्यास मदत झाली आहे. झूम फॅन क्लबशी बोलताना, अभिनेत्री म्हणाली, “तुम्ही लोकांसमोर तुमच्या भावना व्यक्त करू नयेत. तुम्हाला खंबीर राहावे लागेल. तुमचे अश्रू तुमच्या कामात गुंतवा. अनेकांनी विश्वासघात केल्यानंतर मी आज परिपक्व झाली आहे. मला संघर्षांचा सामना करावा लागला आहे. जर मी त्यांच्याबद्दल बोलू लागलो तर माझा बायोपिक बनणार नाही. तुम्हाला खंबीर राहावे लागेल. जीवनात संघर्ष महत्त्वाचा आहे. जर तुम्ही संघर्षानंतर पुढे गेलात तर चांगल्या गोष्टी घडतात.”

‘जेलर 2’मध्ये Shahrukh Khanची धमाकेदार एंट्री? थलायवा आणि किंग खान पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र? सोशल मीडियावर खळबळ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

Tanya Mittal ची खिल्ली उडवल्यानंतर ‘या’ कॉमेडियन ने सोशल मीडियाला केला राम राम, ट्रोलर्सचा सामना केल्यानंतर घेतला हा निर्णय?
शहनाज तिच्या बिग बॉसच्या दिवसांत तिच्या बबली प्रतिमेसाठी ओळखली जात होती. तिच्या मेकओव्हरबद्दल ती म्हणते, “पूर्वी लोक मला मूर्ख समजत होते. तेव्हा मी फनी आणि बबली होते. पण जेव्हा तुमचा विश्वासघात होतो तेव्हा तुमची जीवनाबद्दलची समज वाढते. तुम्ही परिपक्व आणि स्वतंत्र होता. काही काळानंतर तुम्हाला शहाणपण येते.” चाहत्यांना सल्ला देताना शहनाज म्हणाली, “तुम्ही तुमच्या संघर्षाच्या काळात कठोर परिश्रम केले पाहिजेत. तुमच्या कृतींवर विश्वास ठेवा आणि योग्य मार्ग निवडा. तुम्हाला सकारात्मक राहावे लागेल. तुमची कमकुवत बाजू किंवा तुमचे अश्रू दाखवू नका. लोक त्याचा फायदा घेतात. इथे प्रत्येकजण राक्षस आहे. तुमच्या खऱ्या भावना फक्त तुमच्या जवळच्यांना दाखवा.”

Web Title: Shehnaaz gill opens up about being cheated in bollywood everyone is a monster

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 07:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी
1

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित
2

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित

‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…
3

‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…

ए.आर. रहमानला पाठिंबा देणे परेश रावल यांना पडले महागात; ‘राष्ट्राचा अभिमान’ म्हणाल्यानंतर जनतेने केली टीका
4

ए.आर. रहमानला पाठिंबा देणे परेश रावल यांना पडले महागात; ‘राष्ट्राचा अभिमान’ म्हणाल्यानंतर जनतेने केली टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM