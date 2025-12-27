Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Salman Khan Birthday: बॅकग्राऊंड डान्सर, 75 रुपये पगारापासून केली होती करिअरची सुरूवात; 37 वर्षापासून सुपरस्टार ‘भाईजान’

सलमान खान हा बॉलिवूडचा भाईजान आहे. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत, तरीही त्याने ३७ वर्षे बॉलिवूडवर राज्य केले आहे. सलीम खान यांचा मोठा मुलगा असूनही स्वतःची कारकीर्द स्वतः घडवली

Updated On: Dec 27, 2025 | 07:23 AM
सलमान खानचा ६० वा वाढदिवस (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

मनोरंजन जगात असे अनेक स्टार आहेत ज्यांनी वर्षानुवर्षे बॉलीवूडवर वर्चस्व गाजवले आहे. तथापि, हिंदी चित्रपटसृष्टीत असा एक स्टार आहे ज्याने वर्षानुवर्षे सर्वोच्च स्थान मिळवले आहे आणि दुसरा कोणताही स्टार त्याच्या उंचीची बरोबरी करू शकलेला नाही. चित्रपटसृष्टीत आणि त्याच्या चाहत्यांमध्ये, या सुपरस्टारला “भाईजान” म्हणून ओळखले जाते. त्याने अभिनय केलेला प्रत्येक चित्रपट सुपरहिट ठरतो आणि बॉक्स ऑफिसवर ₹१०० कोटींचा आकडा ओलांडतो. आता तुम्हाला समजले असेलच की आपण कोणत्या सुपरस्टारबद्दल बोलत आहोत. हो, तो दुसरा कोणी नसून सलमान खान आहे. सलमान २७ डिसेंबर, शनिवारी आपला ६० वा वाढदिवस साजरा करतोय. या अभिनेत्याबद्दल काही Unknown Facts जाणून घेऊया.

सलमान खानचा जन्म कुठे झाला?

आपण ज्या अभिनेत्याबद्दल बोलत आहोत तो दुसरा कोणी नसून अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान आहे, जो सलमान खान म्हणून ओळखला जातो. सलमान खानचा जन्म २७ डिसेंबर १९६५ रोजी मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे झाला. तो प्रसिद्ध पटकथा लेखक सलीम खान आणि त्याची पहिली पत्नी सलमा यांचा मोठा मुलगा आहे. त्याने ग्वाल्हेरमधील सिंधिया स्कूल आणि मुंबईतील सेंट स्टॅनिस्लॉस हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. नंतर त्याने मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला, परंतु त्याचे शिक्षण पूर्ण झाले नाही.

Salman Khanच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या चाहत्यांना मिळणार एक खास भेट, ‘बॅटल ऑफ गलवान’चा टीझर होणार रिलीज?

सलमान खानचा पहिला पगार किती होता?

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की एक काळ असा होता की सलमान खान फक्त ७५ रुपये कमवत असे. दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान यांचा मुलगा असूनही, सलमान खान पार्श्वभूमी नृत्यांगना म्हणून काम करत असे. सलमानने स्वतः एका मुलाखतीत याबद्दल सांगितले. एका जुन्या मुलाखतीत सलमान खानने खुलासा केला की, “माझा पहिला पगार, मला वाटते, सुमारे ७५ रुपये होता. मी ताज हॉटेलमधील एका शोमध्ये नाचत होतो आणि माझा एक मित्र तिथे नाचत होता, म्हणून तो मला मजा करण्यासाठी सोबत घेऊन गेला (आणि मीही केला).” तो पुढे म्हणाला, “मग कॅम्पा कोला (एक सॉफ्ट ड्रिंक) साठी ते ७५० रुपये आणि सर्वात जास्त काळ चालणाऱ्या ब्रँडसाठी १०५ रुपये झाले. मग मला ‘मैने प्यार किया’ साठी ३१,००० रुपये मिळाले, जे नंतर ७५,००० रुपये झाले.” 

“मैने प्यार किया” मुळे एका रात्रीत स्टार बनला

१९८८ मध्ये आलेल्या “बिवी हो तो ऐसी” या चित्रपटातून सलमानने बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला, परंतु १९८९ मध्ये सूरज बडजात्या यांच्या “मैने प्यार किया” या चित्रपटाने त्याच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. “मैने प्यार किया” च्या चित्रीकरणादरम्यान त्याचे सुरुवातीचे मानधन फक्त ३१,००० रुपये होते. तथापि, त्याच्या समर्पण आणि कठोर परिश्रमाने प्रभावित होऊन, चित्रपट निर्मात्यांनी नंतर त्याचे मानधन ७१,००० ते ७५,००० रुपये पर्यंत वाढवले, जे त्याच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता.

सलमान खानने अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले 

१०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये त्याच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना मोहित करणाऱ्या सलमानने बॉक्स ऑफिसवर सातत्याने नवीन बेंचमार्क स्थापित केले आहेत. त्याने “हम आपके हैं कौन…!”, “करण अर्जुन,” आणि “हम साथ साथ है” सारखे विक्रमी हिट चित्रपट दिले आहेत. जरी त्याच्या कारकिर्दीत उतरती कळा लागली असली तरी, त्याने “वॉन्टेड” द्वारे जोरदार पुनरागमन केले आणि त्यानंतर “दबंग,” “बजरंगी भाईजान,” आणि “टायगर जिंदा है” सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांद्वारे स्टारडम मिळवले. त्याचे यश अलिकडच्या काळात घसरणीपर्यंत चालू राहिले.

Salman Khan च्या ६० वा वाढदिवसाचा जल्लोष; भाईजान बनला पेंटर, जाणून घ्या पार्टी कुठे आणि कधी होणार सुरु

सलमान खानचे प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य

त्याचे चित्रपट हिट असोत किंवा फ्लॉप, तो नेहमीच प्रेक्षकांचा आवडता राहिला आहे. सलमान खानबद्दलची क्रेझ केवळ भारतातच नाही तर परदेशातही आहे. सलमान खान अनेक नवीन कलाकारांचा गॉडफादर आहे. तो त्याच्या बीइंग ह्यूमन चॅरिटेबल फाउंडेशनद्वारे व्यापक प्रमाणात धर्मादाय कार्य देखील करतो. सलमान खान हा खऱ्या अर्थाने भारतीय चित्रपटसृष्टीचा मास हिरो आहे, जो चाहत्यांना आवडतो.

Published On: Dec 27, 2025 | 07:23 AM

