Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Ram Gopal Varma Praise Dhurandhar Is Omega Hit Also Is The Most Discussed Film Since The Last 50 Years

‘डरावना कुत्ता..’ राम गोपाल वर्माने ‘Dhurandhar’ चित्रपटाला असे का म्हटले? ‘गेल्या ५० वर्षांत हा एकमेव चित्रपट… ‘

राम गोपाल वर्माने "धुरंधर"चे कौतुक करणारी एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे. इंडस्ट्रीतील लोक अश्या चित्रपटांना धोकादायक मानतात. आता या चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शक नक्की काय म्हणाला आहे जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 26, 2025 | 12:33 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • राम गोपाल वर्माने ‘Dhurandhar’ चित्रपटाला असे का म्हटले?
  • ‘गेल्या ५० वर्षांत हा एकमेव चित्रपट… ‘ – राम गोपाल वर्मा
  • धुरंधर हा त्या सर्व चित्रपट निर्मात्यांसाठी एक भयपट आहे
आदित्य धर यांच्या “धुरंधर” या चित्रपटाने राम गोपाल वर्मा देखील मोहित झाले आहेत. त्यांनी या चित्रपटाचे कौतुक केले आहे. चित्रपट निर्माते राम गोपाल वर्मा म्हणाले आहेत की जेव्हा “धुरंधर” सारखा चित्रपट प्रदर्शित होतो तेव्हा चित्रपट उद्योगातील लोक अशा चित्रपटांना धक्कादायक मानू लागतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे पसंत करतात. राम गोपाल वर्मा हे रणवीर सिंगच्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या “धुरंधर” या चित्रपटाचे चाहते आहेत, ज्याची कथा कराचीच्या ल्यारी भागात घडते.

चित्रपटाचे दिग्दर्शन आदित्य धर यांनी केले आहे. वर्मा यांनी “एक्स” या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “जेव्हा जेव्हा ‘धुरंधर’ सारखा क्रांतिकारी आणि समीक्षकांनी प्रशंसा केलेला चित्रपट येतो तेव्हा चित्रपट उद्योगातील लोक अशा चित्रपटांना धोका मानतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे पसंत करतात.”

दार उघडणार, नशिबाचा गेम पालटणार! रितेश भाऊंच्या नव्या प्रोमोने वेधले ‘बिग बॉस’ प्रेमींचे लक्ष

“सत्या,” “रंगीला,” आणि “कौन” सारख्या प्रशंसित चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या चित्रपट निर्मात्यांनी अलिकडच्या काळात भारतात बनवलेल्या चित्रपटांवर टीका केली आहे. ते म्हणाले की अशा चित्रपटांमधील कथा बहुतेकदा सर्व श्रेणीतील प्रेक्षकांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात सौम्य केल्या जातात. वर्मा यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, “सध्या निर्मितीच्या विविध टप्प्यात असलेल्या अनेक तथाकथित मोठ्या चित्रपटांना हे आणखी लागू होते. या सर्व चित्रपटांच्या पटकथा आणि निर्मिती धुरंधरच्या आधी बनवलेल्या चित्रपटांवर आधारित आहेत, जे त्यांच्या सर्वांच्या मते यशस्वी होईल याच्या अगदी उलट आहे.”

‘५० वर्षांतील सर्वात चर्चेत असलेला चित्रपट’ – रॅम गोपाल वर्मा

दिग्दर्शक पुढे म्हणाले, “आणि सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे धुरंधर हा केवळ प्रचंड प्रशंसित चित्रपट नाही, म्हणजेच ओमेगा हिट चित्रपट आहे, तर गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात चर्चेत असलेला चित्रपट देखील बनला आहे. आपण सर्वांनी अशी परिस्थिती अनुभवली आहे, एखाद्याच्या घरी जाताना, आपल्याला एक मोठा, भयानक दिसणारा कुत्रा दिसतो जो आपल्याकडे टक लावून पाहतो. मालकाने आश्वासन देऊनही की तो नुकसान करणार नाही आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला देऊनही, तणाव कायम राहतो आणि वाढत जातो. आणि आपण त्याकडे एका नजरेने पाहिल्याशिवाय राहू शकत नाही.” असे त्यांनी म्हटले.

धुरंधर हा त्या सर्व चित्रपट निर्मात्यांसाठी एक भयपट आहे

ते म्हणाले, “या अर्थाने, धुरंधर हा त्या सर्व चित्रपट निर्मात्यांसाठी एक भयपट असेल जे पूर्वीच्या व्हीएफएक्सने भरलेल्या, महागड्या सेट्स, आयटम साँग्स आणि नायकांच्या पूजेवर अवलंबून होते. आणि आता, धुरंधरमध्ये, स्टारऐवजी चित्रपटाची पूजा केली जात आहे पुढच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनासोबत या भयपट पुन्हा समोर येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आदित्य धर फिल्म्स इंडस्ट्रीतील लोकांना त्यांच्या चित्रपटांची तुलना सुंदर दिसणाऱ्या धुरंधरशी करण्यास भाग पाडत आहे.”

मुंबईत टाळ्या शिट्ट्यानी दणाणला “संभवामि युगे युगे ” चा पहिला शो; परदेशातही सुरु आहे चर्चा!

“धुरंधर” ने जवळपास ₹१००० कोटी कमावले

५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाल्यापासून, “धुरंधर” ने राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिसवर ₹६३३.५० कोटी (अंदाजे $१ अब्ज) कमावले आहेत. हा चित्रपट आता जगभरात जवळपास ₹१० अब्ज (अंदाजे $१ अब्ज) पर्यंत पोहोचला आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अली खान आणि सौम्या टंडन यांच्या भूमिका प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

 

Web Title: Ram gopal varma praise dhurandhar is omega hit also is the most discussed film since the last 50 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 12:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
1

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो
2

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो

घटस्फोटाच्या एका महिन्यानंतर, आलिशान कार आणि आता मुंबईत घर केलं खरेदी; माही विजची नव्या आयुष्याला सुरुवात
3

घटस्फोटाच्या एका महिन्यानंतर, आलिशान कार आणि आता मुंबईत घर केलं खरेदी; माही विजची नव्या आयुष्याला सुरुवात

Border 2 Advance Booking: अवघ्या २४ तासांत ५३,००० तिकिटांची विक्री, चित्रपटाची धमाकेदार सुरुवात
4

Border 2 Advance Booking: अवघ्या २४ तासांत ५३,००० तिकिटांची विक्री, चित्रपटाची धमाकेदार सुरुवात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM