‘डरावना कुत्ता..’ राम गोपाल वर्माने ‘Dhurandhar’ चित्रपटाला असे का म्हटले? ‘गेल्या ५० वर्षांत हा एकमेव चित्रपट… ‘

चित्रपटाचे दिग्दर्शन आदित्य धर यांनी केले आहे. वर्मा यांनी “एक्स” या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “जेव्हा जेव्हा ‘धुरंधर’ सारखा क्रांतिकारी आणि समीक्षकांनी प्रशंसा केलेला चित्रपट येतो तेव्हा चित्रपट उद्योगातील लोक अशा चित्रपटांना धोका मानतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे पसंत करतात.”
“सत्या,” “रंगीला,” आणि “कौन” सारख्या प्रशंसित चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या चित्रपट निर्मात्यांनी अलिकडच्या काळात भारतात बनवलेल्या चित्रपटांवर टीका केली आहे. ते म्हणाले की अशा चित्रपटांमधील कथा बहुतेकदा सर्व श्रेणीतील प्रेक्षकांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात सौम्य केल्या जातात. वर्मा यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, “सध्या निर्मितीच्या विविध टप्प्यात असलेल्या अनेक तथाकथित मोठ्या चित्रपटांना हे आणखी लागू होते. या सर्व चित्रपटांच्या पटकथा आणि निर्मिती धुरंधरच्या आधी बनवलेल्या चित्रपटांवर आधारित आहेत, जे त्यांच्या सर्वांच्या मते यशस्वी होईल याच्या अगदी उलट आहे.”
‘५० वर्षांतील सर्वात चर्चेत असलेला चित्रपट’ – रॅम गोपाल वर्मा
दिग्दर्शक पुढे म्हणाले, “आणि सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे धुरंधर हा केवळ प्रचंड प्रशंसित चित्रपट नाही, म्हणजेच ओमेगा हिट चित्रपट आहे, तर गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात चर्चेत असलेला चित्रपट देखील बनला आहे. आपण सर्वांनी अशी परिस्थिती अनुभवली आहे, एखाद्याच्या घरी जाताना, आपल्याला एक मोठा, भयानक दिसणारा कुत्रा दिसतो जो आपल्याकडे टक लावून पाहतो. मालकाने आश्वासन देऊनही की तो नुकसान करणार नाही आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला देऊनही, तणाव कायम राहतो आणि वाढत जातो. आणि आपण त्याकडे एका नजरेने पाहिल्याशिवाय राहू शकत नाही.” असे त्यांनी म्हटले.
धुरंधर हा त्या सर्व चित्रपट निर्मात्यांसाठी एक भयपट आहे
ते म्हणाले, “या अर्थाने, धुरंधर हा त्या सर्व चित्रपट निर्मात्यांसाठी एक भयपट असेल जे पूर्वीच्या व्हीएफएक्सने भरलेल्या, महागड्या सेट्स, आयटम साँग्स आणि नायकांच्या पूजेवर अवलंबून होते. आणि आता, धुरंधरमध्ये, स्टारऐवजी चित्रपटाची पूजा केली जात आहे पुढच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनासोबत या भयपट पुन्हा समोर येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आदित्य धर फिल्म्स इंडस्ट्रीतील लोकांना त्यांच्या चित्रपटांची तुलना सुंदर दिसणाऱ्या धुरंधरशी करण्यास भाग पाडत आहे.”
“धुरंधर” ने जवळपास ₹१००० कोटी कमावले
५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाल्यापासून, “धुरंधर” ने राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिसवर ₹६३३.५० कोटी (अंदाजे $१ अब्ज) कमावले आहेत. हा चित्रपट आता जगभरात जवळपास ₹१० अब्ज (अंदाजे $१ अब्ज) पर्यंत पोहोचला आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अली खान आणि सौम्या टंडन यांच्या भूमिका प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.