Ravi Dubey चा दमदार बॉडी ट्रान्सफॉर्मेशन चर्चेत; Ramayana मधील लक्ष्मण भूमिकेसाठी तगडी मेहनत

‘रामायण’ या आगामी चित्रपटासाठी रवि दुबेने अत्यंत कठोर परिश्रम केले आहे. अभिनेत्याने नुकतेच त्याचे ट्रान्सफॉर्मेशन फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. जे पाहून चाहते त्यांचं कौतुक करत आहेत.

Updated On: Mar 04, 2026 | 02:02 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • रवि दुबेचे बॉडी ट्रान्सफॉर्मेशन चर्चेत
  • ‘रामायण’ मधील लक्ष्मण भूमिकेसाठी तगडी मेहनत
  • रवि दुबेचे चाहत्यांनी केले कौतुक
 

अभिनेता रवि दुबेने आपल्या दमदार फिटनेस ट्रान्सफॉर्मेशनची झलक शेअर करत सोशल मीडियावर अक्षरशः खळबळ उडवली आहे. इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या शर्टलेस फोटोमध्ये ते फोकस्ड बॉक्सिंग स्टान्समध्ये दिसत असून त्यांचा चिझल्ड फिजिक, सुबक मसल्स आणि जबरदस्त स्क्रीन प्रेझेन्स चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. “Rising Up” या कॅप्शनसह आणि पार्श्वभूमीला वाजणाऱ्या ‘Eye of the Tiger’ या आयकॉनिक ट्रॅकमुळे पोस्टने सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांनी कठोर शारीरिक ट्रेनिंग घेतल्याचे या फोटोवरून स्पष्ट दिसते आहे.

रवि दुबे यांचा हा ट्रान्सफॉर्मेशन लूक विशेष चर्चेत आहे, कारण अभिनेता या नितेश तिवारी दिग्दर्शित बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘रामायण’मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका साकारणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टचा पहिला भाग आधीच शूट झाला असून, त्यांच्या दमदार ट्रान्सफॉर्मेशननंतर अभिनेता या योद्ध्याच्या भूमिकेसाठी किती समर्पित आहेत, हे स्पष्ट होते. आपल्या लूक आणि तयारीबाबत अभिनेत्याने फारसे तपशील जाहीर केले नसले तरी सोशल मीडियावरून दिसणाऱ्या झलकांवरून त्यांनी या आयकॉनिक भूमिकेसाठी कडक शिस्त, सातत्यपूर्ण वर्कआउट आणि फिटनेस कमिटमेंट पाळल्याचे जाणवते.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ravie Dubey (@ravidubey2312)

पोस्ट शेअर होताच चाहत्यांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. कमेंट सेक्शनमध्ये त्यांच्या मेहनतीचे आणि जबरदस्त ट्रान्सफॉर्मेशनचे कौतुक करण्यात आले. अनेकांनी हा लूक लक्ष्मणासारख्या पराक्रमी आणि शिस्तप्रिय योद्ध्यासाठी परफेक्ट असल्याचे चाहत्यांनी म्हटले आहे.

अभिनयासोबतच रवि दुबे पडद्यामागेही आपली भक्कम ओळख निर्माण करत आहेत. पत्नी आणि अभिनेत्री सरगुण मेहता सोबत त्याने ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट या प्रोडक्शन हाऊसची स्थापना केली आहे. या बॅनरखाली अनेक यशस्वी टीव्ही आणि डिजिटल प्रोजेक्ट्स साकारले गेले आहेत. अभिनय आणि निर्मिती या दोन्ही क्षेत्रांत सक्रिय राहून रवि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्ये आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहेत.

Published On: Mar 04, 2026 | 02:02 PM

