Dhurandhar 2 च्या भीतीने Toxic च्या निर्मात्यांनी पुढे ढकलली रिलीज डेट; चाहत्यांना ३ महिने करावी लागणार प्रतीक्षा

कन्नड चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता यश हा त्याच्या “टॉक्सिक” चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे. जवळजवळ सहा वर्षांनंतर, हा अभिनेता त्याच्या आगामी चित्रपटासाठी पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला दिसत आहे. चाहते त्याच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट २०२६ च्या ईदला प्रदर्शित होणार होता आणि बॉक्स ऑफिसवर “धुरंधर २” चित्रपटाला टक्कर देणार होता. परंतु, आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले आहे.
BO Collection: होळीच्या सुट्टीचा ‘The Kerala Story 2’ ला मोठा फायदा; बॉक्स ऑफिसवर केली बंपर कमाई
दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांनी “टॉक्सिक” चित्रपट पुढे ढकलण्याची बातमी शेअर केली आणि डेट पुढे ढकलण्यामागील कारण स्पष्ट केले आहे. यशने एक निवेदन पोस्ट देखील शेअर केली आहे. त्याच्या पोस्टमध्ये, अभिनेत्याने लिहिले की “टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स” हा चित्रपट जागतिक प्रेक्षकांसाठी तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आला होता. तो देश आणि जगभरातील प्रेक्षकांशी जोडण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
View this post on Instagram
‘टॉक्सिक’ चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख
यशने पोस्टमध्ये असेही शेअर केले की अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर, हा चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता आणि सर्वजण उत्सुक होते. परंतु, मध्य पूर्वेतील परिस्थितीमुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन डेट पुढे ढकलण्यात आली आहे. तोपर्यंत मध्य पूर्वेतील परिस्थिती सामान्य होईल अशी आशाही त्याने व्यक्त केली आहे. पोस्टच्या शेवटी, चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. ४ जून २०२६ रोजी हा चित्रपट सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. म्हणजेच प्रेक्षकांना ३ महिने चित्रपटासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेत ‘तिघी’ चित्रपटाच्या टीमचा सहभाग; महिला दिनानिमित्त आरोग्य जनजागृतीचा संदेश
‘टॉक्सिक’ आणि ‘धुरंधर २’ ची होणार होती टक्कर
‘टॉक्सिक’ आणि ‘धुरंधर २’ ची बॉक्स ऑफिसवर टक्कर होणार होती. आणि आधी दोन्ही चित्रपट १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होते, परंतु चाहते दोघांबद्दल खूप उत्सुक आहेत. आणि म्हणूनच निर्मात्यांनी ‘टॉक्सिक’ चे प्रदर्शन पुढे ढकलले आहे, जे निर्मात्यांनी हा निर्णय ‘धुरंधर २’ बद्दल असलेल्या भीतीमुळे घेतला असल्याचे म्हटले आहे. आता हा चित्रपट तीन महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आला आहे.