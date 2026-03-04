Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Toxic Release Date Postponed Due To Current Uncertainty In The Middle East Amid Dhurandhar 2 Clash

Dhurandhar 2 च्या भीतीने Toxic च्या निर्मात्यांनी पुढे ढकलली रिलीज डेट; चाहत्यांना ३ महिने करावी लागणार प्रतीक्षा

यशच्या "टॉक्सिक" चित्रपटाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की त्याची रिलीज तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. यामुळे तो "धुरंधर २" शी स्पर्धा करू शकणार नाही.

Updated On: Mar 04, 2026 | 12:09 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • Dhurandhar 2 च्या भीतीने Toxic ची बदलली रिलीज डेट
  • चाहत्यांना ३ महिने करावी लागणार प्रतीक्षा
  • Toxic चित्रपट आता कधी होणार प्रदर्शित?
 

कन्नड चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता यश हा त्याच्या “टॉक्सिक” चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे. जवळजवळ सहा वर्षांनंतर, हा अभिनेता त्याच्या आगामी चित्रपटासाठी पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला दिसत आहे. चाहते त्याच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट २०२६ च्या ईदला प्रदर्शित होणार होता आणि बॉक्स ऑफिसवर “धुरंधर २” चित्रपटाला टक्कर देणार होता. परंतु, आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले आहे.

BO Collection: होळीच्या सुट्टीचा ‘The Kerala Story 2’ ला मोठा फायदा; बॉक्स ऑफिसवर केली बंपर कमाई

दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांनी “टॉक्सिक” चित्रपट पुढे ढकलण्याची बातमी शेअर केली आणि डेट पुढे ढकलण्यामागील कारण स्पष्ट केले आहे. यशने एक निवेदन पोस्ट देखील शेअर केली आहे. त्याच्या पोस्टमध्ये, अभिनेत्याने लिहिले की “टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स” हा चित्रपट जागतिक प्रेक्षकांसाठी तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आला होता. तो देश आणि जगभरातील प्रेक्षकांशी जोडण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

‘टॉक्सिक’ चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख

यशने पोस्टमध्ये असेही शेअर केले की अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर, हा चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता आणि सर्वजण उत्सुक होते. परंतु, मध्य पूर्वेतील परिस्थितीमुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन डेट पुढे ढकलण्यात आली आहे. तोपर्यंत मध्य पूर्वेतील परिस्थिती सामान्य होईल अशी आशाही त्याने व्यक्त केली आहे. पोस्टच्या शेवटी, चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. ४ जून २०२६ रोजी हा चित्रपट सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. म्हणजेच प्रेक्षकांना ३ महिने चित्रपटासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.

एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेत ‘तिघी’ चित्रपटाच्या टीमचा सहभाग; महिला दिनानिमित्त आरोग्य जनजागृतीचा संदेश

‘टॉक्सिक’ आणि ‘धुरंधर २’ ची होणार होती टक्कर

‘टॉक्सिक’ आणि ‘धुरंधर २’ ची बॉक्स ऑफिसवर टक्कर होणार होती. आणि आधी दोन्ही चित्रपट १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होते, परंतु चाहते दोघांबद्दल खूप उत्सुक आहेत. आणि म्हणूनच निर्मात्यांनी ‘टॉक्सिक’ चे प्रदर्शन पुढे ढकलले आहे, जे निर्मात्यांनी हा निर्णय ‘धुरंधर २’ बद्दल असलेल्या भीतीमुळे घेतला असल्याचे म्हटले आहे. आता हा चित्रपट तीन महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आला आहे.

Web Title: Toxic release date postponed due to current uncertainty in the middle east amid dhurandhar 2 clash

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 12:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेत ‘तिघी’ चित्रपटाच्या टीमचा सहभाग; महिला दिनानिमित्त आरोग्य जनजागृतीचा संदेश
1

एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेत ‘तिघी’ चित्रपटाच्या टीमचा सहभाग; महिला दिनानिमित्त आरोग्य जनजागृतीचा संदेश

BO Collection: होळीच्या सुट्टीचा ‘The Kerala Story 2’ ला मोठा फायदा; बॉक्स ऑफिसवर केली बंपर कमाई
2

BO Collection: होळीच्या सुट्टीचा ‘The Kerala Story 2’ ला मोठा फायदा; बॉक्स ऑफिसवर केली बंपर कमाई

“माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न…”, ‘धुरंधर’ फेम आयेशा खानचा मोठा खुलासा; सेटवरील स्पॉटबॉयने केले धक्कादायक कृत्य
3

“माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न…”, ‘धुरंधर’ फेम आयेशा खानचा मोठा खुलासा; सेटवरील स्पॉटबॉयने केले धक्कादायक कृत्य

‘तिघी’ची होळी ठरली खास; चित्रपटाच्या कलाकारांनी वृद्धाश्रमात साजरा केला स्वाभिमानाचा रंगोत्सव
4

‘तिघी’ची होळी ठरली खास; चित्रपटाच्या कलाकारांनी वृद्धाश्रमात साजरा केला स्वाभिमानाचा रंगोत्सव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhurandhar 2 च्या भीतीने Toxic च्या निर्मात्यांनी पुढे ढकलली रिलीज डेट; चाहत्यांना ३ महिने करावी लागणार प्रतीक्षा

Dhurandhar 2 च्या भीतीने Toxic च्या निर्मात्यांनी पुढे ढकलली रिलीज डेट; चाहत्यांना ३ महिने करावी लागणार प्रतीक्षा

Mar 04, 2026 | 12:09 PM
Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

Mar 04, 2026 | 12:05 PM
SA vs NZ Pitch Report: सेमीफायनलमध्ये कोणाची चालणार जादू? बॉलर्स की बॅटर्स, कोलकाताचा पिच रिपोर्ट

SA vs NZ Pitch Report: सेमीफायनलमध्ये कोणाची चालणार जादू? बॉलर्स की बॅटर्स, कोलकाताचा पिच रिपोर्ट

Mar 04, 2026 | 12:05 PM
Maval News : धुलिवंदनानिमित्त वडगाव मावळमध्ये शिवकालीन मर्दानी खेळांचा थरार; ४०१ बैठकांचा नवा विक्रम

Maval News : धुलिवंदनानिमित्त वडगाव मावळमध्ये शिवकालीन मर्दानी खेळांचा थरार; ४०१ बैठकांचा नवा विक्रम

Mar 04, 2026 | 12:02 PM
Sahara Prime City Land Scam: सहारा ग्रुपवर ईडीची मोठी कारवाई; ‘या’ ३ राज्यात छापे टाकून जप्त केले पुरावे 

Sahara Prime City Land Scam: सहारा ग्रुपवर ईडीची मोठी कारवाई; ‘या’ ३ राज्यात छापे टाकून जप्त केले पुरावे 

Mar 04, 2026 | 12:02 PM
उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी

उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी

Mar 04, 2026 | 12:00 PM
Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव

Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव

Mar 04, 2026 | 11:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM