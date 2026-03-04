Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हा तर मोगलीचा भाऊ निघाला! खाली खोल दरी; तरीही झाडांवरून मारतोय थरारक उड्या… पाहणारेही झाले चकित; Video Viral

Real Life Mowgli : एका झाडावरुन दुसऱ्या झाडावर उडी मारत त्याने जणू साहसालाच मिठी मारली. मोगली या काल्पनिक कॅरक्टरचे खऱ्या आयुष्यातील उदाहरण पाहायचे असेल तर हा व्हिडिओ एकदा नक्की पाहा.

Updated On: Mar 04, 2026 | 02:25 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • घनदाट जंगलात एका तरुणाने उंच झाडांवरून झाडांवर सलग उड्या मारत थरारक कर्तब दाखवले.
  • त्याचा वेग, संतुलन आणि आत्मविश्वासामुळे नेटकरी आश्चर्यचकित झाले असून व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
  • काहींनी या स्टंटचे कौतुक केले, तर काहींनी तो अत्यंत धोकादायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
मोगली हे एक लोकप्रिय काल्पनिक कॅरक्टर आहे जो जंगलात प्राण्यांमध्ये एखाद्या वन्य जीवासारखा राहत असे. तो लहानपणापासून प्राण्यांमध्ये वाढला ज्यामुळे माणसाचं शरीर असलं तरी लहानपणापासूनच तो जंगलात प्राण्यांसारखे आयुष्य जगला. एका झाडावरुन दुसऱ्या झाडावर उड्या मारत तो जंगलात वावरायचा. अशातच आता मोगलीची आठवून करुन देणारा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर खूप जास्त व्हायरल होत आहे. यात एक व्यक्ती मोगलीप्रमाणेच झाडांवर कर्तब करताना दिसून आला जे पाहून यूजर्स थक्क झाले. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय दिसलं व्हिडिओत?

वेगाने इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, घनदाट जंगलाच्या मध्यभागी एक तरुण झाडांवर उडी मारतो त्या चपळाईने लोक आश्चर्यचकित होतात. व्हिडिओची सुरुवात हिरव्यागार जंगलाच्या दृश्याने होते. आजूबाजूला उंच झाडे दिसतात. नंतर कॅमेरा वर जातो आणि एक तरुण झाडाच्या उंच फांदीवर उभा असलेला दिसतो. सुरुवातीला, तो काय करणार आहे हे समजणे कठीण आहे, परंतु दुसऱ्याच क्षणी, तो एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारताना दिसतो. नंतर तो न थांबता एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारत राहतो. त्याचा वेग आणि संतुलनामुळे असे दिसते की त्याला उंचीची भीती वाटत नाही. तो प्रत्येक उडी काळजीपूर्वक विचार करुन घेतो. त्याच्या चेहऱ्यावर आपल्याला आत्मविश्वास स्पष्ट दिसून येतो. असे दिसते की तो बराच काळ याचा सराव करत आहे. व्हिडिओच्या शेवटी तो जंगलाच्या टोकावर असलेल्या एका खडकावर उडी घेत उभा असल्याचे दिसते, जिथून समुद्राचे सुंदर दृष्य दिसू लागते.

अनेक यूजर्सने तरुणीच्या या स्टंटबाजीवर प्रतिक्रिया देत त्याला मोगलीची उपमा दिली आहे तर काहींनी हे धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. हा व्हिडिओ @sciencegirl नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “माणूस हे करण्यासाठी जन्माला आलेला नाही, पण धडा म्हणजे भीती नाही आणि सराव तुम्हाला अशा गोष्टी करण्यास मदत करू शकतो” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा अ‍ॅक्शन चित्रपटातील सीन वाटत आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “या माणसाला क्लासिक टार्झन चित्रपट खरोखरच फार आवडत असावा”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Mar 04, 2026 | 02:25 PM

