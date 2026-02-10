Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘मी माझ्या मुलांसाठी राजकारण सोडलं…’ वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप; सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल

अभिनेता गोविंदाने त्याची पत्नी सुनीता हिने आपला मुलगा यशवर्धनला पाठिंबा देत नसल्याच्या आणि दुसऱ्या महिलेशी प्रेमसंबंध असल्याच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. अभिनेता यावर नक्की काय म्हणाला जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 10, 2026 | 11:26 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप
  • सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल
  • काय म्हणाला गोविंदा?
 

गोविंदा यांची पत्नी सुनीता आहुजा यांनी अभिनेता गोविंदाबद्दल अनेक दावे केले. त्यांनी असाही आरोप केला की त्यांनी कधीही त्यांचा मुलगा यशवर्धनला त्याचे करिअर घडवण्यास मदत केली नाही. त्याने सर्व काही स्वतःहून केले. तिने यशला त्याच्या वडिलांसारखे न होण्याचा सल्लाही दिला. आता, अभिनेत्याने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे की, त्याने त्याच्या कुटुंबाला प्राधान्य देण्यासाठी राजकारण सोडले. त्याने नाडियाडवाला यांना त्याच्या मुलाला मार्गदर्शन आणि पाठिंबा देण्यास देखील सांगितले. अभिनेत्याने आता या विषयाबद्दल आपले मत मांडले आहे.

गोविंदाने एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्याची पत्नी सुनीता आहुजाच्या आरोपांना उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, “आम्ही मोठ्या स्टार्स, अक्षय कुमार, सलमान खान यांच्या मुलाखती पाहिल्या आहेत आणि आम्ही त्यांना असे म्हणताना ऐकले आहे की तुम्ही तुमच्या काळात त्यांना खूप मदत केली. आता, जेव्हा त्यांच्या मुलाची पाळी आली आहे, तेव्हा त्याची पत्नी गोविंदा काहीही करत नसल्याचा आरोप करत आहे.”

गोविंदाने मुलांसाठी सोडले राजकारण

अभिनेत्याने उत्तर दिले, “मला सगळ्यांनी विचारले की काय झाले… जेव्हा मी राजकारण सोडले तेव्हा मला वाटले की माझी स्पर्धात्मकता, द्वेष आणि मत्सर, या सर्व घटकांमुळे माझे काही नुकसान होऊ शकते. म्हणून… मी विशेषतः माझ्या मुलांसाठी निघालो. आता, मी माझ्या कुटुंबासाठी निघालो. मी नाडियादवाला यांना सांगितले आणि त्यांनी यशला त्यांच्या केबिनमध्ये बोलावले. त्यांनी चित्रपट कसे बनवले जातात, कसे काम करावे हे शिकवले. आणि मला जास्त विचारले जात नव्हते. आणि अशा वातावरणात, घरात, मी चित्रपटाच्या नात्यात अपयशी होण्यास तयार होतो.”

रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई

“माझ्या घरात घरातले लोकं असे विचार करू लागले तर मी कुठे जाऊ?”

गोविंदा पुढे म्हणाला, “आणि मी देवाला प्रार्थना करतो की मी मुलांसाठी काहीतरी करू शकेन, देव मला आशीर्वाद देवो जेणेकरून मी त्यांची सेवा करू शकेन. विशेषतः जर माझ्याच घरातील लोकं असा विचार करू लागले तर मी कुठे जाऊ? मी १८ नवीन दिग्दर्शक, १९-२० निर्माते आणि सुमारे एक डझन कलाकार आणले. आणि जेव्हा देवाने मला वेळ दिला, तेव्हा मी माझी पूर्ण सेवा केली आहे. मी या विषयावर चर्चा करणार नाही. उत्तर देतानाही मला अपमानित वाटेल.”

गोविंदा म्हणाला, “यश माझ्यापेक्षा चांगला अभिनेता होईल तो तांत्रिकदृष्ट्या माझ्यापेक्षा चांगला आहे. म्हणून, मला आशा आहे की जर कोणी त्याचे सादरीकरण योग्यरित्या केले तर तो मोठा अभिनेता होईल.”

 

अफेअरच्या आरोपांवर गोविंदाने सुनीताला प्रत्युत्तर देताना ते म्हणाले, “पाहा, माझ्यावर हे आरोप कधी लागले नाहीत असं झालंच नाही. सुरुवातीच्या काळात मुलींना स्पर्श करतानाही माझे हात थरथरायचे. तेव्हाही लोकांनी माझ्याबद्दल अशा अफवा पसरवल्या होत्या. त्यामुळे जे आरोप लावले जात आहेत, ते माझ्या बालपणीच्या प्रेमासारखेच आहेत. प्रेमाच्या बाबतीत माझं नशीब कधीच फारसं साथ देणारं नव्हतं. तरुणपणाचं प्रेमही मला सोडून गेलं. आता लोकांच्या कल्पनेप्रमाणे जे काही प्रेम असल्याचं म्हटलं जातंय, ते ‘वृद्धावस्थेचं प्रेम’ म्हणावं लागेल.”

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक; म्हणाले ‘काय करू आता? माझ्याकडे पैसे नाहीत…’

‘मी चार-चार सुपरस्टार मिस युनिव्हर्स विजेत्या अभिनेत्रींसोबत काम केलं आहे. पण मी कधीही त्यांच्याकडे चुकीच्या नजरेने पाहिलेलं नाही. माझ्यासोबत काम केलेली एकही अभिनेत्री असं म्हणू शकत नाही की मी कधी तिला त्रास दिला, किंवा तिच्याशी अपशब्द वापरले. ज्या अभिनेत्री माझ्या घरी येतात, ज्यांचा चित्रपट प्रवास माझ्या घरच्या प्रॉडक्शनमधून सुरू होतो, त्यांच्याविषयी मी कधीही चुकीचं बोलू शकत नाही.’

“आजवर माझे चित्रपट वर्षानुवर्ष यशस्वी ठरले, त्यामागे संगीत दिग्दर्शक, गाणी आणि माझ्यासोबत काम करणाऱ्या अभिनेत्रींचा मोठा वाटा आहे. माझी आईदेखील अभिनेत्री होती, त्यामुळे मी कधीही कोणासोबत गैरवर्तन करत नाही. अशा परिस्थितीत जर कोणी माझं नाव घेत असेल, तर ते पूर्णपणे चुकीचं आहे.” असे अभिनेता म्हणाला आहे.

Published On: Feb 10, 2026 | 11:26 AM

Feb 10, 2026 | 11:26 AM
