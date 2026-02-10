Yavatmal Rabbi Crop Area: यवतमाळमध्ये अतिवृष्टी ठरली शेतकऱ्यांसाठी वरदान, रब्बी पिकांना मिळाले जीवनदान

हे उद्दिष्टाच्या ११४.३६ टक्के आहे. या वर्षी गव्हाच्या लागवडीखाली सर्वाधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सततच्या आणि मुसळधार पावसामुळे पाण्याचे स्रोत पुन्हा भरले गेले आहेत आणि जमिनीतील ओलावा वाढला आहे, जो पावसावर अवलंबून असलेल्या हरभरा पिकासाठी अनुकूल ठरला आहे. याव्यतिरिक्त, भूजल पातळीत वाढ झाल्यामुळे, गहू सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे.
या परिस्थितीत, सरासरी गव्हाचे लागवडीखालील क्षेत्र २.२५ लाख हेक्टरवरून ३.०३ लाख हेक्टर झाले आहे, जे १३४.५४ टक्के आहे. तर, हरभरा ६.२६ लाख हेक्टरमध्ये पेरला गेला आहे, तर सरासरी क्षेत्र ६.३९ लाख हेक्टर आहे, जे ९७.९८ टक्के आहे.
या दोन्ही पिकांचा एकत्रितपणे एकूण रब्बी क्षेत्राच्या अंदाजे ९० टक्के वाटा आहे. तथापि, यावेळी तेलबिया पिकांखालील क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. चालू रब्बी हंगामात रब्बी ज्वारी १७,०६६ हेक्टर, गहू ३०२,७८९ हेक्टर, मका ४३,५९० हेक्टर, हरभरा ६२६,६०६ हेक्टर, सूर्यफूल १,३३० हेक्टर, जवस २९.६० हेक्टर, तीळ ३७६.६० हेक्टर, सूर्यफूल ५९ हेक्टर, मोहरी २५७.४० हेक्टर आणि चिया बियाण्याची ९,०८३ हेक्टरमध्ये पेरली गेली आहे.
खरीप हंगामात सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला. ऑक्टोबरपर्यंत अधूनमधून पाऊस पडत राहिला. अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचले आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाले, ज्यामुळे सरासरी उत्पादनात घट झाली. या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात पिकांची पेरणी केली आहे.
२०२५ च्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या धुवाधार पावसामुळे यवतमाळ जिल्ह्याला मोठा फटका बसला. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील सुमारे १.६४ लाख ते ३ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिके पाण्याखाली गेली असून, शेतकरी हवालदिल झाला. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यात काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची प्रकरणेही समोर आली
कापूस, सोयाबीन आणि तूर या प्रमुख खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. सततच्या पावसामुळे कापसावर बोंडअळीचे सावट असून सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे सडले आहे. जिल्ह्यातील १०३ हून अधिक महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. विशेषतः पुसद आणि दारव्हा तालुक्यांमध्ये पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. नद्या-नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे केवळ पिकेच गेली नाहीत, तर अनेक ठिकाणी सुपीक शेतजमीनही वाहून गेली आहे.