Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘संशय हाच राक्षस आहे!’ सस्पेन्स आणि थ्रिलरने भरलेला Rao Bahadur’च्या प्रदर्शनाची तारीख ठरली, आता गुढ उलघडणार…

महेश बाबू आणि नम्रता शिरोडकर यांच्या ‘जीएमबी एंटरटेनमेंट’ने ‘ए प्लस एस मूव्हीज’ आणि ‘श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स’सोबत मिळून दिग्दर्शक वेंकटेश महा यांच्या ‘राव बहादूर’च्या जागतिक प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा केली आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 04:15 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘राव बहादूर’च्या जागतिक प्रदर्शनाची अधिकृत घोषणा
  • सोशल मीडियावर तारखेबाबत पोस्ट शेअर
  • संशय हाच राक्षस आहे संकल्पनेवर आधारित
Rao Bahadur’ release date: महेश बाबू आणि नम्रता शिरोडकर यांच्या ‘जीएमबी एंटरटेनमेंट’ने ‘ए प्लस एस मूव्हीज’ आणि ‘श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स’सोबत मिळून दिग्दर्शक वेंकटेश महा यांच्या बहुप्रतीक्षित मानसशास्त्रीय थरारपट ‘राव बहादूर’च्या जागतिक प्रदर्शनाची अधिकृत घोषणा केली आहे. महेश बाबू प्रस्तुत आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक वेंकटेश महा यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेला ‘राव बहादूर’ हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात रोमांचक चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. या चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच प्रेक्षकांमध्ये याबद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती. आता रिलज डेट समोर आल्यामुळे कथेचं गुढ समोर येणार असल्यामुळे आणखीनच उत्सुकता वाढली आहे.

“…डोंगरावर अडकून पडले होते”, Swayambhu च्या चित्रीकरणाचा थरारक अनुभव; दिग्दर्शकाने सांगितला ‘तो’ किस्सा

समाजमाध्यमांवर जोरदार चर्चा

चित्रपटाच्या झलक व्हिडिओने एका वेगळ्या, गूढ आणि आकर्षक विश्वाची ओळख करून दिली असून, पडद्यावर नेहमी दिसणाऱ्या गोष्टींपेक्षा हा अनुभव पूर्णपणे वेगळा असल्याचे जाणवते. सत्य देव यांच्या प्रभावी रूपांतराने सजलेल्या या झलक व्हिडिओने आपल्या वेगळ्या शैलीमुळे आणि कथनपद्धतीमुळे प्रेक्षकांची मोठी पसंती मिळवली असून समाजमाध्यमांवरही त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

सोशल मीडियावर तारखेबाबत पोस्ट शेअर

आता या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिक वाढवत निर्मात्यांनी अधिकृतपणे प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. ‘राव बहादूर’ हा चित्रपट ३ जुलै २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार असून, यंदाच्या वर्षातील सर्वाधिक प्रतिक्षेत असलेल्या चित्रपटांपैकी तो एक ठरत आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चित्रपटाच्या तारखेची माहिती देण्यात आली. या पोस्टला “एक नवी तारीख. एक अविस्मरणीय चित्रपट अनुभव. ‘राव बहादूर’ ३ जुलै २०२६ पासून जगभरातील चित्रपटगृहांत ” असं कॅप्शन देत तारखेचा उलघडा केला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by GMB Entertainment (@gmbents)

संशय हाच राक्षस आहे संकल्पनेवर आधारित

“संशय हाच राक्षस आहे” या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या ‘राव बहादूर’च्या झलक व्हिडिओने प्रेक्षकांना एका भयावह आणि अनोख्या जगाची सफर घडवली आहे. मानसशास्त्रीय नाट्य आणि गूढ वास्तववाद यांच्या संगमातून तयार झालेला हा चित्रपट वास्तव आणि अंधार यांच्या संघर्षात अडकलेल्या एका व्यक्तीच्या भावनिक पतनाची कथा मांडताना दिसतो.

दमदार कलाकारांची फळी

यासोबतच, जुन्या ऐश्वर्यशाली परंपरा, खानदानी सत्ता आणि कमी होत चाललेला प्रभाव यांचाही चित्रपटात प्रभावीपणे वेध घेण्यात आला आहे. वेंकटेश महा यांनी स्वतः या चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि संकलन केले आहे. भारतीय संस्कृतीच्या मुळाशी जोडलेली, पण जगभरातील प्रेक्षकांना भावणारी ही भावनिक कथा असणार आहे. दमदार कलाकारांची फळी आणि सत्य देव यांची आव्हानात्मक भूमिका यामुळे ‘राव बहादूर’ हा यंदाच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे.

सुपरस्टार महेश बाबू आणि नम्रता शिरोडकर यांच्या ‘जीएमबी एंटरटेनमेंट’द्वारे सादर होत असलेला ‘राव बहादूर’ हा वेंकटेश महा यांचा पुढील चित्रपट आहे. ‘सी/ओ कांचरपालम’ आणि ‘उमा महेश्वर उग्र रूपस्य’ यांसारख्या उत्कृष्ट चित्रपटांसाठी वेंकटेश महा ओळखले जातात.

हा चित्रपट तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील दोन मोठ्या निर्मितीसंस्था ‘ए प्लस एस मूव्हीज’ आणि ‘श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार होत आहे. ‘ए प्लस एस मूव्हीज’ने यापूर्वी ‘जीएमबी एंटरटेनमेंट’सोबत मिळून गाजलेला ‘मेजर’ हा चित्रपट निर्माण केला होता, तर ‘श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स’ने समीक्षकांची प्रशंसा मिळवलेला ‘केए’ चित्रपट साकारला होता. ‘राव बहादूर’ हा चित्रपट ३ जुलै २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

“तू आनंदी राहणं डिझर्व्ह…”, पती असावा तर असा… बिगबॉस फेम ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याने लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवशी दिलं मोठं गिफ्ट

Web Title: Psychological drama push release to july 3

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 04:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?
1

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!
2

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन
3

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!
4

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

May 16, 2026 | 01:52 PM
Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

May 16, 2026 | 01:43 PM
लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

May 16, 2026 | 01:40 PM
A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

May 16, 2026 | 01:24 PM
Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

May 16, 2026 | 01:23 PM
LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

May 16, 2026 | 01:22 PM
Decline of Mughal Empire: ३०० वर्षे राज्य करणारे मुघल साम्राज्य अचानक कसे पत्त्यासारखे कोसळले?जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Decline of Mughal Empire: ३०० वर्षे राज्य करणारे मुघल साम्राज्य अचानक कसे पत्त्यासारखे कोसळले?जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 16, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM