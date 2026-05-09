‘संशय हाच राक्षस आहे!’ सस्पेन्स आणि थ्रिलरने भरलेला Rao Bahadur’च्या प्रदर्शनाची तारीख ठरली, आता गुढ उलघडणार…

“…डोंगरावर अडकून पडले होते”, Swayambhu च्या चित्रीकरणाचा थरारक अनुभव; दिग्दर्शकाने सांगितला ‘तो’ किस्सा
चित्रपटाच्या झलक व्हिडिओने एका वेगळ्या, गूढ आणि आकर्षक विश्वाची ओळख करून दिली असून, पडद्यावर नेहमी दिसणाऱ्या गोष्टींपेक्षा हा अनुभव पूर्णपणे वेगळा असल्याचे जाणवते. सत्य देव यांच्या प्रभावी रूपांतराने सजलेल्या या झलक व्हिडिओने आपल्या वेगळ्या शैलीमुळे आणि कथनपद्धतीमुळे प्रेक्षकांची मोठी पसंती मिळवली असून समाजमाध्यमांवरही त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
आता या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिक वाढवत निर्मात्यांनी अधिकृतपणे प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. ‘राव बहादूर’ हा चित्रपट ३ जुलै २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार असून, यंदाच्या वर्षातील सर्वाधिक प्रतिक्षेत असलेल्या चित्रपटांपैकी तो एक ठरत आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चित्रपटाच्या तारखेची माहिती देण्यात आली. या पोस्टला “एक नवी तारीख. एक अविस्मरणीय चित्रपट अनुभव. ‘राव बहादूर’ ३ जुलै २०२६ पासून जगभरातील चित्रपटगृहांत ” असं कॅप्शन देत तारखेचा उलघडा केला.
“संशय हाच राक्षस आहे” या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या ‘राव बहादूर’च्या झलक व्हिडिओने प्रेक्षकांना एका भयावह आणि अनोख्या जगाची सफर घडवली आहे. मानसशास्त्रीय नाट्य आणि गूढ वास्तववाद यांच्या संगमातून तयार झालेला हा चित्रपट वास्तव आणि अंधार यांच्या संघर्षात अडकलेल्या एका व्यक्तीच्या भावनिक पतनाची कथा मांडताना दिसतो.
यासोबतच, जुन्या ऐश्वर्यशाली परंपरा, खानदानी सत्ता आणि कमी होत चाललेला प्रभाव यांचाही चित्रपटात प्रभावीपणे वेध घेण्यात आला आहे. वेंकटेश महा यांनी स्वतः या चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि संकलन केले आहे. भारतीय संस्कृतीच्या मुळाशी जोडलेली, पण जगभरातील प्रेक्षकांना भावणारी ही भावनिक कथा असणार आहे. दमदार कलाकारांची फळी आणि सत्य देव यांची आव्हानात्मक भूमिका यामुळे ‘राव बहादूर’ हा यंदाच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे.
सुपरस्टार महेश बाबू आणि नम्रता शिरोडकर यांच्या ‘जीएमबी एंटरटेनमेंट’द्वारे सादर होत असलेला ‘राव बहादूर’ हा वेंकटेश महा यांचा पुढील चित्रपट आहे. ‘सी/ओ कांचरपालम’ आणि ‘उमा महेश्वर उग्र रूपस्य’ यांसारख्या उत्कृष्ट चित्रपटांसाठी वेंकटेश महा ओळखले जातात.
हा चित्रपट तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील दोन मोठ्या निर्मितीसंस्था ‘ए प्लस एस मूव्हीज’ आणि ‘श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार होत आहे. ‘ए प्लस एस मूव्हीज’ने यापूर्वी ‘जीएमबी एंटरटेनमेंट’सोबत मिळून गाजलेला ‘मेजर’ हा चित्रपट निर्माण केला होता, तर ‘श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स’ने समीक्षकांची प्रशंसा मिळवलेला ‘केए’ चित्रपट साकारला होता. ‘राव बहादूर’ हा चित्रपट ३ जुलै २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
