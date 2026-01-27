Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी होण्याबाबत पाकिस्तान अंतिम निर्णय कधी घेणार? पीसीबी अध्यक्षांनी केली तारीख जाहीर

पाकिस्तान भारताविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा विचारही करत आहे. सोमवारी पंतप्रधानांसोबत झालेल्या भेटीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याची पुष्टी नक्वी यांनी सोशल मीडियावर केली.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:27 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

पाकिस्तानने आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये सहभागी होण्याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील सोमवारपर्यंत पुढे ढकलला आहे. स्पर्धेतून बाहेर पडलेल्या बांगलादेशसोबत पाकिस्तानने एकता दाखवली आहे. पाकिस्तान भारताविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा विचारही करत आहे. सोमवारी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची भेट घेतल्यानंतर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी म्हणाले की, बोर्ड शुक्रवारी (३० जानेवारी) किंवा पुढील सोमवारी (२ फेब्रुवारी) टी-२० विश्वचषकातील सहभागाबाबत अंतिम निर्णय घेईल.

सोमवारी पंतप्रधानांसोबत झालेल्या भेटीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याची पुष्टी नक्वी यांनी सोशल मीडियावर केली. त्यांच्या पोस्टमध्ये नक्वी यांनी लिहिले की, “मी पंतप्रधानांसोबत दीर्घकाळ बैठक घेतली आणि त्यांना आयसीसी प्रकरणाची माहिती दिली. त्यांनी सर्व पर्यायांचा विचार करून ते सोडवण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीत शुक्रवारी किंवा पुढील सोमवारी अंतिम निर्णय घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.”

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांनी नक्वी यांना सांगितले की, पाकिस्तानने बांगलादेशला सर्वतोपरी मदत करावी, जो ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या स्पर्धेतून अलिकडेच बाहेर पडला आहे. सूत्रांनी सांगितले की, पंतप्रधानांना अनेक परिस्थितींबद्दल माहिती देण्यात आली, ज्यात पाकिस्तानने विश्वचषकात संघ न पाठवणे किंवा स्पर्धेत भाग न घेणे परंतु १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकणे यांचा समावेश आहे.

बांगलादेशने माघार घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे, स्पर्धेत पाकिस्तानच्या सहभागाबाबत अंतिम निर्णय सरकार घेईल असे पीसीबीने यापूर्वी सांगितले होते. २० संघांच्या स्पर्धेत बांगलादेशची जागा स्कॉटलंडने घेतली आहे. भारतातील सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशने आपले सामने श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली होती, परंतु आयसीसीने असा कोणताही मोठा धोका नसल्याचे सांगत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

पाकिस्तान ७ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध टी-२० विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करेल, त्यानंतर अमेरिका (१० फेब्रुवारी), भारत (१५ फेब्रुवारी) आणि नामिबिया (१८ फेब्रुवारी) विरुद्ध सामने होतील. पीसीबीने रविवारी १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली, ज्यामध्ये अनुभवी बाबर आझमचा समावेश आहे परंतु हरिस रौफला वगळण्यात आले आहे. संघाचे नेतृत्व सलमान अली आगा करेल.

