India Budget 2026: बजेटनंतर बाजारात येणार वादळ! गेल्या ५ वर्षांचा धक्कादायक इतिहास काय सांगतो जाणून घ्या 

India Budget 2026: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (India Budget 2026) च्या अर्थसंकल्पाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे तसतशी गुंतवणूकदारांची शेअर बाजाराबद्दलची चिंता वाढत आहे. दरवर्षीप्रमाणे, लोकांच्या मनात हा प्रश्न असतो की बजेटच्या दिवशी बाजार वाढेल की घसरेल. साधारणपणे, बजेटच्या दिवशी सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये तीव्र चढउतार दिसून येतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा आणि चिंता दोन्ही वाढतात.
१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. आतापर्यंत गेल्या पाच वर्षांत बजेटच्या दिवशी बाजाराची कामगिरी बदलली आहे. काही वर्षांत गुंतवणूकदारांनी नफा कमावला आहे, तर काही वर्षांत त्यांना तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे, यावेळीही सर्वांच्या नजरा बजेटच्या दिवशी बाजाराच्या कामगिरीवर केंद्रित आहेत. गेल्या पाच वर्षांत बजेटच्या दिवशी शेअर बाजाराची कामगिरी कशी होती ते जाणून घेऊया.
२०२५ मध्ये बजेटच्या दिवशी शेअर बाजाराची सुरुवात चांगली झाली, परंतु दिवसाच्या अखेरीस त्याचा वेग मंदावला. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, सेन्सेक्स ५.३९ अंकांनी वाढून ७७,५०५.९६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २६.२५ अंकांनी घसरून २३,४८२.१५ वर व्यवहार करत होता. जागतिक बाजारातील चिंता आणि अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या परिणामामुळे बाजार घसरला. तथापि, सन फार्मा आणि काही भागांमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली.
२०२४ मध्ये अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बाजारात लक्षणीय अस्थिरता आली. भांडवली नफा कराचा उल्लेख होताच, गुंतवणूकदारांनी विक्री सुरू केली. परिणामी सेन्सेक्स जवळजवळ १,२०० अंकांनी घसरला आणि निफ्टी ४०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला. नंतर थोडीशी सुधारणा झाली. सेन्सेक्स १०६.८१ अंकांनी घसरून ७१,६४५.३० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २८.२० अंकांनी घसरून २१,६९७.५० वर बंद झाला.
२०२३ मध्ये अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बाजाराची सुरुवात चांगली झाली. सेन्सेक्स १,२०० पेक्षा जास्त अंकांनी वाढला आणि ६०,००० चा टप्पा ओलांडला. तथापि, दिवसाच्या अखेरीस ही वाढ मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. व्यवहार दिवसाच्या अखेरीस, सेन्सेक्स १५८.१८ अंकांनी वाढून ५९,७०८.०८ वर बंद झाला. निफ्टी ५० ४५.८५ अंकांनी घसरून १७,६१६.३० वर बंद झाला.
२०२२ च्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजारात लक्षणीय तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स ८४८.४० अंकांनी वाढून ५८,८६२.५७ वर बंद झाला. निफ्टी २३७ अंकांनी वाढून १७,५७६.८५ वर पोहोचला. या काळात, फार्मा, एफएमसीजी, धातू आणि आयटी सारख्या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय खरेदी दिसून आली.
२०२१ चा अर्थसंकल्प दिवस शेअर बाजारासाठी एक मजबूत वर्ष होता. सेन्सेक्स २३१४.८४ अंकांनी किंवा जवळजवळ ५% वाढून ४८,६००.६१ वर बंद झाला. निफ्टी ५० मध्येही ६४६.६० अंकांनी मोठी वाढ नोंदवली गेली आणि तो १४,२८१.२० वर बंद झाला. या दिवशी गुंतवणूकदारांना लक्षणीय नफा कमावण्याची संधी मिळाली.