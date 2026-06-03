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Ram Charan : चाहता भेटण्यासाठी धावला अन् पठ्ठ्यानं एका हातातच उचलला! कोण आहे हा रामचरणचा विदेशी गार्ड?

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:26 PM IST
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सारांश

अभिनेता Ram Charan याचा विश्वासू बॉडीगार्ड Kevin Kunta सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. 'Peddi' सिनेमाच्या प्रचार कार्यक्रमात एका चाहत्याने मंचाकडे धाव घेताच Kevin ने त्याला क्षणार्धात उचलून दूर केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • राम चरणचा सगळ्यात विश्वासू सुरक्षाकर्मी Kevin Kunta ने पराक्रम दाखवला.
  • मामा लामिन ऑफ बार्रा या टोपण नावाने गॅम्बिया रेसलिंग असोसिएशनमध्ये त्याचा उल्लेख केला जातो.
  • आयुष्याशी संबंधित लोकांना दाक्षिणात्य सिनेचाहते नेहमी लक्षात ठेवतात. असेच एक नाव Ram charan चा बॉडीगार्ड Kevin Kunta चे आहे.
अभिनेता राम चरण त्याच्या आगामी सिनेमाच्या कार्यक्रमात व्यस्त आहे. अभिनेता रामचरणचा ‘Peddi’ हा बहुचर्चित सिनेमा 4 जून रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यान राम चरणच्या चाहत्याने केलेला पराक्रम सध्या चर्चेत आहे. मंचावर बसलेल्या रामचरणला भेटण्यासाठी त्याच्या चाहता मंचापर्यंत धावत आला आणि त्याचक्षणी राम चरणचा सगळ्यात विश्वासू सुरक्षाकर्मी Kevin Kunta ने पराक्रम दाखवला. त्याने ताबडतोब त्या चाहत्याकडे धाव घेतली आणि त्याला एका हातातच उचलून बाजूला सारला. सध्या, याच क्षणाची चर्चा सर्वीकडे होत आहे. Ram Charan चा Bodygurad Kevin Kunta सध्या सोशल माध्यमांवर चर्चेत आला आहे.

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ध्रष्टपुष्ट शरीर आणि गडद रंगाचा सूट असणाऱ्या Kevin Kunta चे खरे नाव अब्दू कादिर सोवे आहे. तो मूळचा आफ्रिकेतील गॅम्बिया देशातील आहे. 1998 मध्ये जन्मलेला Kevin 27 वर्षांचा आहे. Kevin Kunta विविध मार्शल आर्ट्समध्ये पारंगत आहे. मामा लामिन ऑफ बार्रा या टोपण नावाने गॅम्बिया रेसलिंग असोसिएशनमध्ये त्याचा उल्लेख केला जातो.

मुळात, रामचरणच्या चाहत्यांना वाटतं की Kevin Kunta ची ओळख रामचरणमुळे झाली आहे. परंतु, Kevin Kunta त्या आधीपासून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध आहे. त्याने MMA ( Mixed Martial Arts ) मध्ये स्वतःचे नाव अगदी सुवर्ण अक्षरात कोरले आहे. दक्षिण भारतात सिनेकलाकारांना विशेष मान आहे. त्यामुळे, त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित लोकांना दाक्षिणात्य सिनेचाहते नेहमी लक्षात ठेवतात. असेच एक नाव Ram charan चा बॉडीगार्ड Kevin Kunta चे आहे.

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एका मुलाखतीत स्वतः रामचरणने Kevin Kunta विषय सांगितले आहे. रामचरण म्हणतो की, “Kevin ची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे मी त्याला आता घराबाहेरही पाठवत नाही. मला भीती वाटते की ‘त्याला कुणी चॉकलेट किंवा बिस्कीट देईल आणि माझ्याविषयी माहिती काढून घेईल.” रामचरणच्या चाहत्यांमध्ये Kevin हा आता ओळखीचा चेहरा आहे.

Web Title: Who is actor ram charans bodyguard kevin kunta

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Published On: Jun 03, 2026 | 03:26 PM

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