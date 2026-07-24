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Maruti, Hyundai की Tata? ५ वर्षांनंतर कोणाची रीसेल व्हॅल्यू असेल सर्वोत्तम? जाणून घ्या तुलनात्मक विश्लेषण

Updated On: Jul 24, 2026 | 09:53 PM IST
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सारांश

टाटाच्या ५-स्टार सुरक्षेची लाट आणि ह्युंदाईच्या लक्झरी फीचर्सच्या जोरदार स्पर्धेतही, आजही वापरलेल्या गाड्यांच्या बाजारात मारुती सुझुकीच 'रीसेलचा राजा' का ठरतेय? ५ वर्षांनंतर तुमच्या खिशाला सर्वात मोठा परतावा कोणती कार देते, आज इथे पाहूयात.

Maruti, Hyundai की Tata? ५ वर्षांनंतर कोणाची रीसेल व्हॅल्यू असेल सर्वोत्तम? जाणून घ्या तुलनात्मक विश्लेषण
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विस्तार
  • मारुती सुझुकी: सर्वात मोठे सर्व्हिस नेटवर्क आणि स्वस्त स्पेयर पार्ट्समुळे ५ वर्षांनंतरही सर्वाधिक ६५% ते ७५% रीसेल व्हॅल्यू देणारा ब्रँड ठरतो.
  • ह्युंदाई : मजबूत सर्व्हिस नेटवर्क आणि क्रेटासारख्या प्रीमियम मॉडेल्समुळे ५ वर्षांनंतर ६०% ते ६५% पर्यंत उत्तम रीसेल व्हॅल्यू मिळवून देतो.
  • टाटा मोटर्स : वाढते सर्व्हिस नेटवर्क आणि ५-स्टार सुरक्षिततेमुळे (नेक्सॉन/पंच) रीसेल व्हॅल्यूमध्ये सुधारणा होऊन ५ वर्षांनंतर ५८% ते ६५% परतावा मिळतो.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग असो वा मुंबई-पुण्यासारखी महानगरे, नवीन कार घेताना भारतीय ग्राहक ‘५ वर्षांनंतर गाडीला काय भाव मिळेल?’ हा विचार नक्की करतात. सेकंड हँड कार मार्केटमध्ये गाडीची रीसेल व्हॅल्यू ही प्रामुख्याने ब्रँडची विश्वासार्हता, सर्व्हिस नेटवर्क आणि सुट्या भागांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते.

सर्व्हिस नेटवर्क अन् रीसेल व्हॅल्यूची गणितं:

मारुती सुझुकी रीसेलचा पावरफुल एक्का

पाच वर्षांनंतर मारुतीच्या गाड्यांना मूळ किंमतीच्या ६५% ते ७५% पर्यंत परतावा मिळतो. स्विफ्ट, डिझायर आणि व्हेगनआरसारख्या गाड्यांचा वापरलेला बाजार अत्यंत गरम असतो. महाराष्ट्रातील अगदी दुर्गम तालुक्यांपर्यंत मारुतीचे सर्व्हिस सेंटर्स पसरलेले आहेत. कमी देखभाल खर्च  आणि स्वस्त सुटे भाग यांमुळे जुन्या मारुती गाड्यांना बाजारात त्वरित ग्राहक मिळतात.

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ह्युंदाईफीचर्स अन् प्रीमियम फीलचा फायदा

ह्युंदाईच्या गाड्यांना ५ वर्षांनंतर सुमारे ६०% ते ६५% रीसेल व्हॅल्यू मिळते. क्रेटा सारख्या हॉट-सेलिंग मॉडेल्सची सेकंड हँड मार्केटमध्ये प्रचंड मागणी आहे. महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये ह्युंदाईचे मजबूत नेटवर्क उपलब्ध आहे. तसेच प्रीमियम फीचर्समुळे गाडी ५ वर्षांनंतरही आतून फ्रेश दिसत असल्याने, बाजारात तिला उत्तम दर मिळतो.

टाटा मोटर्स सेफ्टी अन् स्वदेशी ब्रँडची वाढती मागणी

पूर्वीच्या तुलनेत टाटाच्या रीसेल व्हॅल्यूमध्ये आता मोठी सुधारणा झाली असून, ५ वर्षांनंतर ५८% ते ६५% पर्यंत भाव मिळतो. नेक्सॉन आणि पंच या ५-स्टार सेफ्टी असलेल्या गाड्यांना युज्ड मार्केटमध्ये मोठी पसंती मिळत आहे. टाटाने महाराष्ट्रात सर्व्हिस सेंटर्सची संख्या वेगाने वाढवली आहे; परंतु काही भागांत सर्व्हिस क्वॉलिटीच्या बाबतीत मारुतीच्या तुलनेत अजूनही थोडे चढ-उतार पाहायला मिळतात.

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निष्कर्ष

जर तुमचे मुख्य प्राधान्य कमीत कमी मेंटेनन्स आणि सर्वोच्च रीसेल व्हॅल्यू हेच असेल, तर मारुती सुझुकी अजूनही पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रीमियम फीचर्ससह उत्तम रीसेल हवी असल्यास ह्युंदाईचा पर्याय निवडता येतो, तर मजबूत बांधणी आणि ५-स्टार सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी टाटा हा एक उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय ठरतो.

Web Title: Aruti vs hyundai vs tata resale value comparison car resale value after 5 years maharashtra auto news marathi

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Published On: Jul 24, 2026 | 09:53 PM

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