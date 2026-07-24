शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

वारकऱ्यांच्या चरणी सेवा, पंढरीत स्वच्छतेचा नवा अध्याय; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून ‘निर्मलवारी-चरणसेवा’चा गौरव

Updated On: Jul 24, 2026 | 10:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

यंदाच्या आषाढी वारीत 'निर्मलवारी-समृद्धवारी' व 'चरणसेवा' उपक्रमांद्वारे लाखो वारकऱ्यांसाठी स्वच्छता, आरोग्य व निवाऱ्याचे सुयोग्य नियोजन करून सेवाभावाचा नवा आदर्श निर्माण केला गेला. ३५ लाख भाविक येऊनही शहर स्वच्छ व आरोग्यदायी ठेवणाऱ्या डॉक्टर,स्वयंसेवक आणि स्वच्छतादूतांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला

वारकऱ्यांच्या चरणी सेवा, पंढरीत स्वच्छतेचा नवा अध्याय; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून ‘निर्मलवारी-चरणसेवा’चा गौरव
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आषाढी वारीत लाखो वारकऱ्यांसाठी स्वच्छता, फिरती शौचालये आणि आरोग्य सुविधा देऊन सेवाभाव व सुयोग्य व्यवस्थापनाचा नवा आदर्श निर्माण करण्यात आला.
  • वारकऱ्यांच्या चरणसेवेतून ‘महाराष्ट्र धर्मा’चे दर्शन घडल्याचे सांगत फडणवीस यांनी डॉक्टर, स्वयंसेवक आणि स्वच्छतादूतांचा विशेष सत्कार केला.
  •  ३० ते ३५ लाख वारकरी येऊनही योग्य नियोजनामुळे शहर पूर्णपणे स्वच्छ आणि साथीच्या रोगांपासून मुक्त राहिले.

वारकऱ्यांच्या चरणांची सेवा म्हणजेच विठ्ठलाची सेवा,या भावनेतून उभारण्यात आलेल्या ‘निर्मलवारी-समृद्धवारी’ आणि ‘चरणसेवा’ उपक्रमांनी यंदाच्या आषाढी वारीला सेवाभाव, स्वच्छता आणि सुयोग्य व्यवस्थापनाचा नवा आदर्श घालून दिला. या उपक्रमांच्या समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी झटणाऱ्या डॉक्टर, स्वयंसेवक, स्वच्छतादूत आणि प्रशासनाचे विशेष कौतुक करत, वारकऱ्यांच्या चरणसेवेच्या माध्यमातून भारताच्या युवा शक्तीचे आणि महाराष्ट्र धर्माचे दर्शन घडले, असे गौरवोद्गार काढले.

पंढरपूर पंचायत समिती येथे ग्रामविकास व पंचायतराज विभागातर्फे आयोजित समारोप सोहळ्यात जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन आणि ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

दिल्लीत विठू माऊलीचा गजर! ‘माझे माहेर पंढरी’ भक्तीसंध्या उत्साहात, पंढरपूर वारी’वरील माहितीपटाचे विशेष स्क्रीनिंग

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेचा आणि भक्तीमार्गाचा सन्मान राखत वारकऱ्यांना सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या ‘निर्मल वारी’ उपक्रमाला २०१७ पासून अर्थसंकल्पीय पाठबळ देत त्याचा व्यापक विस्तार करण्यात आला. आज या उपक्रमामुळे लाखो वारकऱ्यांसाठी शौचालये, स्नानगृहे, स्वच्छता व्यवस्था आणि निवाऱ्याच्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.

यंदाच्या वारीत १३ लाख चौरस फूट जर्मन हँगर, ७.८० लाख चौरस फूट जलरोधक मंडप, ५ हजार फिरती शौचालये आणि इतर अत्यावश्यक सुविधा उभारण्यात आल्या. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखींसह विविध दिंड्यांसाठीही स्वतंत्र सुविधा देण्यात आल्या. ३० ते ३५ लाख वारकरी पंढरपूरात दाखल होऊनही शहर स्वच्छ राहिले, हीच ‘निर्मल वारी’ उपक्रमाची खरी यशोगाथा आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

चंद्रभागा नदी परिसर आणि वाळवंट स्वच्छ ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाचेही त्यांनी विशेष कौतुक केले. वारी संपल्यानंतरही पंढरपूर अशीच स्वच्छ राहावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, वारकऱ्यांच्या सेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देत मुख्यमंत्री वारकरी सुविधा केंद्र, हिरकणी कक्ष, रुग्णालये, मोबाईल चार्जिंग वाहने, जर्मन हँगर, शौचालये, स्नानगृहे आणि सुरक्षित मुक्कामाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. स्वच्छतादूतांनी ही जबाबदारी नव्हे तर सेवा म्हणून पार पाडल्यामुळे यंदाची वारी साथीच्या रोगांपासून मुक्त राहिली, असे त्यांनी नमूद केले.

विठ्ठलाच्या साक्षीने कर्जमुक्तीचा श्रीगणेशा! पंढरीतून ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; ‘शब्द पाळला’ म्हणत मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी वारीसाठी उभारण्यात आलेल्या विविध सुविधांचा आढावा सादर केला. यावेळी ‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०२६’ च्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांक मिळवून देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा, ‘चरणसेवा’ उपक्रमातील डॉक्टरांचा, सेवाभावी संस्थांचा आणि स्वच्छतादूतांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमात ‘निर्मलवारी-समृद्धवारी’ आणि ‘चरणसेवा’ या उपक्रमांवरील माहितीपट प्रदर्शित करण्यात आला. लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, सेवाभावी संस्था आणि विविध विभागांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यंदाच्या आषाढी वारीत भक्तीबरोबरच स्वच्छता, आरोग्य आणि सेवाभावाचा संगम घडवत ‘निर्मलवारी-समृद्धवारी’ आणि ‘चरणसेवा’ उपक्रमांनी पंढरीच्या सेवेला नवे अधिष्ठान दिल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

Web Title: M fadnavis praises nirmal wari charanseva ashadhi wari 2026 pandharpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 10:35 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Jul 25, 2026 | 12:28 PM
Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Jul 25, 2026 | 12:17 PM
आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

Jul 25, 2026 | 12:14 PM
नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

Jul 25, 2026 | 12:11 PM
सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

Jul 25, 2026 | 12:09 PM
Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Jul 25, 2026 | 12:05 PM
CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

Jul 25, 2026 | 12:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा