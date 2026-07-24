शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Satara Farmers Get 569 Crore Loan Waiver And 1068 Crore Electricity Bill Relief Marathi News

Satara News: सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, कर्जमाफीसह वीज थकबाकी माफीचा लाभ

Updated On: Jul 24, 2026 | 09:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेतून सातारा जिल्ह्यातील ५३,७३६ शेतकऱ्यांना ५६९ कोटींची कर्जमाफी आणि २ लाख शेतकऱ्यांना १,०६८ कोटींची वीजबिल माफी मिळणार आहे.

सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा (Photo Credit- X)

सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
  • कर्जमाफीसह वीज थकबाकी माफीचा लाभ
  • भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांची माहिती
सातारा : राज्य सरकारच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील ५३ हजार ७३६ खातेदार शेतकऱ्यांना ५६९ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेतील लाभाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाणार आहे. याशिवाय ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपधारकांची वीज थकबाकी माफ करण्याच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना १,०६८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त दिलासा मिळणार आहे.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि भाजप किसान मोर्चाचे रामकृष्ण वेताळ यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी भाजपचे गटनेते अविनाश कदम आणि विकास गोसावी उपस्थित होते.

रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यावेळी पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांतील काही अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नियमित कर्जफेडीची अट आणि ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची पूर्वीची मर्यादाही हटविण्यात आली आहे.

विठ्ठलाच्या साक्षीने कर्जमुक्तीचा श्रीगणेशा! पंढरीतून ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; ‘शब्द पाळला’ म्हणत मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी वीजपंपांची सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीज थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याचेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या वीजबिलाचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असल्याचा दावा करण्यात आला.

शेती क्षेत्र अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जात असून, जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, सौर कृषीवाहिनी, सौरपंप आणि नदीजोड प्रकल्प यांसारख्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. भविष्यात दिवसा शंभर टक्के वीजपुरवठा आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

Satara News : ‘हरित साताऱ्यासाठी बिल्डर्स असोसिएशनने बळ द्यावे’; आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंचे आवाहन, चारभिंतींलगत वृक्षारोपण अभियान

Web Title: Satara farmers get 569 crore loan waiver and 1068 crore electricity bill relief marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 09:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रस्त्यांवर रम्बलर बसवण्याची घोषणा हवेतच विरली; म्हसवडकरांची प्रतिक्षा कायम राहिली
1

रस्त्यांवर रम्बलर बसवण्याची घोषणा हवेतच विरली; म्हसवडकरांची प्रतिक्षा कायम राहिली

Youth Protest :जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ साताऱ्यात युवा क्रांतीची रॅली
2

Youth Protest :जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ साताऱ्यात युवा क्रांतीची रॅली

Satara News : ‘हरित साताऱ्यासाठी बिल्डर्स असोसिएशनने बळ द्यावे’; आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंचे आवाहन, चारभिंतींलगत वृक्षारोपण अभियान
3

Satara News : ‘हरित साताऱ्यासाठी बिल्डर्स असोसिएशनने बळ द्यावे’; आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंचे आवाहन, चारभिंतींलगत वृक्षारोपण अभियान

सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीच्या ठरावावरून मालखेड सोसायटीत राडा; चेअरमनला मारहाणीनंतर सदस्यावर कोयत्याने वार
4

सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीच्या ठरावावरून मालखेड सोसायटीत राडा; चेअरमनला मारहाणीनंतर सदस्यावर कोयत्याने वार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Jul 25, 2026 | 12:28 PM
Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Jul 25, 2026 | 12:17 PM
आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

Jul 25, 2026 | 12:14 PM
नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

Jul 25, 2026 | 12:11 PM
सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

Jul 25, 2026 | 12:09 PM
Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Jul 25, 2026 | 12:05 PM
CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

Jul 25, 2026 | 12:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा