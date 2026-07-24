MotoJunior World Championship स्पर्धेत पुण्याचा सार्थक चव्हाण होणार सहभागी; ‘टॉप फाईव्ह‌’मध्ये येण्याचे लक्ष्य

स्पनेमध्ये ५ जुलै रोजी झालेल्या तिसऱ्या शर्यतीमध्ये सार्थक याने अफलातुन कामगिरी करून सहावा क्रमांक मिळवून इतिहास घडविला. ‘जीपीस्टॉक युरोपियन चॅम्पियनशीप’ या गटामध्ये पहिल्यांदाच एखादा भारतीय रेसर पहिल्या सहा क्रमांकावर पोहचू शकला आहे. याआधी मे आणि जुन महिन्यांमध्ये झालेल्या या स्पर्धांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या शर्यतीमध्ये सार्थक याची कामगिरी त्याच्या नावलौकिकासारखी होऊ शकली नव्हती. परंतु सार्थकने हे अपयश पचवून स्पेनच्या शर्यतीनमध्ये अव्वल कामगिरी केली.
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या स्पर्धेच्या चौथ्याफेरीपुर्वी बोलताना सार्थक म्हणाला की, गेल्या शर्यतीमध्ये मी ‘टॉप टेन’ हे उद्दीष्ट्य ठेवले होते आणि यामध्ये यश मिळवून मी सहावा क्रमांक पटकावला होता. यावेळी माझे लक्ष्य हे ‘टॉप फाईव्ह’ मध्ये येण्याचे आहे. पहिल्या व दुसऱ्या फेरीमध्ये झालेल्या गोष्टींच्या अनुभवातून मला खुप काही शिकायला मिळाले. अपयशातूनच सर्वोत्तम प्रदर्शन करण्याची मला उर्जा मिळाली होती आणि त्या जोरावरच मी टॉप-टेन स्पर्धकांमध्ये पोहचू शकलो. आता यापेक्षा अधिक जास्त जोमाने मला कामगिरी करायची आहे. या शर्यती दरम्यान पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून पावसामध्ये ही शर्यत अधिक आव्हानात्मक होते.
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डीओसी पुणे, लेगसी मोटर्स, केवायटी हेल्मेट्स, एच.ओ.एम. आणि प्लनेट डीएसजी यांनी सार्थकला पाठींबा दिला असून सपोर्ट करत आहे. पुण्यातील उद्योजक शशांक गुप्ता आणि मेहुल छेडा यांनी या रेससाठी सार्थकला पाठींबा दिला आहे. ‘पुणे कार्टड्रोम’ येथे सार्थक आपल्या शर्यतीसाठीचा सराव करतो. तसेच सार्थक साई जीमचे चेतन चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘फिटनेस’ सराव करत आहे. सार्थकला प्रशिक्षक अमोद तळपदे यांचे मार्गदर्शन मिळत आहे.