‘Stranger Things 5 Finale चा ट्रेलर रिलीज, ‘या’ दिवशी थिएटरमध्ये दाखल होणार, OTT वर स्ट्रीम होईल का? जाणून घ्या

जेव्हा जेव्हा आपण स्ट्रेंजर थिंग्जबद्दल बोलतो तेव्हा फक्त कथा किंवा रहस्यच मनात येत नाही तर त्यातील पात्रांचे लूकही लगेच लक्षात येतात “स्ट्रेंजर थिंग्ज” या लोकप्रिय वेब सिरीजच्या चाहत्यांसाठी, आज, ३१ डिसेंबर २०२५ हा दिवस एखाद्या उत्सवापेक्षा कमी नाही. नेटफ्लिक्सने अखेर मालिकेच्या शेवटच्या सीझनच्या शेवटच्या भागाचा ट्रेलर रिलीज केला आहे, तो ओटीटी आणि थिएटरमध्येही प्रदर्शित केला आहे. जर तुम्ही हॉपर, इलेव्हन आणि हॉकिन्स किड्सच्या गँगचे चाहते असाल, तर या शेवटच्या मालिकेत काय खास आहे आणि आतापर्यंत ही मालिका कशी आहे ते जाणून घेऊया. ही मालिका फक्त टीव्ही स्क्रीनपुरती मर्यादित नाही. २०२३ मध्ये, “स्ट्रेंजर थिंग्ज: फर्स्ट शॅडो” नावाचे नाटक लंडनच्या वेस्ट एंडमध्ये प्रदर्शित झाले आणि आता ते न्यू यॉर्कच्या प्रसिद्ध ब्रॉडवेवर धुमाकूळ घालत आहे.
हा प्रवास २०१६ मध्ये सुरू झाला
मॅट आणि रॉस डफर (डफर ब्रदर्स) यांनी ही मालिका जवळजवळ १० वर्षांपूर्वी सुरू केली. जुलै २०१६ मध्ये नेटफ्लिक्सवर पहिला सीझन प्रदर्शित झाला तेव्हा कोणीही कल्पना केली नव्हती की हे अलौकिक रहस्य इतके जागतिक पातळीवर पोहोचेल. त्यानंतर, दुसरा सीझन २०१७ मध्ये आणि तिसरा सीझन २०१९ मध्ये आला, दोन्हीही सीझनला चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता, चाहते सीझन ५ ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नेटफ्लिक्सने तो दोन वॉल्यूम्समध्ये रिलीज केला आहे. व्हॉल्यूम १ ने थँक्सगिव्हिंगला पहिले चार भाग रिलीज केले, तर व्हॉल्यूम २ ने पुढील तीन भाग ख्रिसमसच्या दिवशी रिलीज केले. आज, ३१ डिसेंबर रोजी, मालिकेचा आठवा आणि शेवटचा भाग, “द राईटसाइड अप” रिलीज झाला. हा फक्त एक भाग नाही तर संपूर्ण कथेचा शेवट आहे.
इलेव्हनला ‘ ‘हैप्पी एंडिंग’ मिळेल का?
व्हरायटीला दिलेल्या अलिकडच्या मुलाखतीत, डफर ब्रदर्सनी एक मोठा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी विचारले, “इलेव्हनसाठी ‘ ‘हैप्पी एंडिंग’ खरोखर शक्य आहे का?” जरी तिने जग वाचवले तरी सैन्य तिचा पाठलाग करेल. निर्मात्यांच्या मते, इलेव्हनची कथा ही दोन लोकांमधील लढाई आहे: माइकची दृष्टी आणि कालीची. अंतिम फेरीत इलेव्हन तिच्या आयुष्यासाठी कोणता मार्ग निवडते हे पाहणे मनोरंजक असेल.