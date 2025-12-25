Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Tanya Mittal ची मिमिक्री करणे पडले भारी, जेमी लिव्हरने घेतला सोशल मीडियावर ब्रेक; म्हणाली ‘मिळालेल्या प्रेमासाठी…’

जेमी लीव्हरने तान्या मित्तलची नक्कल केल्याने उलटा परिणाम झाला. नेटकऱ्यांनी तिच्यावर टीका केली. जेमीने आता सोशल मीडियापासून ब्रेक घेतला आहे, ती म्हणते की तिने स्वतःचा एक भाग गमावला आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 11:05 PM
जेमी लिव्हरने लिहिली भावनिक पोस्ट (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • जेमी लिव्हरला बसला धक्का 
  • तान्या मित्तलची मिमिक्री करणं पडलं महागात 
  • सोशल मीडियापासून घेतला ब्रेक 
जेमी लिव्हर ही प्रसिद्ध विनोदी कलाकार आणि अभिनेता जॉनी लिव्हर यांची मुलगी आहे आणि त्यांच्याप्रमाणेच ती अविश्वसनीय प्रतिभावान आहे. ती तिच्या मिमिक्री आणि विनोदाने सर्वांना हसवते. आशा भोसले असो वा फरहा खान सर्वांची उत्तम मिमिक्री करताना जेमी लिव्हर दिसते आणि यासाठी तिची नेहमीच प्रशांसा झाली आहे. 

तथापि, अलीकडेच जेमी लिव्हर एका व्हिडिओमुळे चर्चेत आली, ज्यामुळे तिने सोशल मीडियापासून ब्रेक घेतला आहे. जेमी लिव्हरने अलीकडेच एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये ती तान्या मित्तलची नक्कल करताना दिसली. तथापि, तान्याच्या चाहत्यांनी तिच्यावर टीका केली, तिला वाटले की तिने तान्या मित्तलची शरीरयष्टी केली आहे. जेमीने आता सोशल मीडियापासून ब्रेक घेतला आहे आणि एक लांब पोस्ट लिहिली आहे.

जेमी लिव्हरची पोस्ट 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jamie Lever (@its_jamielever)

जेमी लिव्हरने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर लिहिले आहे की, “जे मला खरोखर ओळखतात त्यांना माहीत आहे की मी माझ्या कामावर किती प्रेम करते आणि मी ते किती प्रामाणिकपणे करते. इतरांना आनंद देण्याची आणि त्यांच्या आयुष्यात आनंद आणण्याची क्षमता मला दिल्याबद्दल मी देवाची आभारी आहे.” गेल्या काही वर्षांत मला मिळालेल्या प्रेमाबद्दल मी कायम आभारी आहे. या प्रवासात, मी शिकले आहे की प्रत्येकजण तुमच्यासाठी आनंदी राहणार नाही, तुमचे कौतुक करणार नाही किंवा तुमच्यासोबत हसणार नाही.

Janhvi Kapoor: माणुसकी विसरण्यापूर्वी तरी…; बांगलादेशातील हिंदू युवकाच्या हत्येवर जान्हवी कपूरचा संताप, म्हटलं ‘नरसंहार’!

“मी स्वतःचा एक भाग गमावला आहे, मी ब्रेक घेत आहे.”

जेमी लिव्हरने पुढे लिहिले की, “अलिकडच्या घटनांमुळे मला असं वाटू लागलं आहे की मी स्वतःचा एक छोटासा भाग गमावला आहे. आणि ही जाणीव रागातून नाही तर चिंतनातून येते. ही आत्मपरीक्षणातून निर्माण झालेली भावना आहे. मला माझं काम खूप आवडतं आणि मी नेहमीच लोकांचे मनोरंजन करत राहीन. सध्या तरी मी ब्रेक घेत आहे आणि विश्रांती घेत आहे. पुढच्या वर्षी भेटू. तुमच्या प्रेम, प्रार्थना आणि पाठिंब्याबद्दल कायम धन्यवाद.”

या व्हिडिओमुळे जेमी लिव्हरवर टीका झाली

काही आठवड्यांपूर्वी जेमी लिव्हरने एक व्हिडिओ शेअर केला होता ज्यामध्ये ती रडणाऱ्या तान्या मित्तलची नक्कल करताना दिसली होती. हा व्हिडिओ पाहून तान्या मित्तलचे चाहते संतापले आणि त्यांनी जेमीवर टीका केली. जेमी लिव्हरला प्रसिद्धीझोतात आणणारा व्हिडिओ इथे पहाः 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jamie Lever (@its_jamielever)

जेमी लिव्हरची कारकीर्द आणि चित्रपट

जेमी लिव्हर कॉमेडी शो करते आणि चित्रपट आणि वेब सिरीजमध्येही दिसली आहे. तिने कपिल शर्मासोबत “किस किसको प्यार करूं” या चित्रपटातही काम केले होते. तिथे तिच्या भूमिकेसाठी तिला समीक्षकांची प्रशंसा मिळाली. ती “हाऊसफुल 4,” “भूत पोलिस,” “यात्री,” “क्रॅक” आणि नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या “किस किसको प्यार करूं 2” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली आहे.

बॉलीवूड थीम मध्ये सजला ‘लक्ष्मीनिवास’ परिवार, लक्ष्मीचा ६० वा वाढदिवस केला साजरा

Published On: Dec 25, 2025 | 11:05 PM

