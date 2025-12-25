Tanya Mittal ची मिमिक्री करणे पडले भारी, जेमी लिव्हरने घेतला सोशल मीडियावर ब्रेक; म्हणाली ‘मिळालेल्या प्रेमासाठी…’

तथापि, अलीकडेच जेमी लिव्हर एका व्हिडिओमुळे चर्चेत आली, ज्यामुळे तिने सोशल मीडियापासून ब्रेक घेतला आहे. जेमी लिव्हरने अलीकडेच एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये ती तान्या मित्तलची नक्कल करताना दिसली. तथापि, तान्याच्या चाहत्यांनी तिच्यावर टीका केली, तिला वाटले की तिने तान्या मित्तलची शरीरयष्टी केली आहे. जेमीने आता सोशल मीडियापासून ब्रेक घेतला आहे आणि एक लांब पोस्ट लिहिली आहे.
जेमी लिव्हरची पोस्ट
जेमी लिव्हरने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर लिहिले आहे की, “जे मला खरोखर ओळखतात त्यांना माहीत आहे की मी माझ्या कामावर किती प्रेम करते आणि मी ते किती प्रामाणिकपणे करते. इतरांना आनंद देण्याची आणि त्यांच्या आयुष्यात आनंद आणण्याची क्षमता मला दिल्याबद्दल मी देवाची आभारी आहे.” गेल्या काही वर्षांत मला मिळालेल्या प्रेमाबद्दल मी कायम आभारी आहे. या प्रवासात, मी शिकले आहे की प्रत्येकजण तुमच्यासाठी आनंदी राहणार नाही, तुमचे कौतुक करणार नाही किंवा तुमच्यासोबत हसणार नाही.
“मी स्वतःचा एक भाग गमावला आहे, मी ब्रेक घेत आहे.”
जेमी लिव्हरने पुढे लिहिले की, “अलिकडच्या घटनांमुळे मला असं वाटू लागलं आहे की मी स्वतःचा एक छोटासा भाग गमावला आहे. आणि ही जाणीव रागातून नाही तर चिंतनातून येते. ही आत्मपरीक्षणातून निर्माण झालेली भावना आहे. मला माझं काम खूप आवडतं आणि मी नेहमीच लोकांचे मनोरंजन करत राहीन. सध्या तरी मी ब्रेक घेत आहे आणि विश्रांती घेत आहे. पुढच्या वर्षी भेटू. तुमच्या प्रेम, प्रार्थना आणि पाठिंब्याबद्दल कायम धन्यवाद.”
या व्हिडिओमुळे जेमी लिव्हरवर टीका झाली
काही आठवड्यांपूर्वी जेमी लिव्हरने एक व्हिडिओ शेअर केला होता ज्यामध्ये ती रडणाऱ्या तान्या मित्तलची नक्कल करताना दिसली होती. हा व्हिडिओ पाहून तान्या मित्तलचे चाहते संतापले आणि त्यांनी जेमीवर टीका केली. जेमी लिव्हरला प्रसिद्धीझोतात आणणारा व्हिडिओ इथे पहाः
जेमी लिव्हरची कारकीर्द आणि चित्रपट
जेमी लिव्हर कॉमेडी शो करते आणि चित्रपट आणि वेब सिरीजमध्येही दिसली आहे. तिने कपिल शर्मासोबत “किस किसको प्यार करूं” या चित्रपटातही काम केले होते. तिथे तिच्या भूमिकेसाठी तिला समीक्षकांची प्रशंसा मिळाली. ती “हाऊसफुल 4,” “भूत पोलिस,” “यात्री,” “क्रॅक” आणि नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या “किस किसको प्यार करूं 2” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली आहे.
