Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sonali Kulkarni : मानखुर्द पुलावर अडकली अभिनेत्री! 5 तासांपासून एकाच जागेवर स्थिर, म्हणाली “भूक लागलीये पण…”

Sonali Kulkarni मानखुर्द ब्रिजवरील भीषण ट्राफिकमध्ये तब्बल ५ तास अडकली आहे. मुंबई–नवी मुंबई जोडणाऱ्या या मार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

Updated On: Apr 30, 2026 | 01:44 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • मानखुर्द ब्रिजवर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने बहुतेक मुंबईकर त्रासले आहेत
  • काही मदत करू शकाल तर कृपया करून बाजूच्या ट्रॅकवरून ती लवकरात लवकर करण्यात यावी
  • अभिनेत्री सोनाली गेल्या 5 तासांपासून अडकली आहे
अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी तिच्या अभिनयाच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत आहे. आपल्या सौंदर्याच्या जादूने प्रेक्षकांचे मन मोहणारी नटी सध्या मुंबईच्या ट्राफिक समस्येने त्रासली आहे. मानखुर्द ब्रिजवर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने बहुतेक मुंबईकर त्रासले आहेत. हाच त्रास सोनाली कुलकर्णीच्या नशिबी आला आहे. पुण्याकडे जास्त असताना मानखुर्द ब्रिजवर झालेल्या वाहतूक कोंडीमध्ये अभिनेत्रीची तारांबळ उडाली आहे. या संबंधित तिने पोस्टही शेअर केली आहे.

350 चित्रपटांचा तगडा अनुभव, BR चोप्रांच्या ‘महाभारत’ मधून ‘शिखंडी’ही गाजला, तरीही म्हणतोय ‘मी अ‍ॅक्टर नाही…’

नक्की काय म्हणाली अभिनेत्री?

अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने सोशल मीडियावर मानखुर्द ब्रिजवरील वाहतूक कोंडीचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यामध्ये ती म्हणते की, ” नमस्कार! मी आता गेल्या 5 तासांपासून मानखुर्द ब्रिजवर आहे. मी पुण्याकडे जात होती. आम्ही ट्राफिक कंट्रोल करणाऱ्या टीमला येथे बोलावले आहे. ते म्हणतात की धीर ठेवा. ट्राफिक खरंच अति आहे. तसेच त्यांना ही ट्राफिक कधी कमी होऊ शकते याची काहीच आयडिया नाही. आम्ही येथून मागेही फिरू शकत नाही.” तिने पोलिसांना विनंती केली आहे की, “काही मदत करू शकाल तर कृपया करून बाजूच्या ट्रॅकवरून ती लवकरात लवकर करण्यात यावी. लवकरात लवकर अपडेट द्या.” अभिनेत्री म्हणते की, “भूक लागलीये पण सांगू नाही शकत कारण जगात यापेक्षाही बिकट परिस्थिती लोकं जगतात”

एकंदरीत, मानखुर्द ब्रिजवर अभिनेत्री सोनाली गेल्या 5 तासांपासून अडकली आहे तसेच पोलिसांकडून मदतीची अपेक्षा करत आहे. मानखुर्द ब्रिज मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या महत्वाच्या मार्गांपैकी एक आहे. या ठिकाणी नियमित असणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रासले आहेत.

Rahul Roy चा भयंकर डाऊनफॉल! कुठे गेले ‘अच्छे दिन’, कंटेट क्रिएटरसोबत भयानक व्हिडिओ व्हायरल, अखेर सोडले मौन

चाहत्यांनी व्यक्त केली चिंता

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sonali Kulkarni (@sonalikul)

सोनालीचे अनेक चाहते मुंबईकर आहेत आणि त्यातील बहुतेकांचा हा दररोजचा मार्ग आहे. त्यांनीही त्यांच्या अडचणी शेअर केल्या आहेत. तर सध्या महाराष्ट्रात मराठीचा मुद्दा आहे. अशामध्ये सोनाली कुलकर्णीने महाराष्ट्र पोलिसांना घातलेली साद कदाचित मराठी भाषेत असती तर नक्कीच बरं वाटलं असतं अशी अपेक्षा तिच्या चाहत्यांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: Actress sonali kulkarni stuck in traffic at mankhurd bridge

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 01:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘तिघी’च्या वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियरची घोषणा! ZEE 5 ने अखेर जाहीर केली तारीख; ‘या’ दिवशी येणार चित्रपट
1

‘तिघी’च्या वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियरची घोषणा! ZEE 5 ने अखेर जाहीर केली तारीख; ‘या’ दिवशी येणार चित्रपट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

May 15, 2026 | 12:04 PM
India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

May 15, 2026 | 12:03 PM
मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

May 15, 2026 | 11:59 AM
Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

May 15, 2026 | 11:58 AM
St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

May 15, 2026 | 11:53 AM
लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

May 15, 2026 | 11:49 AM
Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

May 15, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM