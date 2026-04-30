‘तू कारेगावमध्ये पाणी विक्री करायचे नाही’ पाणी विक्रीचा वाद पेटला; तरुणाची थेट गाडीच पेटवली

शिक्रापूर : कारेगाव (ता.शिरुर) येथील एका युवकाने आमच्या गावात पाणी विकायचे नाही म्हणत, चालकाला शिवीगाळ, दमदाटी करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. इतकेच नाहीतर या तरुणाची थेट पिण्याच्या पाण्याच्या वाहतुकीची गाडी पेटवून दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. याप्रकरणी रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशन येथे तेजस अनिल शितोळे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कारेगाव (ता.शिरुर) येथे राहुल पाचंगे यांच्या (एमएच १२ एसएच २३०६) या पाण्याच्या वाहनावरील चालक अंकुश पवार पिण्याचे पाणी विक्रीसाठी आलेला असताना तेजस शितोळे याने सदर चालकाला अडवून ‘तू कारेगावमध्ये पाणी विक्री करायचे नाही. असे मी कारेगावचा भाई आहे’, असे म्हणून शिवीगाळ, दमदाटी करत हाताने मारहाण करुन जीवे मारण्याची धमकी दिली. दरम्यान, मी काय आहे हे दाखवून देतो, असे म्हणून थेट अंकुश पवार याच्या ताब्यातील एमएच १२ एसएच २३०६ ही पाण्याची गाडी पेटवून दिली.
दरम्यान, या घडलेल्या प्रकाराबाबत राहुल विठ्ठल पाचंगे (वय ४२, रा. ढोकसांगवी ता. शिरुर जि. पुणे) यांनी रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी तेजस अनिल शितोळे (रा. कारेगाव ता. शिरुर जि. पुणे) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलीस हवालदार गणेश आगलावे हे करत आहे.
दिल्लीला लागून असलेल्या गाझियाबादमधील उच्चभ्रू परिसर असलेल्या गौर ग्रीन ॲव्हेन्यू सोसायटीमध्ये बुधवारी (दि.29) सकाळी एका उंच इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून आगीच्या ज्वाला उसळल्याने घबराट पसरली. शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेली ही आग इतकी भीषण होती की, काही मिनिटांतच आगीने नववा, दहावा आणि अकरावा मजला व्यापला. धुराचे दाट लोट अनेक किलोमीटर दूरवरून दिसत होते.
