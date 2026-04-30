350 चित्रपटांचा तगडा अनुभव, BR चोप्रांच्या ‘महाभारत’ मधून ‘शिखंडी’ही गाजला, तरीही म्हणतोय ‘मी अ‍ॅक्टर नाही…’

१९७० च्या दशकापासून ते दूरचित्रवाणीच्या सुवर्णकाळापर्यंत आपली छाप सोडलेल्या एका अभिनेत्याचा एक जुना व्हिडिओ अचानक व्हायरल झाला आहे. अलीकडेच, त्यांनी स्वतःला 'अभिनेता' मानण्यास नकार दिला. काय आहे कारण

Updated On: Apr 30, 2026 | 09:42 AM
कंवरजीत पेंटल यांचा व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - Social Media)

  मी अभिनेता नाही कारण…का म्हणाले कंवरजीत पेंटल
  • व्यक्त केले दुःख 
  • नक्की काय घडलंय 
जवळपास पाच दशके चित्रपट आणि टेलिव्हिजन विश्वावर राज्य करणाऱ्या एका ज्येष्ठ अभिनेत्याचे वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. ३५० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम करून, अनेक सुपरहिट भूमिका साकारून आणि महाभारतातील ‘शिखंडी’सारखी अविस्मरणीय भूमिका साकारूनही, कंवरजीत पेंटल स्वतःला अभिनेता मानण्यास नकार देतात. त्यांच्या या वक्तव्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. ७० आणि ८० च्या दशकात आपल्या विनोदी टायमिंगने प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या या स्टारने, आजच्या सोशल मीडिया युगाशी जोडल्या जाणाऱ्या लोकांशी संवाद साधताना अलीकडेच एक वक्तव्य केले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी हे वक्तव्य विनोदी पद्धतीने केले असले तरी, त्यामागील उपहास आता इंटरनेटवर चर्चेचा विषय बनला आहे.

कंवरजीत पटेल यांचा व्हिडिओ व्हायरल 

कंवरजीत पेंटल यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ते स्वतःला अभिनेता मानत नसल्याचे सांगत आहेत. चित्रपटसृष्टीला अनेक वर्षे समर्पित केल्यानंतर, त्यांनी असे का म्हटले याचा खुलासा केला आहे आणि त्यामागील कारण स्पष्ट केले आहे.

खरं तर, अभिनेता मनमीत सिंगसोबतचा त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, मनमीतने विचारले, “तुम्ही अभिनेते आहात का?” कंवरजीत पेंटल लगेच उत्तर देतो, “नाही.” जेव्हा मनमीतने आश्चर्य व्यक्त केले की लोकांनी त्याचे काम पाहिले आहे, तेव्हा पेंटल हसतात आणि म्हणतात, “माझे इन्स्टाग्रामवर फॉलोअर्स नाहीत, म्हणून मी अभिनेता नाही.”

पेंटल यांचं मजेशीर उत्तर 

मग मनमीत विचारतो की, फॉलोअर्स नसलेल्या व्यक्तीला अभिनेता म्हणता येणार नाही का? यावर पेंटल उत्तर देतो, “मुळीच नाही.” त्याचे हे उत्तर विनोदी असले तरी, अनेकांनी आजच्या चित्रपटसृष्टीतील बदलत्या वातावरणावर केलेला हा एक टोमणा मानला. व्हिडिओच्या शेवटी, त्यांनी यावर जोर दिला की आजकाल अभिनेता होण्यासाठी केवळ कठोर परिश्रमच नव्हे, तर “खूप सारे फॉलोअर्स” असणेदेखील आवश्यक आहे. ही छोटी क्लिप सोशल मीडियावर पटकन व्हायरल झाली आणि लोक याकडे कंवरजीत पेंटलची व्यथा म्हणून पाहत आहेत.

हा व्हिडिओ २०२३ मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या ‘हुकुस बुकस’ या चित्रपटाच्या सेटवर चित्रित करण्यात आला होता. मनमीत सिंगने ‘बॉलिवूड हंगामा’ला सांगितले की तो एक उत्स्फूर्तपणे केलेला गंमतीचा क्षण होता. त्या दोघांनी मिळून त्याचे नियोजन केले आणि चित्रीकरण केले, पेंटल साहेबांनी ते खिलाडूवृत्तीने घेतले आणि संपूर्ण वातावरण मजेशीर होते. मनमीतने पेंटल यांचे वर्णन “अतिशय कूल, साधे आणि प्रथम श्रेणीचे अभिनेते” असे केले. या व्हिडिओने आता लाखो व्ह्यूजचा टप्पा ओलांडला आहे आणि सोशल मीडियाची “फॉलोअर संस्कृती” प्रतिभेला मागे ठेवत आहे का, यावर लोक चर्चा करत आहेत.

कोण आहेत पेंटल 

कंवरजीत पेंटल यांची कारकीर्द पाच दशकांहून अधिक आहे. त्यांनी १९७० च्या दशकात चित्रपटांमध्ये प्रवेश केला आणि आपल्या विनोदी टायमिंग व अनोख्या शैलीने लवकरच स्वतःला स्थापित केले. ‘बावर्ची’, ‘दोस्ताना’ आणि ‘सत्ते पे सत्ता’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका आजही स्मरणात आहेत. चित्रपटांव्यतिरिक्त, त्यांनी टेलिव्हिजनवरही प्रचंड लोकप्रियता मिळवली.

कंवरजीत पेंटल यांचा चित्रपट प्रवास खूपच रंजक राहिला आहे. त्यांचा जन्म २२ ऑगस्ट १९४८ रोजी पंजाबमधील तरनतारन येथे एका शीख कुटुंबात झाला. फाळणीपूर्वी त्यांचे वडील लाहोरमधील पंचोली आर्ट्समध्ये कॅमेरामॅन होते. फाळणीनंतर जेव्हा कुटुंब मुंबईला परतले, तेव्हा निर्माते पंचोली यांनी त्यांना एक चित्रपट बनवण्यास सांगितले, परंतु पंचोलींच्या मृत्यूमुळे त्या योजना बारगळल्या. त्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी दिल्लीत फोटोग्राफीचे दुकान उघडले.

पेंटल १९६९ मध्ये मुंबईला परतले आणि त्यांनी आपल्या चित्रपट कारकिर्दीला सुरुवात केली. ‘बावर्ची’मधील ‘गुरुजी’, ‘जवानी दिवानी’मधील रतन, ‘दोस्ताना’, ‘सत्ते पे सत्ता’मधील बुद्ध आनंद, ‘रफू चक्कर’ आणि ‘खून पसीना’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिकांचे खूप कौतुक झाले. ‘महाभारत’ या टीव्ही मालिकेत ‘शिखंडी’ आणि ‘सुदामा’ या भूमिका साकारणे हे त्यांचे सर्वात संस्मरणीय काम होते, तर त्यांचे मोठे बंधू, गुफी पेंटाल यांनी त्याच मालिकेत ‘शकुनी मामा’ ही प्रतिष्ठित भूमिका साकारली होती.

