नेपाळचं धक्कादायक कृत्य! भारताच्या नकाशाशी छेडछाड करणं पडलं महागात, ‘ती’ पोस्ट डिलीट करुन मागतली माफी

Nepal Politics : नेपाळमध्ये राजकीय भूकंप! ३ आठवड्यांतच कोसळणार बालेन सरकार? गृहमंत्र्यांचा तडकाफडकी राजीनामा
मिळालेल्या माहितीनुसार, नेपाळच्या सरकारी विमान कंपनी नेपाळ (Nepal) एअरलाईन्सने भारताचा चुकीचा नकाशा प्रसिद्ध केला होता. या नकाशात भारताचा अविभाज्य भाग असलेला जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश पाकिस्तानचा भाग म्हणून दाखवण्यात आला होता. यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले. सोशल मीडियावर ही पोस्ट व्हायरल झाली होताच यावर भारतीयांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता.
नेपाळच्या सरकारी एअरलाईन्सने अधिकृत एक्स अकाऊंटवर एक पोस्ट केली होती. यावर जागतिक नेटवर्क नकाशाचा फोटो शेअर करण्यात आला होता. ज्यामध्ये जम्मू-काश्मीरचा संपूर्ण भाग पाकिस्तानच्या सीमेत दाखवण्यात आला होता. यामुळे भारतीयांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. नेपाळचे हे कृत्य भारताच्या अखंडतेला धक्का पोहचवणारे असल्याचे लोकांनी म्हटले. नेटकऱ्यांनी याला जाणीवपूर्वक केलेली चूक सांगत तीव्र संताप व्यक्त केला होता.
या प्रकरणावर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यानी तीव्र टीका केली. त्यांनी पोस्ट करत विचारले की, नेपाळने कोणाशी विचारुन भारताच्या नकाशाशी छेडछाड केली आहे? ही तांत्रिक चूक नव्हे, तर जाणीपूर्वक केलेले कृत्य आहे.अनेक नेटकऱ्यांनीही नेपाळ भारताचे उपकार विसरला का असा प्रश्न करत जाब विचारला.
भारताने नेपाळला केलेल्या मदतींचा उल्लेख नेपाळच्या अर्थव्यस्थेला उभारले असल्याचे म्हटले. मुक्त सीमा, लाखो नेपाळी नागरिकांना रोजगार, इंधन पुरवठा आणि आपत्कालीन संकटात मदत केली असून नेपाळचे अशा प्रकारचे कृत्य चिथावणी देणार आहे, असे नेटकऱ्यांनी म्हटले.
दरम्यान वाढता विरोध पाहता नेपाळच्या एअरलाईन्स अखेर वादग्रस्त पोस्ट डिलीट केली. यानंतर कंपीनेने नकाशात तांत्रिक चुक झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले. सरकार आणि नेपाळ एअरलाईन्सचा असा कोणताही हेतू नव्हता, ही केवळ एक तांत्रिक चूक आहे. या चुकीबद्दल आम्ही मनापासून माफी मागतो असे म्हटले.
