Detective Dhananjay : रहस्य, थरार आणि मनोरंजन… काय म्हणतो धनंजय? आदिनाथने सांगितले अनेक पैलू

Detective Dhananjay या मराठी वेब सिरीजची सध्या ZEE5 वर जोरदार चर्चा आहे. दिग्दर्शक Shrirang Godbole यांच्या या सिरीजमध्ये Adinath Kothare मुख्य भूमिकेत आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 09:17 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • सिरीज हिरे तस्करीच्या कटासंबंधित शोधावर आधारित आहे.
  • आदिनाथ Detective Dhananjay ही भूमिका साकारणार
  • Zee 5 वर Detective Dhananjay या मराठमोळी Web Series ची हवा आहे
सध्या Zee 5 वर Detective Dhananjay या मराठमोळी Web Series ची हवा आहे. या सिरीजचे दिग्दर्शन श्रीरंग गोडबोले यांनी केले असून, स्वतः आदिनाथ कोठारे मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. आदिनाथ Detective Dhananjay ही भूमिका साकारणार असून त्याच्यासह त्याचा सवंगडी म्हणून Pushkaraj Chirputkar ला chhotu नावाचे पात्र साकारण्यास देण्यात आले आहे. संपूर्ण सिरीज हिरे तस्करीच्या कटासंबंधित शोधावर आधारित आहे. दरम्यान, या सिरीज संबंधित खास चर्चा करण्यासाठी अभिनेता Adinath Kothare आणि पुष्कराज चिरपुटकरने नवराष्ट्रशी संवाद साधला आहे. या चर्चेदरम्यान त्याने सिरींजमधील अनेक महत्वाचे पैलू सांगितले आहेत.

प्रेक्षकांसमोर धनंजयला आताच आणण्याची हीच योग्य वेळ का वाटली?

प्रश्न विचारला असता अभिनेता आदिनाथ कोठारेने सांगितले आहे की, ” सिनेमा किंवा वेब सिरीज तयार करणे हा इच्छाशक्तीचा विषय आहे. तो कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर जाईल? त्याचं पुढे सिनेमा होईल की सिरीज होईल? या सगळ्या गोष्टी पुढच्या आहेत. एकंदरीत, हा प्रवास एक प्रवाह आहे आणि आम्ही या प्रवाहात वाहत गेलो. सध्या फक्त Sony आणि Zee, हे दोनच Platform मराठी वेब सिरीजसाठी उपल्बध आहेत. Netflix आणि Amazon वर सध्या मराठी नाहीये. भविष्यात येईल असे ऐकून आहे पण अधिकृत नाही. मग पर्याय दोनच होते. त्यामुळे प्रवाह ज्या दिशेने गेला तिथे आम्ही वाहत गेलो. हे सगळं योगायोगाने घडलं!”

का आहे Detective Dhananjay आणि Chhotu ची जोडी Hit?

प्रश्न विचारला असता अभिनेता आदिनाथ कोठारेने सांगितले आहे की, “Chhotu जरा भावनिक असतो आणि Practicle असलो पण Detective Dhananjay कडे 6th Sense असते.” तेव्हा पुष्कराज उदाहरणासहित सांगतो की, “एखादी केस आहे ज्यात खून झालाय, तर छोटू म्हणेल चला शोधू पण धनंजयच्या बाबतीत तसं नाही.” त्याचे मते दोघांची जोडी जरा Funny आहे. दोघांना एकत्र पाहताना मज्जा येणार आहे.

Published On: May 05, 2026 | 09:17 PM

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

Birthday Special : अनसूयाच्या भूमिकेबाबत चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण! ‘Leelawati’ म्हणून केली ओळख

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचा ‘कॉमन मॅन’ अवतार! ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले; फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Weight Loss Tips: पोटाचा घेर कमी करायचाय? ‘हे’ हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान, क्रेव्हिंगही होईल कंट्रोल

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

