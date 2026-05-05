Detective Dhananjay : रहस्य, थरार आणि मनोरंजन… काय म्हणतो धनंजय? आदिनाथने सांगितले अनेक पैलू

प्रेक्षकांसमोर धनंजयला आताच आणण्याची हीच योग्य वेळ का वाटली?
प्रश्न विचारला असता अभिनेता आदिनाथ कोठारेने सांगितले आहे की, ” सिनेमा किंवा वेब सिरीज तयार करणे हा इच्छाशक्तीचा विषय आहे. तो कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर जाईल? त्याचं पुढे सिनेमा होईल की सिरीज होईल? या सगळ्या गोष्टी पुढच्या आहेत. एकंदरीत, हा प्रवास एक प्रवाह आहे आणि आम्ही या प्रवाहात वाहत गेलो. सध्या फक्त Sony आणि Zee, हे दोनच Platform मराठी वेब सिरीजसाठी उपल्बध आहेत. Netflix आणि Amazon वर सध्या मराठी नाहीये. भविष्यात येईल असे ऐकून आहे पण अधिकृत नाही. मग पर्याय दोनच होते. त्यामुळे प्रवाह ज्या दिशेने गेला तिथे आम्ही वाहत गेलो. हे सगळं योगायोगाने घडलं!”
का आहे Detective Dhananjay आणि Chhotu ची जोडी Hit?
प्रश्न विचारला असता अभिनेता आदिनाथ कोठारेने सांगितले आहे की, “Chhotu जरा भावनिक असतो आणि Practicle असलो पण Detective Dhananjay कडे 6th Sense असते.” तेव्हा पुष्कराज उदाहरणासहित सांगतो की, “एखादी केस आहे ज्यात खून झालाय, तर छोटू म्हणेल चला शोधू पण धनंजयच्या बाबतीत तसं नाही.” त्याचे मते दोघांची जोडी जरा Funny आहे. दोघांना एकत्र पाहताना मज्जा येणार आहे.