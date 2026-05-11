Nashik Crime: हॉटेलातील स्विमिंग पुलात बुडून युवकाचा मृत्यू; लग्नासाठी आलेल्या तरुणावर काळाचा घाला, काय घडलं नेमकं?

काय घडलं नेमकं?
गणेश हा सायंकाळी शहरालगत असलेल्या एका हॉटेलच्या स्वीमिंगपूलमध्ये मित्रांसोबत पोहण्यासाठी गेला होता, पोहताना अचानक तो पाण्यात बुडू लागला. या दुर्घटनेनंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्याला मृत घोषित केले. हॉटेलच्या स्विमिंग पुलातील पाण्यात गणेश बुडत असल्याचे पाहत त्याच्या मित्रांसह उपस्थितांना त्याला बाहेर काढून प्राथमिक उपचार दिले. त्यांनतर, तातडीने कारमधून हॉस्पिटलकडे नेण्यात येत होते, यावेळी शहरातून जाणाऱ्या पुणे-इंदूर महामार्गांवरील वाहतूक कोंडीमुळे मोठी गैरसोय झाली. त्यामुळे, काही तरुणांनी गणेशला खांद्यावर घेऊन हॉस्पिटल गाठले. मात्र, वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मित मृत्युची नोंद करून पुढील तपास सुरु केला आहे.
Ans: गणेश गायकवाड असे मृत युवकाचे नाव होते.
Ans: मनमाडमधील एका हॉटेलच्या स्विमिंग पुलात घटना घडली.
Ans: पाण्यात बुडाल्याने आणि वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्याचा मृत्यू झाला.