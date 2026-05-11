Nashik Crime: हॉटेलातील स्विमिंग पुलात बुडून युवकाचा मृत्यू; लग्नासाठी आलेल्या तरुणावर काळाचा घाला, काय घडलं नेमकं?

मनमाडमधील एका हॉटेलच्या स्विमिंग पुलात पोहताना गणेश गायकवाड या 30 वर्षीय युवकाचा बुडून मृत्यू झाला. वाहतूक कोंडीमुळे वेळेत उपचार न मिळाल्याने दुर्दैवी घटना घडली.

Updated On: May 11, 2026 | 09:27 AM
  • स्विमिंग पुलात पोहताना युवक पाण्यात बुडाला.
  • वाहतूक कोंडीमुळे रुग्णालयात पोहोचण्यास उशीर झाला.
  • पोलिसांनी आकस्मित मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला.
नाशिक: नाशिक येथून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. एका तरुणाची हॉटेलातील स्विमिंग पुलात बुडून तरुणाचा मृत्यू झाल्याचे समोर आला आहे. मनमाडमधील (नाशिक) एका हॉटेलमधील स्विमिंग पुलाच्या पोहोण्यासाठी उतरलेल्या ३० वर्षीय तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेतील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तो नाशिक येथून नातेवाईकाच्या लग्नासाठी मनमाडला आला होता.

काय घडलं नेमकं?

गणेश हा सायंकाळी शहरालगत असलेल्या एका हॉटेलच्या स्वीमिंगपूलमध्ये मित्रांसोबत पोहण्यासाठी गेला होता, पोहताना अचानक तो पाण्यात बुडू लागला. या दुर्घटनेनंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्याला मृत घोषित केले. हॉटेलच्या स्विमिंग पुलातील पाण्यात गणेश बुडत असल्याचे पाहत त्याच्या मित्रांसह उपस्थितांना त्याला बाहेर काढून प्राथमिक उपचार दिले. त्यांनतर, तातडीने कारमधून हॉस्पिटलकडे नेण्यात येत होते, यावेळी शहरातून जाणाऱ्या पुणे-इंदूर महामार्गांवरील वाहतूक कोंडीमुळे मोठी गैरसोय झाली. त्यामुळे, काही तरुणांनी गणेशला खांद्यावर घेऊन हॉस्पिटल गाठले. मात्र, वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मित मृत्युची नोंद करून पुढील तपास सुरु केला आहे.

फरार निदा खान अखेर जेरबंद! संभाजीनगरमध्ये मध्यरात्री मोठी कारवाई

नाशिकच्या टीसीएस (TCS) धर्मांतर आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. धर्मांतर प्रकरणातील फरार असलेली मुख्य सूत्रधार निदा खानला अटक करण्यात आली आहे. नाशिक एसआयटी आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने मध्यरात्री छापा टाकून ही कारवाई केली. या प्रकरणात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून गेल्या 40 दिवसांपासून निदा खान पोलिसांना गुंगारा देत होती. अखेर छत्रपती संभाजीनगरमधून तिला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. विशेष बाब म्हणजे ती अशा ठिकाणी लपली होती, जिथे पोहचणे पोलिसांसाठीही मोठे आव्हान होते.

अटकेपासून वाचण्यासाठी निदा खान छत्रपती संभाजीनगरमधील नारेगाव परिसरातील कौसर कॉलनी परिसरात लपून बसली होती. ती ज्या इमारतीत लपून बसली होती, त्या इमारतीच्या आजूबाजूला दूरदूरपर्यंत एकही घर नव्हते. हा परिसर फारसा वर्दळ नसलेला आणि निर्जन भाग असल्यामुळे कोणाला संशयही येणार नाही, असे तिला वाटले होते. त्यामुळे पोलिसांपासून वाचण्यासाठी ती या इमारतीत लपून बसली होती.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत युवकाचे नाव काय होते?

    Ans: गणेश गायकवाड असे मृत युवकाचे नाव होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मनमाडमधील एका हॉटेलच्या स्विमिंग पुलात घटना घडली.

  • Que: युवकाचा मृत्यू कशामुळे झाला?

    Ans: पाण्यात बुडाल्याने आणि वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्याचा मृत्यू झाला.

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

