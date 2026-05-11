वाढते वय प्रजनन क्षमता आणि अंड्यांच्या गुणवत्तेवर कसा परिणाम करते? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली माहिती

प्रजनन क्षमता म्हणजे महिलेला गर्भधारणा होण्याची क्षमता. महिलांच्या शरीरात जन्माआधीच ठराविक प्रमाणात अंड्यांचा साठा (Egg Reserve) तयार झालेला असतो. कालांतराने नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे (Atresia) हा साठा कमी होत जातो, त्यामुळे प्रजनन क्षमता घटते. संशोधनानुसार, वयाच्या ३० वर्षांनंतर प्रजनन क्षमतेत हळूहळू घट सुरू होते. ३५ वर्षांनंतर ही घट अधिक वेगाने होते, तर ४० वर्षांनंतर ती आणखी झपाट्याने कमी होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे अंड्यांची संख्या आणि विशेषतः त्यांची गुणवत्ता कमी होणे.डॉ. तृप्ती मेहता Senior IVF Consultant, Well Women Centre सर एचएन रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटल, यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा होण्याची शक्यता कमी होणे
गुणसूत्रांमधील बदलांमुळे अंड्यांची गुणवत्ता घटणे
गर्भपाताचा धोका वाढणे
IVF उपचारांचा यशाचा दर कमी होणे
उशिरा गर्भधारणा झाल्यास बाळामध्ये काही आनुवंशिक विकारांचा धोका वाढू शकतो. विशेषतः :
ट्रायसोमी २१ (Down Syndrome)
ट्रायसोमी १३, १६, १८ आणि २२ यांसारख्या गुणसूत्र विकृती
चयापचय (Metabolic) विकार होण्याची शक्यता वाढणे
थायरॉईडचे विकार
गर्भाशयातील गाठी (Fibroids)
एंडोमेट्रिओसिस (Endometriosis)
हृदयविकाराशी संबंधित गुंतागुंत
उशिरा पहिली गर्भधारणा झाल्यास Epithelial Ovarian Cancer चा धोका किंचित वाढू शकतो. मात्र, केवळ गर्भधारणा उशिरा होणे हे मुख्य कारण नसून वाढते वय हे अधिक मोठे जोखमीचे कारण आहे.
कुटुंबात अंडाशय किंवा स्तनाच्या कर्करोगाचा इतिहास असणे
BRCA Gene Mutation असणे
एंडोमेट्रिओसिसचा त्रास असणे.
तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की अंडाशयाच्या कर्करोगाचा आयुष्यभरातील एकूण धोका तुलनेने कमी असतो. तसेच गर्भधारणा, स्तनपान आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांचा वापर हे या कर्करोगापासून काही प्रमाणात संरक्षण देणारे घटक मानले जातात. हेही महत्त्वाचे आहे की अनेक महिला उशीरा तिशीत किंवा चाळिशीतही यशस्वीरीत्या गर्भधारणा करून निरोगी बाळांना जन्म देतात, मात्र त्यासाठी योग्य वैद्यकीय तपासणी, स्क्रीनिंग आणि डॉक्टरांचे नियमित मार्गदर्शन आवश्यक असते.
Ans: वय वाढत गेल्यानंतर महिलांच्या शरीरातील अंड्यांची संख्या आणि गुणवत्ता कमी होऊ लागते. त्यामुळे नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते.
Ans: साधारणपणे ३० वर्षांनंतर अंड्यांची गुणवत्ता कमी होण्यास सुरुवात होते आणि ३५ वर्षांनंतर हा बदल अधिक वेगाने दिसू शकतो.
Ans: वाढत्या वयात गर्भपात, गर्भधारणेमधील गुंतागुंत, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि बाळामध्ये काही आनुवंशिक समस्या होण्याचा धोका वाढू शकतो.