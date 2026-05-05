  • Shashank Ketkar Shared Reel Of His Child Rugved As Chhatrapatii Shivaji Maharaj Raja Shivaji

‘Raja Shivaji’ सिनेमा पाहण्यासाठी शशांक केतकरांच्या चिरंजीवाचे गोड हट्ट! म्हणाला “बाबा, मला महाराजांसारखं…”

Raja Shivaji या चित्रपटाचा सध्या जबरदस्त क्रेझ असून लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच प्रेक्षक थिएटरकडे आकर्षित होत आहेत. दिग्दर्शक Riteish Deshmukh यांच्या या सिनेमाने प्रत्येक पिढीत छत्रपतींबद्दलचा अभिमान पुन्हा जागवला आ

Updated On: May 05, 2026 | 07:35 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • अभिनेत्यांच्या चिमुरड्यांनाही रितेश देशमुखांच्या राजा शिवाजी चित्रपटाला पाहण्याचा हट्ट धरला आहे
  • अभिनेता शशांक केतकरने त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केला आहे
  • ऋग्वेदने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पेहराव केलेला असतो.
Raja Shivaji : सध्या सोशल मीडियावर Raja Shivaji सिनेमा पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची गर्दी होत आहे. शो Housefull आहेत. अगदी लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत, प्रत्येक पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी विशेष प्रेम आहे आणि आदर आहे. शेवटी, जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात राहणारा मराठी व्यक्ती मग त्याचे वय काहीही असो, छत्रपतींचे नाव एकटाच त्याची मान आदराने झुकतेच. सध्या राज्यभरात Raja Shivaji सिनेमाचे क्रेझ आहे. अशामध्ये सिनेइंडस्ट्रीतल्या अभिनेत्यांच्या चिमुरड्यांनाही रितेश देशमुखांच्या राजा शिवाजी चित्रपटाला पाहण्याचा हट्ट धरला आहे. असाच काही Video अभिनेता शशांक केतकरने त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केला आहे.

शंशाकच्या लेकाने ‘राजा शिवाजी’ चित्रपट पाहण्याचा एक गोड हट्ट धरला आहे. इतकेच नव्हे तर ते चित्रपट पाहताना त्याने बाबाकडे आणखीन एक विशेष हट्ट केला आहे. शशांकने ते पूर्णही केले आहे आणि त्यावर एक पोस्टही शेअर केली आहे.

काय म्हणतोय शशांक?

 

अभिनेता शशांक केतकर त्याच्या मुलासह ठाण्यात राजा शिवाजी सिनेमा पाहण्यासाठी जात आहे. त्यावेळी त्याने त्याचा मुलगा ऋग्वेदसह व्हिडीओ तयार केली आहे. लेकाविषयी सांगताना तो म्हणतो की, “ऋग्वेद, छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून फार Inspire आहे. त्याला रात्री झोपताना तसेच सकाळी उठल्यावर छत्रपती शिवरायांच्याच गोष्टी ऐकायला आवडतात. त्याला छत्रपतींच्या किल्ल्यांची महती ऐकायला आवडते. ऋग्वेदकडे खेळणीदेखील तलवार, ढाल असे आहेत. दिनरात तो त्यांनीच खेळत असतो. जेव्हा मी त्याला आपण राजा शिवाजी चित्रपट पाहायला जाणार आहोत हे सांगितले तेव्हा त्याने मला एक विनंती केली.” शशांक त्याच्या लेकाला दाखवतो. ऋग्वेदने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पेहराव केलेला असतो. शशांक म्हणतो की,”ऋग्वेदने फिल्म पाहायला जाताना मला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वेष परिधान करायचा आहे.” आपल्या मुलाचे हट्ट पुरवत शशांक ऋग्वेदला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपात तयार करतो.

पोस्टखाली शशांकने ‘आमचे बाळ शिवाजी’ असे कॅप्शन दिले आहे. तसेच रितेश देशमुखांपर्यंत ही Video पोहचेल अशी आशा व्यक्त केली आहे. शशांकच्या ऋग्वेदला बाळ शिवाजी महाराजांच्या रूपात पाहून अनेक सिनेकलाकरांनी ‘गोड, गोंडस, God Bless You’ असे कमेंट्स केले आहेत.

Published On: May 05, 2026 | 07:35 PM

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली 'या' दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM
