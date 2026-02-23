War Alert : खामेनेईंचा अंत होणार? अमेरिकेची इराणवर हल्ल्याची जंगी तयारी; इस्रायलच्या ‘त्या’ ग्रेटर प्लॅनने खळबळ

War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप
नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत राजदूत हक्कबी यांनी इस्रायलला (Israel) त्यांच्या बायबलमधील हक्काुनसार त्यांच्या प्रदेशावर ताबा मिळवण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी इस्रायलचा नाईल नदीपासून ते युफ्रेटीस नदीपर्यंतचा भाग इस्रायलच्या ताब्यात लवकरत येईल असे म्हटले आहे. केवळ अरब राष्ट्रांच्या सीमा आमती रेड लाईन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हक्कबी यांच्या या विधानामुळे मध्यपूर्वीतल आखाती देशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मध्यपूर्वेत अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) देखील इस्रायलच्या सुरक्षेच्या बहाण्याने हल्ल्यास तयार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
अमेरिकेच्या इस्रायली राजदूतांच्या या विधानांनतर ओआयसी संघटनेतील देशांनी याचा तीव्र विरोध केला आहे. या देशांनी स्पष्ट केले आहे ती, त्यांच्या भूमीचा वापर किंवा हवाई क्षेत्राचा वापर कोणत्याही युद्धासाठी करु देणार नाही. यामुळे अमेरिकेसमोर सध्या मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मात्र ट्रम्प यांनी त्यांचा प्लॅन बी देखील तयार ठेवला आहे.
याच वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या नागरिकांना तेहरान तातडीने सोडण्याची आदेश दिले आहेत. इराणमधील भारतीय दूतावासाने तेथे राहणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांना आणि अनिवासी भारतीयांना (PIO) शक्य तितक्या लवकर इराण सोडण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही क्षणी संघर्षाचा भडका उडू शकतो, या भीतीने भारतीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय