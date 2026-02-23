Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Us Iran War Alert Khamenei Regime Change Middle East Unrest

War Alert : खामेनेईंचा अंत होणार? अमेरिकेची इराणवर हल्ल्याची जंगी तयारी; इस्रायलच्या ‘त्या’ ग्रेटर प्लॅनने खळबळ

US Iran Conflict : मध्यपूर्वेत युद्धाचा बिगुल वाजला आहे. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव आता शिगेला पोहचला आहे. अमेरिकेचे इस्रायलमदील राजदूतांनी एक गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांनी अरब राष्ट्रांच्या सीमा रेड लाईन असल्याचे म्हटले.

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:53 PM
US Iran Middle East Conflict

War Alert : खामेनेईंचा अंत होणार? अमेरिकेची इराणवर हल्ल्याची जंगी तयारी; इस्रायलच्या 'त्या' ग्रेटर प्लॅनने खळबळ

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणचा नकाशा बदलणार?
  • अमेरिकेचे इस्रायली राजदूताचा गंभीर इशारा
  • खामेनेईंचा अंत निश्चित?
US Iran Middle East Conflict : वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेतील अमेरिका (America) आणि इराण (Iran) तणाव आता एका गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेकडून इराणवर कधीही हल्ला होऊ शकतो असे संकेत मिळाले आहेत. नुकतेच अमेरिकेचे इस्रायली राजदूत माइक हक्कबी यांनी ग्रेटर इस्रायलला समर्थन करणारे विधान करत इराणला थेट हल्ल्याचा इशारा दिला आहे.  त्यांच्या विधानामुळे सध्या जगभरात खळबळ उडाली आहे. यामुळे 57 मुस्लिम देशांच्या संघटना ओआयसीने याचा तीव्र विरोध केला आहे.

War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप

इस्रायलचा ग्रेटर प्लॅन

नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत राजदूत हक्कबी यांनी इस्रायलला (Israel) त्यांच्या बायबलमधील हक्काुनसार त्यांच्या प्रदेशावर ताबा मिळवण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी इस्रायलचा नाईल नदीपासून ते युफ्रेटीस नदीपर्यंतचा भाग इस्रायलच्या ताब्यात लवकरत येईल असे म्हटले आहे. केवळ अरब राष्ट्रांच्या सीमा आमती रेड लाईन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

हक्कबी यांच्या या विधानामुळे मध्यपूर्वीतल आखाती देशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मध्यपूर्वेत अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) देखील इस्रायलच्या सुरक्षेच्या बहाण्याने हल्ल्यास तयार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

मुस्लिम देशांचा तीव्र विरोध

अमेरिकेच्या इस्रायली राजदूतांच्या या विधानांनतर ओआयसी संघटनेतील देशांनी याचा तीव्र विरोध केला आहे. या देशांनी स्पष्ट केले आहे ती, त्यांच्या भूमीचा वापर किंवा हवाई क्षेत्राचा वापर कोणत्याही युद्धासाठी करु देणार नाही. यामुळे अमेरिकेसमोर सध्या मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मात्र ट्रम्प यांनी त्यांचा प्लॅन बी देखील तयार ठेवला आहे.

काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन बी?

  • सध्या अमेरिकेने इराणला चाहूबाजूंनी घेरले आहे. अरब देशांनी नकार दिल्यास ट्रम्प युरोपमधून कारवाईचे आदेश देऊ शकतात. अमेरिकेचे  एफ-35, एफ-16 ग्रीस, बल्गेरिया आणि सायप्रस देशांवरुन उड्डाण करतील.
  • इराणच्या थेट सीमेजवळ कॅरिबयन समुद्रात देखील अमेरिकेने आपल्या लष्करी तैनाती केली आहे. अमेरिकेने १५० फायटर जेट्स आणि १२ एअरक्राफ्ट कॅरिअर्स, ने जगातील सर्वात मोठा आणि आधुनिक युद्धनौका USS Gerald R. Foard, USS Abraham Linclon इराणच्या भोवती तैनात केल्या आहेत.

इराणचा नकाशा बदलणार ?

ट्रम्प यांचा केवळ इराणच्या अणु कार्यक्रमाला बंद करण्याचे हेतू नसून खामेनेईंची सत्ता उलथवून टाकण्याचाही आहे. त्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा इराणमध्ये सत्तापालटाचा इशारा दिला होता. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता इराणमध्ये खामेनेई सरकाचा अंत जवळपास निश्चित झाला आहे.

भारताने नागरिकांसाठी जारी केली अड्वाइजरी

याच वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या नागरिकांना तेहरान तातडीने सोडण्याची आदेश दिले आहेत. इराणमधील भारतीय दूतावासाने तेथे राहणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांना आणि अनिवासी भारतीयांना (PIO) शक्य तितक्या लवकर इराण सोडण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही क्षणी संघर्षाचा भडका उडू शकतो, या भीतीने भारतीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Web Title: Us iran war alert khamenei regime change middle east unrest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 03:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-France मध्ये आणखी एक मोठा करार! राफेलनंतर ‘हे’ घातक शस्त्र येणार देशात?
1

India-France मध्ये आणखी एक मोठा करार! राफेलनंतर ‘हे’ घातक शस्त्र येणार देशात?

White Mountains म्हणजे हिमनद्यांनी कोरलेलं सौंदर्य; पर्वतरांगांच्या सान्निध्यातील दऱ्या आणि गुहांमध्ये दडलंय निसर्गाचं अनोखं विश्व
2

White Mountains म्हणजे हिमनद्यांनी कोरलेलं सौंदर्य; पर्वतरांगांच्या सान्निध्यातील दऱ्या आणि गुहांमध्ये दडलंय निसर्गाचं अनोखं विश्व

भारताची डोकेदुखी वाढणार! बांगलादेशसोबत तीस्ता प्रकल्पावार चीनची मोठी घोषणा; ‘चिकन’नेक धोक्यात?
3

भारताची डोकेदुखी वाढणार! बांगलादेशसोबत तीस्ता प्रकल्पावार चीनची मोठी घोषणा; ‘चिकन’नेक धोक्यात?

India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर
4

India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
War Alert : खामेनेईंचा अंत होणार? अमेरिकेची इराणवर हल्ल्याची जंगी तयारी; इस्रायलच्या ‘त्या’ ग्रेटर प्लॅनने खळबळ

War Alert : खामेनेईंचा अंत होणार? अमेरिकेची इराणवर हल्ल्याची जंगी तयारी; इस्रायलच्या ‘त्या’ ग्रेटर प्लॅनने खळबळ

Feb 23, 2026 | 03:53 PM
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM
बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! पंजाब नॅशनल बँकमध्ये ५ हजारहून अधिक जागांची भरती; ‘असा’ करा अर्ज!

बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! पंजाब नॅशनल बँकमध्ये ५ हजारहून अधिक जागांची भरती; ‘असा’ करा अर्ज!

Feb 23, 2026 | 03:50 PM
12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

Feb 23, 2026 | 03:49 PM
‘Toxic’ मेकर्सने वापरला ‘Dhurandharचा’ फॉर्मूला? यशच्या चित्रपटात TV अभिनेत्रीची दमदार एन्ट्री

‘Toxic’ मेकर्सने वापरला ‘Dhurandharचा’ फॉर्मूला? यशच्या चित्रपटात TV अभिनेत्रीची दमदार एन्ट्री

Feb 23, 2026 | 03:47 PM
Bihar Crime: इथेच माणुसकी संपली! नवजात बाळाला पिशवीत भरून…, लग्नाच्या आधीच बाळ झाल्याने मुलीची पण क्रूर हत्या

Bihar Crime: इथेच माणुसकी संपली! नवजात बाळाला पिशवीत भरून…, लग्नाच्या आधीच बाळ झाल्याने मुलीची पण क्रूर हत्या

Feb 23, 2026 | 03:47 PM
India Rain Alert: तुम्ही ‘या’ राज्यांमध्ये राहताय? मग जरा जपूनच; वरुणराजा असा कोसळणार की…

India Rain Alert: तुम्ही ‘या’ राज्यांमध्ये राहताय? मग जरा जपूनच; वरुणराजा असा कोसळणार की…

Feb 23, 2026 | 03:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM