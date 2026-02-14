Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पुण्यात ठराविक नाट्यगृहांनाच गर्दी; लवकरच सांस्कृतिक धोरणाबाबतचे निर्णय जाहीर होणार

पुण्याच्या उपनगरांतील नाट्यगृहांमध्ये कार्यक्रम वाढविण्याची विशेष योजना राबविण्यात येणार असून, सांस्कृतिक धोरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय लवकरच जाहीर होणार आहेत.

Updated On: Feb 14, 2026 | 02:37 PM
पुण्यात ठराविक नाट्यगृहांनाच गर्दी; लवकरच सांस्कृतिक धोरणाबाबतचे निर्णय जाहीर होणार

संग्रहित फोटो

  • ठराविक नाट्यगृहांनाच गर्दी
  • उपनगरांतील नाट्यगृहांना थंड प्रतिसाद
  • पुण्याचे सांस्कृतिक धोरण लवकरच जाहीर होणार
पुणे : पुणे शहरातील मध्यवर्ती भागातील काही निवडक नाट्यगृहांना आयोजकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असताना उपनगरांतील अनेक नाट्यगृहे मात्र प्रयोगांच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या असमतोलावर उपाय म्हणून उपनगरांतील नाट्यगृहांमध्ये कार्यक्रम वाढविण्याची विशेष योजना राबविण्यात येणार असून, नाट्यगृहांच्या स्वच्छतेसह सांस्कृतिक धोरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय लवकरच जाहीर होणार आहेत.

 

महानगरपालिकेचे सांस्कृतिक प्रशासकीय अधिकारी राजेश कामठे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे शहरातील बालगंधर्व रंगमंदिर, गणेश कला क्रीडा मंदिर, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह आणि विठ्ठलराव तुपे नाट्यगृह येथे सातत्याने कार्यक्रम होत असतात. मात्र इतर नाट्यगृहांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने सांस्कृतिक उपक्रमांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

यासाठी ‘उपनगरातील नाट्यगृहात चार कार्यक्रम आयोजित केल्यास प्रतिसाद असलेल्या नाट्यगृहात एका कार्यक्रमाची तारीख देणे’ अशी योजना प्रस्तावित असून कलाकार, सांस्कृतिक संस्था आणि प्रतिनिधींशी संवाद सुरू असल्याचे कामठे यांनी सांगितले. विशेषतः पंडित भीमसेन जोशी कलादालन येथे सर्वात कमी प्रतिसाद मिळत असल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

नाट्यगृहांची स्वच्छतागृहे चकाकणार

नाट्यगृहांतील स्वच्छतागृहांबाबत वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन चित्रपटगृहांच्या धर्तीवर स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा केली जाणार आहे. पुढील दोन-तीन महिन्यांत काम सुरू होणार असून, डासांच्या समस्येवर परिसर स्वच्छतेवरही भर दिला जाणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : व्हॅलेंटाईन डे निमित्त ‘Battle of Galwan’ मधील रोमँटिक गाणं रिलीज, Salman आणि Chitrangada यांची पडद्यावर खुलली सुंदर केमिस्ट्री

दोन नवीन नाट्यगृहे यंदाच सुरू होणार

कोथरुड येथे ४५० आसनक्षमतेचे बाळासाहेब ठाकरे बालनाट्यगृह तसेच सिंहगड रोडवर ८०० आसनक्षमतेचे छत्रपती शिवाजीराजे भोसले कलामंदिर या वर्षात सुरू होणार आहेत. सिंहगड रोड परिसरात सध्या नाट्यगृह नसल्याने नव्या नाट्यगृहाला चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

नाट्यगृहांचे वार्षिक उत्पन्न (१ एप्रिल २०२५ – ३१ जानेवारी २०२६)

बालगंधर्व रंगमंदिर – ६६,४२,५१९

गणेश कला क्रीडा मंदिर – ४४,४०,२१८

यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह – ५६,४३,५५१

विठ्ठलराव तुपे नाट्यगृह, हडपसर – ४०,६०,६७७

लोकशाहिर अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृह, बिबवेवाडी – २७,५४,७०४

महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन, वानवडी – १६,४५,८४८

राजा रवि वर्मा कलादालन व पं. जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन – १५,७०,३७४

Published On: Feb 14, 2026 | 02:33 PM

