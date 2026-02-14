IND vs PAK : तिलक की अभिषेक, पाकिस्तानविरुद्ध विराट कोहलीचा विक्रम कोण मोडेल? किती लागणार षटकार

भारत पाकिस्तान सामन्यांची सर्व चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सोशल मिडियावर सध्या या सामन्यांची जोरदार चर्चा मागील अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. भारताचा संघ मागील काही वर्षापासून पाकिस्तानवर एकतर्फी जिंकला आहे. त्याचबरोबर भारत रॅकिंगमध्ये देखील पहिल्या स्थानावर आहे त्यामुळे भारतीय संघाचे वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणार आहे.
या सामन्यात युवा फलंदाज तिलक वर्मा आणि अभिषेक शर्मा यांना विराट कोहलीचा एक महत्त्वाचा विक्रम मोडण्याची संधी आहे. हे खेळाडू पाकिस्तानविरुद्ध सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थान मिळवू शकतात. खरंतर, विराट कोहली हा पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-२० सामन्यांमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा भारतीय फलंदाज आहे. त्याने पाकिस्तानविरुद्धच्या ११ टी-२० सामन्यांमध्ये एकूण ११ षटकार मारले आहेत. तथापि, कोहलीने आता टी-२० मधून निवृत्ती घेतली आहे. तिलक वर्मा आणि अभिषेक शर्मा यांना त्याला मागे टाकण्याची संधी आहे.
विराट कोहलीचा विक्रम मोडण्यासाठी तिलकला या सामन्यात पाच षटकार मारावे लागतील. जर त्याने असे केले तर तो पाकिस्तानविरुद्ध सर्वाधिक षटकार मारणारा भारतीय फलंदाज बनेल. त्याचप्रमाणे, जर अभिषेक शर्मा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आला तर त्याला हा विक्रम मोडण्यासाठी पाच षटकार मारावे लागतील. दोन्ही खेळाडूंनी सध्या प्रत्येकी सात षटकार मारले आहेत. अभिषेक शर्मा आजारपणामुळे अलिकडेच नामिबियाविरुद्धच्या सामन्याला मुकला होता आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याच्या आदल्या दिवशी त्याची फिटनेस चाचणी होणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्ध त्याचा सहभाग अनिश्चित आहे.
तथापि, तिलकला संधी मिळणे जवळजवळ निश्चित आहे. तिलक वर्मा यांनी या विश्वचषकात आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, प्रत्येक सामन्यात त्यांनी २५ धावा केल्या आहेत, परंतु त्यांना मोठी खेळी करता आली नाही. तथापि, २०२५ च्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध त्यांची नाबाद ६९ धावांची खेळी संस्मरणीय होती आणि या सामन्यातही ते पुन्हा खेळण्याची त्यांना आशा आहे.
