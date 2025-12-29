Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Paru Fame Actor Prasad Jawade Mother Passed Away Daughter In Law Amruta Deshmukh Shared On Instagram

‘पारू’फेम अभिनेता प्रसाद जवादेला मातृशोक, सून अमृताने सोशल मीडियावर केले शेअर

पारूमधून घराघरात पोहचलेला अभिनेता प्रसाद जवादेला मातृशोक झाला असून याबाबत त्याची बायको अभिनेत्री अमृता देशमुखने सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहे. हा प्रसादसाठी नक्कीच धक्का आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 10:10 AM
प्रसाद जवादेच्या आईचे कर्करोगाने निधन (फोटो सौजन्य - Instagram)

प्रसाद जवादेच्या आईचे कर्करोगाने निधन (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • अभिनेता प्रसाद जवादेला मातृशोक 
  • कॅन्सरमुळे झाला आईचा मृत्यू 
  • बायको अमृताने शेअर केली दुःखद बातमी 
‘झी मराठी’ वरील गाजलेल्या ‘पारू’ या मालिकेतून घराघरात पोहचलेला अभिनेता प्रसाद जवादेच्या बाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. गेल्या काही काळापासून प्रसादची आई कर्करोगाशी झुंज देत होती आणि अखेर ही झुंज अपयशी ठरली असून प्रसादच्या आईने अखेरचा श्वास घेतला आहे. वर्षाअखेरीस प्रसादला हा खूपच मोठा धक्का बसला आहे. याबाबत प्रसादची बायको अभिनेत्री अमृता देशमुख हिने आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर सदरबाबत माहिती देत पोस्ट केले आहे. 

‘पारू’ मालिकेतून घेणार ‘ही’ अभिनेत्री एक्झिट, फोटो शेअर करत म्हणाली ‘शेवटचे एकदा…’

अमृताने शेअर केली स्टोरी 

अमृताने नेहमीच आपल्या सासूबाईंबद्दल कृतज्ञता आणि प्रेम व्यक्त केले आहे आणि यावेळीदेखील तिने पोस्ट शेअर करत आपल्या सासूबाईंच्या जाण्याबाबत दुःखद भावना व्यक्त केल्या आहेत. तिने इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिले, ‘सौ प्रज्ञा जवादे ( प्रसाद जवादेची आई) 15 सप्टेंबर 1960 – 28 डिसेंबर 2025, वय 65 वर्षे… कळवण्यास अत्यंत दुःख होत आहे की, आज, 28 डिसेंबर 2025 रोजी त्यांचे दुःखद निधन झाले आहे. कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी त्यांनी अपार धैर्य, आणि सकारात्मकतेने लढा दिला. त्या प्रेमळ, शांत आणि कुटुंबाला एकत्र ठेवणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या होत्या. त्यांची आठवण सदैव आमच्या हृदयात राहील.’ असे लिहित या पोस्टच्या खाली तिने आम्हाला तुमची खूप आठवण येईल मम्मी!’ असे कॅप्शनदेखील इंग्रजीमध्ये लिहिले आहे. 

झी पुरस्कार सोहळ्यात लावली होती हजेरी

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zee Marathi (@zeemarathiofficial)

‘पारू’ मालिकेत नवा ट्विस्ट! महासंगमात उलगडणार जुना गुन्हा, सारंग–आदित्य अडकणार अडचणीत

यंदाच्या झी पुरस्कार सोहळ्यात प्रसादला पुरस्कार मिळत असताना इतक्या आजारातही त्याच्या आईने हजेरी लावली होती आणि संपूर्ण वातावरण अगदी भावूक झालं होतं. यावेळीच अमृताने प्रसादच्या आईच्या तब्बेतीबाबत सर्वांना सांगितलं होतं आणि प्रसाद आपल्या आईची किती आणि कशा पद्धतीने तारेवरची कसरत करून काळजी घेतो आणि हा पुरस्कार त्याला मिळणं किती महत्त्वाचं होतं हेदेखील सांगितलं होतं. प्रसादच्या आईला मागच्या वर्षी दिवाळीत कॅन्सर असल्याचं निदान झाल्याचंही तिने यावेळी स्पष्ट केलं होतं. प्रसादला या सोहळ्यात उत्कृष्ट मुलगा म्हणून पुरस्कार मिळाला होता आणि तो किती परफेक्ट आहे हेच यावेळी अमृताने सांगितलं होतं. 

प्रसादच्या आईचं स्वप्नं 

पारू स्वीकारताना प्रसादने फक्त आईचं स्वप्नं पूर्ण केलं होतं. त्याच्या आईला रोज प्रसादला मालिकेत पहायचं होतं आणि त्याने तिचे ते स्वप्नं पूर्ण केलं. पारू करतानाच आईची ट्रिटमेंट चालू होती. एकीकडे बालिश वाटणारा प्रसाद, आधी बोलतो आणि मग विचार करतो असा प्रसाद असं तो वागतो आणि मग त्यालाच त्रास होतो. पण या काळात त्याच्या आईचा तो बाबा झाला होता आणि त्याची वेगळी बाजू पहायला मिळाली असंही अमृताने आवर्जून यावेळी सांगत सर्वाचं मन जिंकून घेतलं होतं आणि यावेळी सर्वच कलाकार भावूक झाले असल्याचं दिसून आलं होतं. 

माझा श्रावण बाळ

प्रसादच्या आईने अभिमानाने यावेळी सांगितलं की, ‘हॉस्पिटलमध्ये सर्वांनी त्याचं नाव श्रावण बाळ ठेवलं आहे आणि तो खरंच श्रावण बाळासारखाच आहे. माझा आधुनिक श्रावण बाळ.’ प्रसाद जवादेसाठी त्याची आई ही सर्वस्व होती त्यामुळे वर्षाअखेरीस त्याच्याावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दरम्यान प्रसादने याबाबत कोणतीही पोस्ट केलेली नाही. मात्र अमृता त्याला या काळात नक्कीच साथ देईल 

Web Title: Paru fame actor prasad jawade mother passed away daughter in law amruta deshmukh shared on instagram

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 10:10 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

Jan 19, 2026 | 02:42 PM
Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Jan 19, 2026 | 02:38 PM
मराठी मालिकेतून हिंदी वेबविश्वात अक्षया नाईकची यशस्वी झेप, तस्करी भूमिका ठरतेय चर्चेचा विषय

मराठी मालिकेतून हिंदी वेबविश्वात अक्षया नाईकची यशस्वी झेप, तस्करी भूमिका ठरतेय चर्चेचा विषय

Jan 19, 2026 | 02:37 PM
जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

Jan 19, 2026 | 02:32 PM
भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

Jan 19, 2026 | 02:28 PM
Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Jan 19, 2026 | 02:27 PM
बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

Jan 19, 2026 | 02:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM