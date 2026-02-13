पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशचे भावी पंतप्रधान Tariq Rahman यांच्याशी साधला संवाद; ‘या’ महत्त्वाच्या विषयांवर झाली चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर ट्विट केले, “तारिक रहमान यांच्याशी बोलून मला आनंद झाला. बांगलादेश निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत विजयाबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन केले. बांगलादेशच्या लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना मी माझ्या शुभेच्छा आणि पाठिंबा दिला. खोल ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध असलेले दोन जवळचे शेजारी म्हणून, दोन्ही देशांच्या लोकांच्या शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी भारताची सतत वचनबद्धता मी पुन्हा सांगितली.”
Delighted to speak with Mr. Tarique Rahman. I congratulated him on the remarkable victory in the Bangladesh elections. I conveyed my best wishes and support in his endeavour to fulfil the aspirations of the people of Bangladesh. As two close neighbours with deep-rooted… — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026
यापूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेश निवडणुकीत विजयाबद्दल बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान यांचे अभिनंदन करण्यासाठी ट्विट केले होते. पंतप्रधान मोदींनी लिहिले होते, “बांगलादेशच्या संसदीय निवडणुकीत बीएनपीच्या निर्णायक विजयाबद्दल मी तारिक रहमान यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. हा विजय बांगलादेशच्या जनतेचा तुमच्या नेतृत्वावरील विश्वास दर्शवितो. भारत लोकशाही, प्रगतीशील आणि समावेशक बांगलादेशला पाठिंबा देत राहील. आमचे बहुआयामी संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि आमची सामायिक विकास उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी मी तुमच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.”
पंतप्रधान मोदींनी तारिक रहमान यांना दिलेल्या अभिनंदनावर त्यांच्या पक्षाने, बीएनपीनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. बीएनपीच्या स्थायी समितीचे सदस्य आणि २०२६ च्या निवडणुकीसाठी मुख्य समन्वयक नजरुल इस्लाम खान म्हणाले, “तारिक रहमान यांचे अभिनंदन केल्याबद्दल आम्ही भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो. लोकशाही देशाने जनतेचा निर्णय मान्य केला पाहिजे ही चांगली गोष्ट आहे आणि श्री. नरेंद्र मोदी यांनी तसे केले आहे. आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आमचे नेते तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आणि बांगलादेश आणि दोन्ही देशांच्या लोकांमधील संबंध अधिक मजबूत होतील असा आमचा विश्वास आहे.”
