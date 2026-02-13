Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Pm Modi Interacts With Bangladeshs Future Prime Minister Tariq Rahman

पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशचे भावी पंतप्रधान Tariq Rahman यांच्याशी साधला संवाद; ‘या’ महत्त्वाच्या विषयांवर झाली चर्चा

निवडणुकीच्या निकालांनी माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र तारिक रहमान यांची पुढील पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती झाल्याचे निश्चित केले आहे. BNP चा विजय देखील भारतासाठी एक स्वागतार्ह बातमी आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 05:04 PM
पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशचे भावी पंतप्रधान Tariq Rahman यांच्याशी साधला संवाद (Photo Credit- X)

पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशचे भावी पंतप्रधान Tariq Rahman यांच्याशी साधला संवाद (Photo Credit- X)

  • भारत-बांगलादेश संबंधांत नवा अध्याय!
  • पंतप्रधान मोदींनी भावी पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्याशी साधला संवाद
  • ‘या’ महत्त्वाच्या विषयांवर झाली चर्चा
Bangladesh Elections 2026: बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. BNP आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी 299 पैकी 213 जागा जिंकल्या आहेत. दरम्यान, पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी (JeM) पक्षाच्या बहुतेक उमेदवारांनी त्यांचे डिपॉझिट गमावले आहे. विद्यार्थी चळवळीतून उदयास आलेल्या शफीकुर रहमान यांच्या जमात-ए-इस्लामी पक्षाला फक्त 68 जागा मिळाल्या आहेत. दरम्यान, विद्यार्थी चळवळीतून उदयास आलेल्या नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी (NCP) ला सहा जागांवर आणण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या निकालांनी माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र तारिक रहमान यांची पुढील पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती झाल्याचे निश्चित केले आहे. BNP चा विजय देखील भारतासाठी एक स्वागतार्ह बातमी आहे. आता, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र (PM Narendra Modi) मोदी यांनी तारिक रहमान (Tariq Rahman) यांच्याशी चर्चा केली आहे.

दोन्ही नेत्यांनी काय चर्चा केली?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर ट्विट केले, “तारिक रहमान यांच्याशी बोलून मला आनंद झाला. बांगलादेश निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत विजयाबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन केले. बांगलादेशच्या लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना मी माझ्या शुभेच्छा आणि पाठिंबा दिला. खोल ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध असलेले दोन जवळचे शेजारी म्हणून, दोन्ही देशांच्या लोकांच्या शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी भारताची सतत वचनबद्धता मी पुन्हा सांगितली.”

Iran Silicon Valley: निर्बंधांमध्येही इराणची टेक झेप; पारडिस टेक्नॉलॉजी पार्क बनली ‘सिलिकॉन व्हॅली’

‘भारत बांगलादेशला पाठिंबा देत राहील’

यापूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेश निवडणुकीत विजयाबद्दल बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान यांचे अभिनंदन करण्यासाठी ट्विट केले होते. पंतप्रधान मोदींनी लिहिले होते, “बांगलादेशच्या संसदीय निवडणुकीत बीएनपीच्या निर्णायक विजयाबद्दल मी तारिक रहमान यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. हा विजय बांगलादेशच्या जनतेचा तुमच्या नेतृत्वावरील विश्वास दर्शवितो. भारत लोकशाही, प्रगतीशील आणि समावेशक बांगलादेशला पाठिंबा देत राहील. आमचे बहुआयामी संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि आमची सामायिक विकास उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी मी तुमच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.”

बीएनपी पंतप्रधान मोदींचे आभार

पंतप्रधान मोदींनी तारिक रहमान यांना दिलेल्या अभिनंदनावर त्यांच्या पक्षाने, बीएनपीनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. बीएनपीच्या स्थायी समितीचे सदस्य आणि २०२६ च्या निवडणुकीसाठी मुख्य समन्वयक नजरुल इस्लाम खान म्हणाले, “तारिक रहमान यांचे अभिनंदन केल्याबद्दल आम्ही भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो. लोकशाही देशाने जनतेचा निर्णय मान्य केला पाहिजे ही चांगली गोष्ट आहे आणि श्री. नरेंद्र मोदी यांनी तसे केले आहे. आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आमचे नेते तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आणि बांगलादेश आणि दोन्ही देशांच्या लोकांमधील संबंध अधिक मजबूत होतील असा आमचा विश्वास आहे.”

India-Russia Deal: अमेरिकेचा दबाव झुगारून भारताचा रशियाशी १० हजार कोटींचा करार; S-400 साठी खरेदी करणार २८८ क्षेपणास्त्रे!

Published On: Feb 13, 2026 | 05:04 PM

