MI vs GG, WPL 2026 : अंतिम फेरी कोण गाठणार? गुजरात जायंट्सचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय; MI करणार गोलंदाजी  

महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये आज मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायंट्स हे संघ वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियम येथे आमनेसामने आले आहेत. गुजरात जायंट्सने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 07:33 PM
MI vs GG, WPL 2026: Who will reach the final? Gujarat Giants win the toss and elect to bat; MI will bowl.

ॲशले गार्डनर आणि हरमनप्रीत कौर(फोटो-सोशल मीडिया)

MI vs GG, WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये आज मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात  वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियम येथे सामना खेळला जात आहे. आजचा सामना प्लेऑफमध्ये आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असणार आहे. सामन्यापूर्वी गुजरात जायंट्स संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मुंबई इंडियन्स संघ प्रथम फलंदाजीला उतरणार आहे.

आजच्या सामन्यात गुजरात जायंट्सची कर्णधार अ‍ॅशले गार्डनर आजचा सामना जिंकून प्लेऑफमध्ये स्थान निश्चित करण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. गुजरात जायंट्स सध्या आठ गुणांसह पॉइंट टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर  विराजमान आहे. तर मुंबई इंडियन्स देखील त्यांचा विक्रम सुधारण्यासाठी आजच्या सामन्यात प्रयत्नशील असणार आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : टी२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडचा मोठा डाव! ‘या’ वेगवान गोलंदाजाला दिली ताफ्यात जागा

गुजरात जायंट्सची कर्णधार ऍशले गार्डनरने टॉस जिंकल्यानंतर प्रतिक्रिया दिली. ती म्हणाली की “आम्ही आज प्रथम फलंदाजी करणार आहोत. आम्ही जिंकलेल्या सामन्यांकडेच आम्हाला पाहावे लागेल. आम्ही आमच्या डावाच्या सुरुवातीला नेहमीच एक चांगले लक्ष्य निश्चित केले आहे. मला वाटते की आम्ही फलंदाजीने सामन्याची पायाभरणी करू शकतो आणि नंतर चेंडूने त्याचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करू. गेल्या सामन्यातील संघ तोच ​​आहे. आम्ही या संघाविरुद्ध खेळलेल्या शेवटच्या सामन्यावर विचार करण्याची गरज आहे. आम्ही १९० धावा केल्या होत्या आणि स्पष्टपणे आम्ही त्याचे संरक्षण करू शकलो नाही, परंतु त्या सामन्यातून आणि या हंगामातूनही आम्ही अनेक सकारात्मक गोष्टी घेऊ शकतो. आकडेवारी स्वतःच सर्व काही सांगते, पण मला वाटते की आज रात्री ते बदलण्याची आमच्याकडे एक उत्तम संधी आहे.

मुंबई इंडियन्सची कर्णधार हरमनप्रीत कौर टॉस गामावल्यावर प्रतिक्रिया देत म्हणाली की, “आम्हाला गोलंदाजी करायची होती, त्यामुळे मला आनंद आहे की आम्हाला ती संधी मिळाली, कारण एक संघ म्हणून आम्ही सर्वांनी मिळून हाच निर्णय घेतला होता.  मला वाटते की प्रत्येक सामना एक नवीन सामना असतो. प्रत्येक दिवस एक नवीन दिवस असतो. मला माहित आहे की आमचा विक्रम चांगला आहे, पण त्याच वेळी, दररोज येऊन आम्हाला त्यांच्याविरुद्ध चांगला क्रिकेट खेळावा लागतो. आज आणखी एक दिवस आहे जिथे आम्हाला चांगला क्रिकेट खेळायचा आहे. संघ तोच ​​आहे.”

हेही वाचा : IND vs NZ 5Th 20I : पाचव्या T20I सामन्यापूर्वी भारतीय संघाची पूजा-प्रार्थना! केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिराला दिली भेट

असे आहेत दोन्ही संघ

मुंबई इंडियन्स महिला प्लेइंग इलेव्हन: हेली मॅथ्यूज, सजीवन सजना, नॅट सायव्हर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (क), अमनजोत कौर, अमेलिया केर, राहिला फिरदौस (डब्ल्यू), संस्कृती गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, शबनीम इस्माईल, पूनम खेमनार

गुजरात जायंट्स महिला प्लेइंग इलेव्हन: बेथ मुनी (डब्ल्यू), सोफी डेव्हाईन, अनुष्का शर्मा, ॲशले गार्डनर (क), जॉर्जिया वेरेहम, भारती फुलमाली, कनिका आहुजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, रेणुका सिंग ठाकूर, राजेश्वरी गायकवाड

Published On: Jan 30, 2026 | 07:23 PM

