जाहिरात
‘Main Wapas Aaunga’चा टीझर रिलीज; Diljit Dosanjh सोबत ‘या’ अभिनेत्रीने घेतली एन्ट्री

मैं वापस आऊंगा" मध्ये शर्वरी एका अनोख्या अवतारात दिसत असून टीझरमध्ये आणखी काय खास आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:26 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“बॉर्डर २” नंतर, दिलजीत दोसांझ लवकरच “मैं वापस आऊंगा” मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटाचा टीझर शुक्रवारी प्रदर्शित झाला. इम्तियाज अली दिग्दर्शित या चित्रपटात जुन्याकाळातील एक कथा दाखवण्यात आली आहे. शर्वरी एका अनोख्या अवतारात दिसते. टीझरमध्ये आणखी काय खास आहे ते जाणून घ्या:

‘मैं वापस आऊंगा’ या चित्रपटाची कथा ही पंजाबी पार्श्वभूमीवर आधारित प्रेमकथा आहे. चित्रपटात एका मुलाला (वेदांग रैना) एका मुलगी आवडते. तो त्या मुलीला (शर्वरी) गुपचूप पाहत राहतो. त्यानंतर त्यांच्या भेटीचा सीन दाखवण्यात आला आहे. तसेच अभिनेता नसीरुद्दीन शाह चित्रपटाचा एक भाग आहेत. दिलजीत दोसांझ त्याच्या भूमिकेत भावनिक दाखवला आहे. चित्रपटात पंजाबच्या हिरव्यागार शेतांपासून ते पात्रांपर्यंत, ते जुन्या काळाची आठवण करून देतात. सलवार-कमीजमध्ये एका पंजाबी मुलीच्या भूमिकेत शर्वरी खूप सुंदर दिसत होती. तर वेदांग रैना डोक्यावर पगडी घातलेल्या एका तरुण मुलाची भूमिका साकारत आहे.

चित्रपट जाबमध्ये शूट झाला आहे आणि तिकडची कथा या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. टीझरमध्ये शर्वरी एका तरुण मुलीच्या भूमिकेत दिसते, दोन वेण्या आणि पंजाबी ड्रेस लूकमध्ये. तर वेदांग “मैं वापस आऊंगा” असं म्हणताना दिसतो. चित्रपटातून एक प्रेमकथा दिसणार असल्याचं लक्षात येत आहे. या टीझरमुळे चाहत्यांमध्ये चित्रपट पाहण्याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

दिलजीत दोसांझचा “मैं वापस आऊंगा” हा चित्रपट १२ जून रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात शर्वरी आणि वेदांग रैना यांच्याही मुख्य भूमिका आहेत. इम्तियाज अली दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती समीर नायर यांनी विंडो सीट फिल्म्सच्या बॅनरखाली केली आहे.

Mar 13, 2026 | 02:26 PM
